Top Verbrauch & gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Zugwagen Isuzu D-Max V-Cross

Der Isuzu D-Max zählt zu den robusten Klassikern im Pick-up-Segment und genießt einen guten Ruf als verlässliches Arbeitstier. In der Top-Ausstattung V-Cross mit Zwei-Zonen-Klimaautomatik, beheizbaren Ledersitzen, Abstandsregeltempomat und Automatikgetriebe zeigt er jedoch auch eine überraschend komfortable Seite, die ihn für Caravaner interessant macht. Unter der Haube arbeitet ein kerniger Diesel, der beim Kaltstart vernehmlich nagelt. Aus nur 1,9 Litern Hubraum generiert der Selbstzünder 163 PS und in der Spitze 360 Nm Drehmoment. Was im ersten Moment wenig klingt, lässt in der Praxis zwar keine spurtstarken Überholmanöver zu, im Gegenzug aber auch keinen Zweifel an der hohen Zuladung und den 3,5 Tonnen Anhängelast aufkommen. Einzig, wer beides komplett ausreizen will, wird durch eine Eintragung im Fahrzeugschein auf sechs Tonnen Zuggesamtgewicht eingebremst. In der Praxis dürfte dies aber kaum eine Rolle spielen.

Was hat der Isuzu D-Max sonst zu bieten Fahrwerksseitig ist der D-Max mit Blattfedern und Starrachse für hohe Zuladungen auf seiner über 1,50 Meter langen Ladefläche ausgelegt, die erst durch ein optionales Rolltop oder eine Haube wetterfest und somit alltagstauglich wird. Unbeladen agiert die Dämpfung Pick-up-typisch hart und sehr mitteilsam bei Querrillen und Straßenschäden. Vorteil für Caravaner: Mit 245 kg zulässiger Stützlast ist der D-Max für alles gewappnet. Das gilt natürlich auch in Sachen Traktion. Überwiegend als Hecktriebler unterwegs, lässt sich der Allradantrieb zuschalten. Die 6-Gang-Wandlerautomatik macht ihre Sache im Gespannbetrieb gut, nervt solo aber mit Schaltpendeln zwischen 120 und 140 km/h. Ein weiteres Manko ist der große Wendekreis des über 5,20 Meter langen V-Cross.

Andreas Becker Eine Besonderheit ist der Verzicht auf ein integriertes Navigationssystem. Alternativ steht aber eine gut funktionierendekabellose App-Einbindung für gängige Smartphones bereit.



Auf der CARAVANING-Verbrauchsrunde mit 2-Tonnen-Lastencaravan am starr montierten Haken überrascht der Japaner mit nur 12,3 Litern Verbrauch auf 100 Kilometern, was einem Gespannaufschlag von knapp drei Litern entspricht. Unterwegs punktet die Topversion mit Bi-LED-Scheinwerfern und zahlreichen Assistenzsystemen. Während der Abstandsregeltempomat seine Sache gut macht, arbeitet der Spurhalter ohne Zentrierung und die Start-Stopp-Automatik reagiert teils spürbar verzögert. Dennoch ist der D-Max mit seinem umfassenden Assistenz-Arsenal auf Höhe der Zeit. Bei der Konfiguration können Kunden aus den Kabinenvarianten Single Cab, Space Cab und Double Cab sowie aus den vier Ausstattungslinien L, LS, LSE und V-Cross wählen. Die Sonderausstattungen im Katalog beschränken sich auf die Lackierung, die hier 583 Euro kostet. AHK und Rolltop laufen als Zubehör.

Der Isuzu D-Max im Überblick Ausführung: V-Cross, 120 kW (163 PS)

V-Cross, 120 kW (163 PS) Antrieb: zuschaltbarer Allradantrieb 6-Gang-Wandlerautomatik

zuschaltbarer Allradantrieb 6-Gang-Wandlerautomatik Grund-/Testwagenpreis: 58.490/63.363 Euro

58.490/63.363 Euro Anhängelast Baureihe: 3.500 kg Antrieb, Fahreigenschaften und Verbrauch Motor: Vierzylinder-Turbodiesel, 1.898 cm 3 , max. Drehmoment 360 Nm von 2.000–2.500 U/min. Abgasnorm: EU 6e. Tankvolumen: 76 L, AdBlue: 13 L

Vierzylinder-Turbodiesel, 1.898 cm , max. Drehmoment 360 Nm von 2.000–2.500 U/min. Abgasnorm: EU 6e. Tankvolumen: 76 L, AdBlue: 13 L Fahrleistung: Beschl. 0-100 km/h 12,6s ; Höchstgeschw. 180 km/h

Beschl. 0-100 km/h 12,6s ; Höchstgeschw. 180 km/h Testverbrauch: (Liter/100 km) ; solo/Gespann. 9,5/12,3 ; WLTP komb. 9,0 Reisetaugliches Fahrverhalten im Gespann dank Automatikgetriebe und zahlreichen Assistenten. Im Klassenvergleich noch guter Federungskomfort und stabiler Geradeauslauf. Hohes Traktionsniveau durch zuschaltbaren Allrad samt Sperre.

Solo teils Schaltpendeln zwischen 120 und 140 km/h. Allradantrieb verspannt sich auf festem Untergrund merklich.

Kofferraum, Variabilität und Sitze Ladeflächenmaße: (L/B/B zw. Radkästen/H) 157,0/153,0/112,0/49,0 cm. Rücksitze 1/3 zu 2/3 geteilt aufstellbar. Hochklappbare Rücksitze schaffen Stauraum in der Kabine.

Ladefläche erst mit optionalem Rolltop oder Kabine wetterfest.

Andreas Becker Große Ladefläche für sperriges Camping-Equipment.



Gewichte und Abmessungen Gewichte: Leergewicht gem./zul. Gesamtgewicht: 2.134/3.100 kg; Zuladung abgezogen Stützlast (100 von 245 kg): 866 kg. Anhängelast 12 %: 3.500 kg. Maximalgewicht des Zuges: 6.000 kg

Leergewicht gem./zul. Gesamtgewicht: 2.134/3.100 kg; Zuladung abgezogen Stützlast (100 von 245 kg): 866 kg. Anhängelast 12 %: 3.500 kg. Maximalgewicht des Zuges: 6.000 kg Maße: Länge/Breite/Höhe: 528,0/187,0/179,0 cm, Radstand: 312,5 cm Sehr hohe Stütz- und Anhängelast.

Durch die ausladenden Abmessungen teils sperriges Fahrverhalten und großer Wendekreis.

Anhängerkupplung und Elektrik Preis: 1.015 Euro

1.015 Euro Einbau: Händler

Händler System: starr

starr Höhe Kugelkopf: 51 cm

Andreas Becker Die Anhängerkupplung besitzt eine Stützlast von 245 kg.

Elektrische Versorgung

Dauerpuls

Puls über Zündung

Blinkerausfallerkennung

Einseitig

Beidseitig

Sicherheits- und Assistenzsysteme Elektronische Anhängerstabilisierung

Rangierassistent

Rückfahrkamera

Zoom Kugelkopf

Verkehrszeichenerkennung (Gespann)

Campingplätze in Navigation (online)