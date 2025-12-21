Der zuverlässige & große Ford Tourneo Custom Zugwagen mit 2,5 t Anhängelast

Der Tourneo Custom schluckt einfach alles, was man ihm in den Schlund und durch die Schiebetüren wirft – und entpuppt sich dabei trotz Nutzfahrzeug-Ambiente im Cockpit als kommoder Pkw. Nur der lange Radstand muss es nicht unbedingt sein. Er macht den großen Ford zwar riesig, im Alltag aber auch sperrig.

Auch als Zugwagen überzeugt der Custom. Übers Bordmenü lassen sich Trailertypen und -abmessungen abspeichern. Die Anhängerlänge wird vom weiterhin aktiven Totwinkelwarner berücksichtigt und dient dem Navi als Entscheidungshilfe bei der Routenwahl. Außerdem loggt der Bordcomputer Verbrauch und Kilometer für den ausgewählten Anhänger mit – gut, um die Laufleistung des Caravans im Blick zu halten. Der intelligente Tempomat erkennt den Anhänger aber nicht und beschleunigt selbständig auch auf Geschwindigkeiten über 100 km/h.

Wie verhält sich der Ford mit Automatikgetriebe?

Rosson Gargolov Quasi unbegrenzter Laderaum.

Das Automatikgetriebe setzt die Schaltpunkte exakt und versucht, niedrige Drehzahlen zu halten. Der Motor ist bei Geräusch und Verbrauch, jedoch auch bei der Leistungsabgabe eher zurückhaltend. Wirklich kräftig agiert der Zweiliter bei niedrigen Geschwindigkeiten, danach flaut er ab. Ausreichend flott ist das Custom-Gespann dennoch immer. Einziger Malus: die Traktion bei Nässe. Abhilfe schaffen kann hier der Allradantrieb (3.570 Euro).

Der lange Radstand sorgt für hervorragenden Geradeauslauf, und auch der Federungskomfort überzeugt. Die um die Mittellage straffe Lenkung verhindert, dass ungewollt Unruhe ins Fuhrwerk kommt. Durch die Fahrzeugbreite und die großen Rückspiegel sieht man an Caravans mit 2,30 m Breite vorbei.

Die elektrisch ausschwenkende, rostfreie Anhängevorrichtung mit integrierter, voll verstromter Steckdose ist ein Novum beim Tourneo. Sie liegt im Blick der schmutzempfindlichen Rückfahrkamera. Die mitlenkende Peillinie hilft beim schadlosen Ankuppeln. Gefahr droht der großen Heckklappe bei anderer Gelegenheit: Bei angehängtem Caravan kann sie mit dem hochgefahrenen Stützrad kollidieren.

Ford Tourneo Custom L2 Titanium 2.0 TDCI im Überblick 125 kW (170 PS), 390 Nm bei 1500/min, Vorderradantrieb, 8-Gang-Automatikgetriebe Grund-/Testwagenpreis: 62.060/70.436 Euro Antrieb, Fahreigenschaften, Verbrauch Motor: Vierzylinder-Turbodiesel, 1.996 cm3

Vierzylinder-Turbodiesel, 1.996 cm3 Tankvolumen: 70 L (Serie: 55 L), AdBlue: 21 L Fahrleistungen (m. Anhänger): Beschl. 0–80 km/h 18,5 s ; Durchzug 60–100 km/h 11,4 s

Beschl. 0–80 km/h 18,5 s ; Durchzug 60–100 km/h 11,4 s Testverbrauch Liter Diesel/100 km: solo/Gespann 9,6/12,5 ; Normverbrauch WLTP komb. 8,0 Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h

175 km/h Theoretische Reichweite Gespann: 560 km

560 km 80/100 km/h Autobahn: 2.400/min (6. Gang)/2.000/min (7. Gang)

2.400/min (6. Gang)/2.000/min (7. Gang) 80 km/h Landstraße (Steigung 8 %): 3.000/min (5. Gang) Recht leiser, angemessen sparsamer und ausreichend starker Diesel. Belastbare, fein abgestufte und weich schaltende 8-Gang-Wandlerautomatik. Sehr stabiler Geradeauslauf und guter Federungskomfort. Hohe Unempfindlichkeit gegen Anhängerpendeln.

Manuelle Gangwahl umständlich über Lenkstockhebel. Wenig spritziger Motor, ausgeprägte Traktionsschwäche bei Nässe.

Kofferraum, Variabilität, Sitze

Rosson Gargolov Das Schienenbasierte Sitzsystem bietet vielfältige Sitz- und Stauraumlösungen.



Kofferraumvolumen: min. 1.900/max. 5.300 Liter. Verschieb-, klapp- und entnehmbare Einzelsitze im Fond, optionale Beifahrer-Doppelsitzbank mit Tischfunktion. Enorme Ladekapazität – speziell mit langem Radstand. Schnell und leicht verschiebbare Einzelsitze. Viele Sitzkonfigurationen erhältlich. Sitzposition Fahrer bequem und ergonomisch gut.

Sitzausbau nicht so leicht.

Gewichte, Abmessungen, Anhängerkupplung Leergewicht (gewogen)/zul. Gesamtgewicht: 2.399/3.225 kg

2.399/3.225 kg Zuladung abgezogen Stützlast (100 kg): 726 kg

726 kg Zulässiges Gesamtzuggewicht: –

– Länge/Breite/Höhe: 545,0 x 203,2 x 199,3 cm, Radstand: 350,0 cm Anhängerkupplung

Preis: 833 Euro

833 Euro Einbau: werksseitig

werksseitig System: vollautomatisch schwenkend.

vollautomatisch schwenkend. Höhe Kugelkopf: 48 cm

Rosson Gargolov Die Anhängerkupplung besitzt eine Stützlast von 100 kg.



Stromversorgung Caravan

Dauerplus (13,6 V)

Plus über Zündung (11,1 V)

Stromunterbrechung Start/Stopp

Autom. Deaktivierung Start/Stopp

Hohe Anhängelast, für Caravans ausreichende Stützlast. Hohe Zuladung. Preislich attraktive, pflegeleichte, vollelektrische Schwenkkupplung mit Dauer- und Zündungsplus. Rückfahrkamera mit guter Optik und Peillinie.

Zündungsplus unter 12 Volt. Ungeschützte Kameralinse.

Assistenzsysteme im Anhängerbetrieb Anhängerstabilisierung

Rangierassistent

Rückfahrkamera/opt. Ankuppelhilfe

Tempomat/Abstandsregelung

Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung

Totwinkel-Assistent

Spurhalte-Assistent/Spurzentrierung

Anhängerrel. Verkehrszeichenerkennung

Anhänger-Routenplanung

Blinkerausfallerkennug: Einseitig & Beidseitig