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Audi Q5 Sportback TDI Test: Wie schlägt sich der Zugwagen mit 2,4 Tonnen?

Audi Q5 Sportback TDI im Zugwagen-Test
Sportlicher SUV mit übereifrigem Assistenzsystem

vom Campingprofi seit 1959

Auch im Q5 elektrifiziert Audi den Zweiliter-Diesel, hält aber an Allrad und Karosserieformat fest. Für Kritik sorgt ein eifriges Assistenzsystem.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.08.2026
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Foto: Andreas Becker

Preis und Ausstattung

An Format und Konzept des Q5 hat Audi nicht gerüttelt. Sowohl der Sportback mit elegantem Coupé-Heck als auch der Q5 SUV positionieren sich auch mit Zweiliter-TDI als Premium-Alternativen zu SUVs im Tiguan-Umfeld. Als offensichtliches Zeichen dieses Selbstverständnisses dient ein Grundpreis von über 61.000 Euro inklusive der Möglichkeit, ihn mit allerhand hübschem und technischem Ornat auf über 90.000 Euro zu jazzen. Ein kostspieliges Unterfangen.

Anhängelast und Fahrwerk

Grundlage, 2,4 Tonnen Anhängelast zu nutzen, ist die teilelektrische Schwenkkupplung für 1100 Euro, deren Kugelkopf vor der ersten Nutzung mit Anti-Schlinger-Kupplung sorgfältig entlackt werden muss. Der Entriegelungstaster liegt gut erreichbar im Kofferraum....