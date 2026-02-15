17 Meter-Mega-Gespann: Porsche E-Cayenne zieht 160.000-Euro-Wohnwagen-Gigant

Man braucht keinen lauten Auspuff, um mit einem Porsche Aufsehen zu erregen. Ein Elektro-SUV genügt – besonders wenn er in grelle Tarnfolie gehüllt ist und den längsten Wohnwagen Europas, den Kabe Imperial 1000 TDL, hinter sich herzieht. Schon länger bestand der Wunsch, mit einem solchen Koloss auf die Straße zu gehen. Doch stets stand die Frage im Raum: Welcher Zugwagen kann stattliche 3,5 Tonnen ziehen. Als Antwort darauf kommt die Pressemitteilung zum neuen Porsche Cayenne gerade recht: der neue rein elektrische SUV kann 3,5 Tonnen ziehen.