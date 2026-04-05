Top-Wertung für den E-Zugwagen Kia EV6 AWD GT-Line im Test, mit Wohnwagen hinten dran

Auch vier Jahre nach Produktionsstart wirkt der EV6 von Kia ausgesprochen futuristisch, was die neue Lichtsignatur nochmals unterstreicht. Für den Zugbetrieb relevanter ist jedoch die um 200 Kilogramm auf 1,8 Tonnen gestiegene Anhängelast. Um diese nutzen zu können, werden 1001 Euro für die Anhängerkupplung fällig. Letztere ist steckbar und hat eine ungewöhnlich tiefe Aufnahme, was sowohl die Montage als auch das Einstecken der Stromversorgung erschwert. Für den Kniefall entschädigen allerdings die stabile Energieversorgung für den Caravan sowie eine gelungene Systemintegration. Neben einer Anhängercheckliste zur Abfahrtskontrolle gibt es auch eine überzeugend genaue Reichweitenprognose, die sich nach der im Menü eingestellten Anhängergröße ...