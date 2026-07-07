Design-Wohnwagen mit Kühlschublade für unter 30.000 €

Schrankklappen in Salbeigrün prägen den Innenraum der neuen Sport Line Modelle von Caravelair aus Frankreich. Schwarz abgesetzte Griffe, helles Holzfurnier und grau-schwarze Polster runden die Neugestaltung der Mittelklasse-Wohnwagen ab. Wie bei den Franzosen üblich sind die Modelle nahezu baugleich auch bei der Schwestermarke Sterckeman unter der Bezeichnung Sport Edition erhältlich. Im Innenraum gibt es keine Unterschiede, lediglich die Außenbeklebung unterscheidet sich. Beiden gemein: die auffälligen grauen GfK-Wände.

Punkten wollen die Franzosen mit einer vollständigen Serienausstattung und fairen Preisen. So bewegen sich die Grundpreise der sechs angebotenen Sport Line Modelle zwischen 22.490 und 24.990 Euro. Pflichtpakete, die den Wohnwagen verteuern, muss man nicht fürchten.

Ab Werk urlaubsklar ausgestattet Zur Serienausstattung gehören verstärkte Kurbelstützen, Antischlingerkupplung, Stoßdämpfer, Fliegengittertür, Truma S-Heizung und Therme, 15 Zentimeter dicke Komfortmatratzen und ein großer Frischwassertank mit 50 Litern Volumen. In dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist zudem die hochwertige Aufbaukonstruktion mit GfK-Boden und wasserabweisender Isolierung (IRP-Technologie).

Simon Ribnitzky Highlight der Küche ist die große Kompressor-Kühlschublade mit 150 Liter Volumen.



Ein besonderes Highlight stellt die bei einigen Modellen serienmäßig verbaute Kompressor-Kühlschublade im Küchenblock dar, die beste Zugänglichkeit und viel Platz für Kühlgut vereint. Optional gibt es ein Look-Paket mit Alufelgen, Dachreling und Deichselabdeckung für 495 Euro.

Sechs Modelle für Paare und Familien Von den sechs angebotenen Grundrissen richten sich vier an Paare und zwei an Familien. Mit Gesamtlängen inklusive Deichsel von 6,21 Meter bis 7,01 Meter bleiben alle recht kompakt. Die zulässigen Gesamtmassen liegen zwischen 1.100 und 1.500 Kilogramm, so dass auch kleinere Autos problemlos einen Sport Line an den Haken nehmen können.

Simon Ribnitzky Das französische Längsbett ist über die gesamte Länge gleich breit.



Los geht die Modellpalette mit dem Sport Line 420 mit französischem Längsbett und seitlich ins Heck gebauter Dinette. Der größere Sport Line 455 bringt ebenfalls das Längsbett mit, hat aber vorn mehr Platz für eine große U-Sitzgruppe. Beiden gemein: Das Längsbett ist auf ganzer Länge gleich breit, wird nicht wie bei vielen Konkurrenten zum Fußende hin schmaler – ein echter Komfort-Vorteil.

Das Angebot für Paare komplettieren der Sport Line 460 mit freistehendem Queensbett im Bug sowie der Sport Line 492 mit klassischem Einzelbetten-Grundriss. Auf Familien zielen zwei Modelle mit Stockbetten, der Sport Line 476 und der Sport Line 496.

Die Baureihe Caravelair Sport Line Grundrisse: 6

6 Länge/Breite/Höhe: 6,21 – 7,01/ 2,10 – 2,30/ 2,58 Meter

6,21 – 7,01/ 2,10 – 2,30/ 2,58 Meter Zulässige Gesamtmasse: 1.100 – 1.500 kg

1.100 – 1.500 kg Grundpreise: 22.490 – 24.990 Euro