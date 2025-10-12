Klein, aber oho! Der Mercedes-Benz GLA 220D im Zugwagen-Test

Der GLA basiert auf der Technik der A-Klasse, über die Mercedes eine Karosserie mit großer Kopf- und Beinfreiheit vorn und einem variablen Sitz- und Laderaumkonzept hinten stülpt. Quer im Bug des 220D arbeitet ein 2,0-Liter-Diesel mit 140 kW und 400 Nm Drehmoment, der serienmäßig mit Allradantrieb kombiniert ist. Das Doppelkupplungsgetriebe mit acht Gängen ist Standard bei allen elf GLA-Motorisierungen.

Nicht nur der Antrieb ist zwei Tonnen am pflegeleichten, voll bestromten Schwenkhaken locker gewachsen, sondern auch das Fahrwerk. Der wuchtige Testtrailer bringt den fast 1,8 Tonnen schweren Kompakt-SUV nie aus der Bahn, die adaptiven Dämpfer sorgen für hohen Komfort. Nur das Deichselnicken kommt wegen des kurzen Hecküberhangs durch.

Der Verbrauch bleibt unter elf Litern – ein Top-Wert. Ohne Anhänger können es unter sechs sein. Wie beim DSG von VW setzt auch beim Mercedes-Doppelkupplungsgetriebe der Vortrieb beim Start verzögert ein. Übersetzung und Schaltpunkte indes passen gut. Gegen thermische Überlastung laufen die Kupplungen in Öl.

Ingo Wagner Das Transporttalent des GLA profitiert von den getrennt verschieb- und umklappbaren Rücksitzen, die es aber nur mit elektrischen Vordersitzen gibt.



Die elektrischen Vordersitze sind nur eines von vielen Beispielen, wodurch der Preis stark steigt. Auch etliche Assistenzsysteme kosten Aufpreis. Im Gespann aktiv und hilfreich sind nur Abstandsregel-Tempomat und Spurhalter. Rangier-Assistent und Anhänger-Navigation sind ebenfalls erhältlich – als Monats- oder Jahresabo.

Der Mercedes-Benz GLA 220D im Überblick Ausführung: AMG-Line Premium, 140 kW (190PS)

AMG-Line Premium, 140 kW (190PS) Antrieb: Permanenter Allradantrieb, 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Permanenter Allradantrieb, 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Grund-/Testwagenpreis: 53.830/68.632 Euro

53.830/68.632 Euro Anhängelast Baureihe: 1.600 bis 2.000 kg Antrieb, Fahreigenschaften und Verbrauch Motor: Vierzylinder-Turbodiesel, 1950 cm 3 , max. Drehmoment 400 Nm ab 1600/min. Abgasnorm: Eu 6e

Vierzylinder-Turbodiesel, 1950 cm , max. Drehmoment 400 Nm ab 1600/min. Abgasnorm: Eu 6e Tankvolumen: 51 L

51 L AdBlue: 23,8 L Fahrleistung solo*: Beschl. 0-100 km/h 7,5s ; Höchstgeschw. 219 km/h

Beschl. 0-100 km/h 7,5s ; Höchstgeschw. 219 km/h Testverbrauch: (Liter Diesel/100 km) ; solo/Gespann 6,6/10,8 ; Norm WLPT komb. 5,6 *laut Herstellerangabe

Kräftiger, durchzugsstarker und sehr sparsamer Dieselmotor mit nachweislich hervorragender Abgasreinigung. Hohe Traktion durch Serien- Allrad. Sehr gute Fahrstabilität, angenehmer Federungskomfort.

Motor bei höheren Drehzahlen brummig, verzögertes Anfahren durch Doppelkupplungsgetriebe.

Kofferraum, Variabilität und Sitze Kofferraumvolumen: min. 427/max. 1.420 Liter. Optional verschiebbare Rücksitze mit Neigungsverstellung; 40/20/40 geteilt umklappbar. Für Fahrzeuggröße angemessener Kofferraum – durch optional verschiebbare Rücksitze leicht und flexibel erweiterbar. Sehr gute Vordersitze.

Eingeschränktes Platzangebot hinten. Keine Lehnenfernentriegelung vom Kofferraum. Lücke im Ladeboden bei vorgeschobenen Sitzen.

Ingo Wagner Der Kofferraum des GLA 220D bietet ein Volumen von 427 Litern, das durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1.420 Liter erweitert werden kann.



Gewichte und Abmessungen Gewichte: Leergewicht gewogen/zul. Gesamtgewicht: 1.789/2.225 kg; Zuladung abgezogen Stützlast (80 kg): 356 kg. Anhängelast (12 %): 2.000 kg. Maximalgewicht des Zuges: –

Leergewicht gewogen/zul. Gesamtgewicht: 1.789/2.225 kg; Zuladung abgezogen Stützlast (80 kg): 356 kg. Anhängelast (12 %): 2.000 kg. Maximalgewicht des Zuges: – Maße: Länge/Breite/Höhe: 4412/1834/1616 mm, Radstand: 2729 mm Hohe Anhängelast für Fahrzeuggröße, angemessene Stützlast. Übersichtliche und wenige Fahrzeugabmessungen. Gutes, schmutzgeschütztes Kamerasystem.

Keine üppige Zuladung.

Anhängerkupplung und Elektrik Preis: 952 Euro

952 Euro Einbau: werksseitig

werksseitig System: teilelektrisch schwenkend

teilelektrisch schwenkend Höhe Kugelkopf: 43 cm

Ingo Wagner Die Anhängerkupplung besitzt eine Stützlast bis 80 kg.



Kühlschrank-Spannung

*über 10V: 100%

100% *über 11V: 100%

100% *über 12V: 0% *Gemessen bei Stadt-/Überlandfahrt mit Start/Stopp; Kabellänge 6 Meter. Außentemperatur: 25 °C

Elektrische Versorgung

Dauerpuls

Puls über Zündung

Blinkerausfallerkennung

Einseitig

Beidseitig

Sicherheits- und Assistenzsysteme Elektronische Anhängerstabilisierung

Rangier-Assistent

Rückfahrkamera

Zoom-Kugelkopf

Verkehrszeichenerkennung (Gespann)