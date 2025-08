Der Volvo XC90 Plug-in-Hybrid im Zugwagentest: Komfortabler Benzin-Hybrid

Stattliche zehn Jahre liegt die Einführung des Volvo XC 90 zurück. Jetzt wird er mit dezenten Retuschen an Schürzen, Kühlergrill und Leuchten aufgefrischt. Als Antrieb dient der Plug-in-Hybrid-Variante "T8" der Volvo Standard-Benziner mit zwei Litern Hubraum in der größten Ausbaustufe, mit Doppel-Turbo und 310 PS, der von einem 145 PS starken E-Motor an der Hinterachse unterstützt wird.