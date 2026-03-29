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7-Meter-Standard-Wohnwagen im Vergleich - Dethleffs vs. Fendt vs. Knaus

Fendt, Dethleffs, Knaus - Wohnwagen im Vergleich
Welche Marke hat den besten Mainstream-Grundriss?

vom Campingprofi seit 1959

Der Standard-Grundriss der 7‑Meter‑Klasse scheint bei allen gleich – ist er aber nicht. Wir vergleichen Fendt, Dethleffs, und Knaus.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.03.2026
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Dethleffs Summer Edition 470 FR, Französisches Bett
Foto: Dethleffs (Screenshot)

So sieht der typische deutsche Wohnwagen aus: Rundsitzgruppe in U-Form im Heck, Bad und/oder Küche in der Mitte, festes Doppelbett oder Einzelbetten im Bug. Klingt simpel. Ist es aber nicht.

Wir nehmen den meistgesuchten Mainstream-Grundriss in der 7‑Meter‑Klasse und vergleichen ihn an drei konkreten, sehr typischen Vertretern – Dethleffs Summer Edition 470 FR, Knaus Südwind 500 FU und Fendt Bianco Selection 465 SFB, alle mit französischem Doppelbett. Welcher kann's besser? Und: Sind sie alle wirklich so gleich?

Spoiler: Sobald man diesen absoluten Standard-Grundriss wirklich kaufen will, tauchen nach und nach die Unterschiede auf. Alle drei Beispielmodelle versprechen das gleiche Konzept, richten sich aber an unterschiedliche Käuferinnen und ...