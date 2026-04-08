Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnwagen
Neuheiten

Campen ohne Beulen am Kopf: Wohnwagen mit mindestens 200 cm Bettlänge und Stehhöhe

Wohnwagen für große Camperinnen und Camper
Caravans mit viel Stehhöhe und langen Betten

vom Campingprofi seit 1959

Nur fünf Wohnwagen des Modelljahres 2026 bieten gleichzeitig 200 cm Stehhöhe und 200 cm Bettlänge. Es sind meist Familien-Caravans, für Paare gibt es spannende Alternativen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.04.2026
Als Favorit speichern
Bett, Adria Adora 532, CMT 2026, Wohnwagen, Camping
Foto: Andreas Becker

Wer als Camper 1,90 Meter oder mehr misst, kennt das Gefühl: Der Kopf stößt hin und wieder ans Dach und die Füße hängen aus dem Bett, das ziemlich eng ist. Es gibt nur wenige Wohnwagen, die alle Bedürfnisse großer Camper erfüllen. Dabei klingt die Anforderung simpel: ein Bett mit mindestens 200 cm Länge und Stehhöhe von mindestens 200 cm. Doch wer sich durch den Markt des Modelljahres 2026 arbeitet, stößt schnell auf ein ernüchterndes Ergebnis.

Über 300 Wohnwagenmodelle hat die CARAVANING-Redaktion für das Modelljahr 2026 ausgewertet. Das Ergebnis überrascht: Nur fünf Modelle erfüllen beide Kriterien gleichzeitig. Bettlängen von mindestens 200 cm gibt es oft, aber an der Stehhöhe von zwei Metern oder mehr mangelt es in der Regel. Letztere ist ...