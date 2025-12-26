Test: Sportlicher BMW-Familienkombi 330i Touring im Campingeinsatz

Die Zeiten, in denen die 30 im Kürzel des 330i auf einen Reihensechszylinder mit drei Liter Hubraum verwies, sind vorbei. Unter der Haube arbeitet stattdessen ein Vierzylinder-Turbobenziner, der mit 180 kW respektive 245 PS gut im Futter steht. Der Motor schiebt den rund 1,7 Tonnen schweren Kombi kraftvoll an und reagiert spontan aufs Gas. Dabei ist er zwar gut gedämmt, die souveräne Laufruhe früherer Sechszylinder fehlt ihm dennoch.

Im Gespannbetrieb überzeugt besonders das breite Drehmomentplateau, denn die maximalen 400 Nm Drehmoment liegen zwischen 1.600 und 4.400 U/min durchgehend an. Lob gebührt auch dem feinfühlig arbeitenden 8-Gang-Automatikgetriebe, das den Motor stets im optimalen Drehzahlbereich hält und für gleichmäßige, gut dosierbare Zugkraft sorgt. Traktionsprobleme sind dem Testwagen dank Allradantrieb fremd. Der Durchschnittsverbrauch solo hat sich im Test bei 8,7 Litern eingependelt. Im Gespannbetrieb mit 1,8 Tonnen am 1.100 Euro teuren vollelektrischen Schwenkhaken waren es 14,6 Liter auf 100 Kilometer unserer Testrunde. Angesichts der üppigen Leistung und des Allradantriebs ein gerade noch respektabler Wert.

BMW-Assistenzsysteme versagen Dienst im Gespann Mit 1,8 Tonnen Anhängelast liegt der Dreier im Klassenschnitt, die Stützlast von nur 75 Kilogramm ist für Caravaner hingegen eher knapp bemessen. Im Gespannbetrieb zeigt sich das Fahrwerk trotz der sportlichen Bereifung überraschend komfortabel und stabil. Ungewöhnlich bis enttäuschend ist für ein Premiumfahrzeug dagegen, dass sich Lenkunterstützung und Spurhalteassistent im Anhängerbetrieb deaktivieren.

Philip Heise Sportliche Sitze und gute Bedienung zeichnen den 3er aus. Schade, dass die Balkendiagramme des Tachos alternativlos sind.



Ein markantes Merkmal des BMW ist seine präzise Lenkung. Schon geringe Einschläge genügen, um das Fahrzeug in die gewünschte Spur zu bringen – das vermittelt Kontrolle, besonders beim Rangieren mit Caravan. Das griffige, dick gepolsterte Lenkrad liegt dabei hervorragend in der Hand und unterstreicht den sportlichen Charakter des Fahrzeugs. Auch bei niedrigen Geschwindigkeiten bleibt das Handling angenehm direkt.

Hochwertiger Innenraum, clevere Kofferraum-Tricks Im Innenraum präsentiert sich der Dreier hochwertig. Das große Zentraldisplay hat eine brillante Auflösung und lässt sich via iDrive-Controller oder Touch bedienen – ein echter Pluspunkt gegenüber reinen Touch-Bedienkonzepten. Ärgerlich ist allerdings, dass BMW die Darstellungsmöglichkeiten des Tacho-Displays nicht voll ausschöpft: Eine klassische (Rund-)Instrumentendarstellung fehlt zugunsten moderner, aber schlechter erfassbarer Balkendiagramme. Die Sitze sind sportlich geschnitten, vielfach verstellbar und angenehm straff. Für die Langstrecke bieten sie damit eine gute Mischung aus Halt und Komfort.

Der Kofferraum ist durch die leicht angeschrägte Heckpartie etwas eingeschränkt, dafür punktet der Touring mit einer praktischen Besonderheit: Die separat zu öffnende Heckscheibe erleichtert den Zugriff aufs Gepäck – ideal, wenn Fahrräder auf der Caravandeichsel ein Öffnen der gesamten Heckklappe vereiteln. Während die separat zu öffnende Heckscheibe zur Serienausstattung gehört, kostet ansonsten viel Nützliches oder Begehrenswertes extra. In Summe sind es 21.140 Euro beim 84.000 Euro teuren Testwagen.

Testwagen: BMW 330i xDrive Touring 180 kW (245 PS), 400 Nm ab 1.600 U/min, Allradantrieb, 8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe

Grund-/Testwagenpreis: 61.900/84.000 Euro Antrieb, Fahreigenschaften, Verbrauch Motor: Vierzylinder-Turbobenziner, 1.998 cm3

Vierzylinder-Turbobenziner, 1.998 cm3 Tankvolumen: 59 L

59 L Testverbrauch Liter Benzin/100 km: Solo/Gespann 8,7/14,6 Normverbrauch WLTP komb. 7,3

Solo/Gespann 8,7/14,6 Normverbrauch WLTP komb. 7,3 Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

250 km/h Theoretische Reichweite Gespann: 404 km Der aufgeladene Vierzylinder verfügt auch im Gespann über ausreichend Kraftreserven für Anstiege und Überholmanöver. Das 8-Gang-Wandlergetriebe schaltet sanft und arbeitet beim Rangieren weitestgehend verschleißfrei.

Unter Last arbeitet der Vierzylinder vernehmlich – ohne den souveränen Klangteppich früherer Sechszylinder in den 330er Modellen. Der Verbrauch im Gespann ist vergleichsweise hoch.

Kofferraum, Variabilität, Sitze

Philip Heise Durch die sportliche Dachlinie ist der Dreier kein Lademeister, punktet aber mit einem ebenen Ladeboden.



Kofferraumvolumen: min. 500/max.1.510 Liter. Rücksitze mit Fernentriegelung einzeln umklappbar. Sportliche, aber voll langstreckentaugliche Sitze mit gutem Seitenhalt und ausziehbarer Oberschenkelauflage, viel Sitztiefe und Beinauflage im Fond. Kofferraum durch die separat öffnende Scheibe auch mit Fahrrädern auf dem Deichselträger nutzbar. Die Rücksitze lassen sich dank Fernentriegelung bequem vom Kofferraum aus umlegen.

Die sportliche Dachlinie kostet Kofferraumvolumen. Keine Verstellmöglichkeit für die Lehnenneigung der Rücksitzbank.

Gewichte, Abmessungen, Anhängerkupplung

Simon Ribnitzky Der vollelektrische Schwenkhaken hat Dose und Öse griffgünstig integriert, schwenkt aber sehr gemächlich.



Leergewicht (gewogen)/zul. Gesamtgewicht: 1.756/2.255 kg

1.756/2.255 kg Zuladung abgezogen Stützlast (75 kg): 424 kg

424 kg Zulässiges Gesamtzuggewicht: 4.055 kg

4.055 kg Länge/Breite/Höhe: 4.713 x 1.827 x 1.445 mm, Radstand: 2.851 mm

4.713 x 1.827 x 1.445 mm, Radstand: 2.851 mm Anhängerkupplung: Preis: 1.100 Euro; Einbau: werksseitig; System: vollelektrisch schwenkend. Höhe Kugelkopf: 45 cm; Stützlast: 75 kg Die Achslasten erhöhen sich im Zugbetrieb um je 115 kg durch eine entsprechende Eintragung im Fahrzeugschein.

Anhängerkupplung schwenkt zwar vollelektrisch, fährt aber extrem langsam ein und aus.

Assistenzsysteme im Anhängerbetrieb Anhängerstabilisierung ✔

Rangierassistent

Rückfahrkamera/opt. Ankuppelhilfe ✔

Tempomat/Abstandsregelung ✔

Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung

Totwinkel-Assistent ✔

Spurhalte-Assistent/Spurzentrierung

Anhängerrel. Verkehrszeichenerkennung ✔

Anhänger-Routenplanung