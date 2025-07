Wohnwagen für 2 Personen: Den perfekten Grundriss für Pärchen finden

Doch Paare sind verschieden – genau wie ihre Bedürfnisse im Schlaf. Einzelbetten, freistehende Queensbetten oder platzsparende Querbetten – was steckt hinter diesen Konzepten? Und wie wirken sich Schlaflösungen auf den restlichen Wagen aus?

Schlafkonzepte im Vergleich: Für jedes Pärchen das passende Bett

Wir zeigen, welche drei Bettarten am häufigsten in Wohnwagen vorkommen, was ihre Vorteile und Nachteile sind – und für wen sie sich eignen.