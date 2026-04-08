Campen ohne Beulen am Kopf: Wohnwagen mit mindestens 200 cm Bettlänge und Stehhöhe

Wer als Camper 1,90 Meter oder mehr misst, kennt das Gefühl: Der Kopf stößt hin und wieder ans Dach und die Füße hängen aus dem Bett, das ziemlich eng ist. Es gibt nur wenige Wohnwagen, die alle Bedürfnisse großer Camper erfüllen. Dabei klingt die Anforderung simpel: ein Bett mit mindestens 200 cm Länge und Stehhöhe von mindestens 200 cm. Doch wer sich durch den Markt des Modelljahres 2026 arbeitet, stößt schnell auf ein ernüchterndes Ergebnis.