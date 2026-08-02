Audi Q5 Sportback TDI Test: Wie schlägt sich der Zugwagen mit 2,4 Tonnen?

Preis und Ausstattung

An Format und Konzept des Q5 hat Audi nicht gerüttelt. Sowohl der Sportback mit elegantem Coupé-Heck als auch der Q5 SUV positionieren sich auch mit Zweiliter-TDI als Premium-Alternativen zu SUVs im Tiguan-Umfeld. Als offensichtliches Zeichen dieses Selbstverständnisses dient ein Grundpreis von über 61.000 Euro inklusive der Möglichkeit, ihn mit allerhand hübschem und technischem Ornat auf über 90.000 Euro zu jazzen. Ein kostspieliges Unterfangen.