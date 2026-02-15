Markenverzeichnis öffnen
17 Meter-Mega-Gespann: Porsche E-Cayenne zieht 160.000-Euro-Wohnwagen-Gigant

Porsche Cayenne und Kabe Imperial 1000 TDL
17 Meter Camping-Wahnsinn mit dem Porsche

vom Campingprofi seit 1959

Der neue Cayenne Electric darf bis zu 3,5 t ziehen. Genug für den 11,6 Meter langen Kabe Imperial 1000 TDL – ein Rekord-Gespann.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.02.2026
Cayenne Electric, Zugwagen, Wohnwagengespann, Porsche, fahrend
Foto: Hans-Dieter Seufert

Man braucht keinen lauten Auspuff, um mit einem Porsche Aufsehen zu erregen. Ein Elektro-SUV genügt – besonders wenn er in grelle Tarnfolie gehüllt ist und den längsten Wohnwagen Europas, den Kabe Imperial 1000 TDL, hinter sich herzieht. Schon länger bestand der Wunsch, mit einem solchen Koloss auf die Straße zu gehen. Doch stets stand die Frage im Raum: Welcher Zugwagen kann stattliche 3,5 Tonnen ziehen. Als Antwort darauf kommt die Pressemitteilung zum neuen Porsche Cayenne gerade recht: der neue rein elektrische SUV kann 3,5 Tonnen ziehen.

Das ultimative Power Duo

Von der Idee, den Cayenne mit dem Imperial zum längsten und stärksten Caravangespann zu verkuppeln, war Porsche so angetan, dass man ohne großes Aufheben einen Cayenne-Entwicklungsträger ...