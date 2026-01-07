Elektro-SUV Xpeng G6 aus China überrascht als Zugwagen am Caravan.

Hinter dem vielleicht ulkigsten Namen der Automobilwelt stecken großer Ernst, eine einfache Erklärung und ein bekannter Partner: Xpeng ist die Abkürzung des Namens von Konzern-Chef Xiaopeng (sprich in etwa: schao-pang). Und seit 2023 hält VW fünf Prozent der Anteile am chinesischen Pkw-Bauer, der zwischenzeitlich Teile seiner Flotte bei Magna Steyr in Graz montieren lässt.

Der P6 ist eines von drei Xpeng-Modellen. Der Mittelklasse-SUV konkurriert mit Tesla Model Y, VW ID.4 und Cupra Tavascan und setzt dabei auf eine aggressive Preispolitik: Los geht es mit 47.600 Euro für den 286 PS starken G6 Standard Range mit Heckantrieb. Das getestete Topmodell AWD Performance mit zwei Motoren kostet 51.600 Euro. In diesen Preisen enthalten ist eine Vollausstattung, die sich gewaschen hat. Einzig verfügbare Extras für den G6 sind Metalliclacke für 800 Euro und eine elektrisch schwenkende Anhängerkupplung –ohne Dauer- und Zündungsplus für 1.190 Euro. Unabhängig von der Motorkonfiguration darf der P6 1.500 Kilo ziehen. Das ist nicht die Welt, aber eben auch klassenüblich.

Beeindruckende Fahrleistung und Effizienz

Andreas Becker Vorbild Tesla. Nur das Lenkrad hat Tasten mit Doppelfunktion. Immerhin: Sitzkomfort und Verarbeitung sind prima.



Leistung hat der Xpeng bis zum Abwinken. Im Caravan-Modus, der sich nach dem Einstecken des Trailers am Zentralbildschirm direkt aktivieren lässt, kappt er die Spitzenleistung, entschärft die Fahrpedal-Kennlinie und begrenzt die Geschwindigkeit auf 100 km/h. Trotzdem kommt auch mit 1,6 Tonnen im Schlepp niemals das Gefühl auf, mehr Leistung zu brauchen. Frappierender ist, wie effizient der G6 mit der Energie in seinem großen Akku umgeht: Mit Caravan zeigte der Bordcomputer 30,0 kWh/100 km, was für ordentliche Reichweiten sorgt.

Auch beim Laden zeigt der Xpeng Höchstleistungen: Theoretisch lädt er mit bis zu 445 kW. Doch da es so starke Ladesäulen nicht gibt, begnügt man sich mit kurzzeitigen 280 kW, die der Xpeng an 300-kW-Ladern zieht. So hält der G6 das Versprechen, in unter 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent zu laden.

Nicht nur kurze Ladepausen sorgen dafür, dass man auch als Familie auf Reisen gehen kann, sondern auch die großzügigen Platzverhältnisse auf den Vordersitzen und der Rückbank. Und selbst der Kofferraum erfüllt Wünsche und Ansprüche einer mehrköpfigen Reisegesellschaft. Auf einen Frunk unter der Fronthaube indes verzichtet Xpeng. Hier blickt man auf viele Kabel und E-Bausteine und teils nur grundiertes Blech.

Kinderkrankheiten gibt es trotzdem Man könnte konstatieren: Wo man nicht so oft hinschaut, lassen es die Chinesen etwas schleifen. Und trotzdem klappert und knarzt nichts, wenn der XPeng die Crew auf schlechten Straßen durchschüttelt – die Fahrwerksabstimmung hat vor allem in Sachen Komfort noch Luft nach oben. Gleiches gilt für die Bedienstruktur à la Tesla, die komplett auf Tasten und Knöpfe verzichtet, und die teils unzuverlässigen Assistenzsysteme samt im Test begriffsstutzigem Sprachassistenten. Trotzdem: Der erste Aufschlag von Xpeng ist schon richtig gut.

Testfahrzeug: XPeng G6 Performance, Zwei Motoren mit 358 kW (487 PS), 660 Nm, Allradantrieb

XPeng G6 Performance, Zwei Motoren mit 358 kW (487 PS), 660 Nm, Allradantrieb Grund-/Testwagenpreis: 51.600/53.590 Euro Antrieb, Fahreigenschaften, Verbrauch Motoren: 140 kW (190 PS) vorn und 218 kW (286 PS) hinten. Systemleistung: 358 kW (487 PS), max. Drehmoment: 680 Nm

140 kW (190 PS) vorn und 218 kW (286 PS) hinten. Systemleistung: 358 kW (487 PS), max. Drehmoment: 680 Nm Batteriekapazität (netto): 80,8 kWh. Max. Ladeleistung AC/DC: 11/445 kW

80,8 kWh. Max. Ladeleistung AC/DC: 11/445 kW Testverbrauch kWh/100 km: solo/Gespann 19,4/30,0, Normverbrauch WLTP komb. 18,4

solo/Gespann 19,4/30,0, Normverbrauch WLTP komb. 18,4 Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

200 km/h Theoretische Reichweite Gespann: 283 km Fein ansprechender E-Antrieb mit bester Traktion. Sehr effiziente Motoren und großer, schnellladender Akku. Hohe Fahrstabilität durch langen Radstand, kurze Überhänge und tiefen Schwerpunkt.

Herbe Federung führt bei niedrigem Tempo zu spürbarem Wackeln um die Längsachse.

Kofferraum, Variabilität, Sitze

Andreas Becker Familientauglicher, variabler Kofferraum.



Kofferraumvolumen: min. /max. 571 L/1.374 L, 1/3 zu 2/3 umklappbare Rücksitzlehnen mit optionaler Beifahrer-Doppelsitzbank mit Tischfunktion. Großer, variabler Kofferraum. Vielfältig elektrisch einstellbare Vordersitze mit Lüftung, Beheizung und Massage. Liegefunktion für Rücksitzbank mit abgelassener Vordersitzlehne. Zwei Induktionsladeschalen vorn, exzellentes Audio-System.

Kein Zusatz-Kofferraum unter der Fronthaube (Frunk). Kein Handschuhfach. Komplizierte Bedienung, unvollkommene Assistenzsysteme.

Gewichte, Abmessungen, Anhängerkupplung

Andreas Becker Ab Werk für 1.190 Euro: vollelektrischer, pflegeleichter Schwenkhaken mit Strom auf allen Leitungen.



Leergewicht (Werksangabe)/zul. Gesamtgewicht: 2.240/2.690 kg

2.240/2.690 kg Zuladung abgezogen Stützlast (75 kg): 375 kg

375 kg Länge/Breite/Höhe: 4.758 x 1.920 x 1.650 mm, Radstand: 2.890 mm

4.758 x 1.920 x 1.650 mm, Radstand: 2.890 mm Anhängerkupplung: Preis: 1.190 Euro; Einbau: werkseitig. System: vollelektrisch schwenkend. Höhe Kugelkopf: 42 cm; Stützlast: 75 kg Eigener Caravan-Fahrmodus mit sanfter Leistungsentfaltung und begrenzter Höchstgeschwindigkeit. Vehicle-to-Load-Technik zur Versorgung von Caravan und anderen elektrischen Geräten bis 3,5 kW. Tempo-100-tauglich mit maximaler Anhängelast.

Recht geringe Anhänge- und Stützlast. Eingeschränkte Zuladung.

Assistenzsysteme im Anhängerbetrieb Anhängerstabilisierung ✔

Rangierassistent

Rückfahrkamera/opt. Ankuppelhilfe ✔

Tempomat/Abstandsregelung ✔

Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung

Totwinkel-Assistent

Spurhalte-Assistent/Spurzentrierung ✔

Anhängerrel. Verkehrszeichenerkennung

Anhänger-Routenplanung