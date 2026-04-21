Die Unterschiede der Zuladungsreserven bei Wohnwagen sind enorm. Wir zeigen, wo Sie Ihr Gepäck unterbekommen und worauf es ankommt. 1. Leichtgewichte mit Potenzial: In der Einsteigerklasse bis 1.200 kg zGG überzeugt der LMC e:dero 350 D mit 482 kg Zuladung zum Kampfpreis von 13.490 Euro. Wer etwas mehr Komfort will, greift zum Hobby Beachy 360 – der bietet aufgelastet sogar 447 kg.2. Die goldene Mitte: In der Mittelklasse kann der Weinsberg CaraCito 500 QDK mit 302 kg überzeugen, aufgelastet sogar mit bis 625 kg.3. Komfort ohne Kompromisse: Familien mit größerem Platzbedarf finden im Dethleffs Summer Edition 530 DR einen echten Preis-Leistungs-Hit: 620 kg Zuladung für 27.899 Euro – da bleibt Spielraum für Vorzelt, Campingmöbel und Fahrräder.4. Für Vielbeladene: Wer keine Kompromisse eingehen will, greift zum Knaus Südwind 650 PEB Black Selection mit 849 kg Zuladung ab Werk. Oder – mit entsprechendem Budget – zum Fendt Diamant 650 GDW, der aufgelastet sogar 897 kg schafft.