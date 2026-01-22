Dauertest Knaus Sport & Fun: der Motorrad-Caravan

Als dynamischer Lifestyle-Lademeister wird der Sport & Fun auf der Knaus-Website beworben. Und tatsächlich gibt es für die Stauräume und Lademöglichkeiten viel positive Resonanz während des CARAVANING-Dauerlaufs.
Gleich bei der ersten Tour wird jeder Winkel genutzt, als es mit auto motor und sport zum Dachboxentest nach Boxberg geht. Insgesamt sechs der sperrigen Dachboxen passen mit etwas Tetris-Erfahrung in den nur 5,15 Meter langen Aufbau.
Artgerechter sind die folgenden drei Touren, bei denen jeweils ein Motorrad im Mittelgang mitreist. Heikelster Moment bleibt das Beladen, da die Türschwelle der Hecktür etwa einen halben Meter über dem Boden schwebt. Zum Absenken des Hecks muss man das Bugrad hochdrehen: Die Stützen vorn sind dafür zu ...