Dauertest Knaus Sport & Fun: der Motorrad-Caravan

Als dynamischer Lifestyle-Lademeister wird der Sport & Fun auf der Knaus-Website beworben. Und tatsächlich gibt es für die Stauräume und Lademöglichkeiten viel positive Resonanz während des CARAVANING-Dauerlaufs.

Gleich bei der ersten Tour wird jeder Winkel genutzt, als es mit auto motor und sport zum Dachboxentest nach Boxberg geht. Insgesamt sechs der sperrigen Dachboxen passen mit etwas Tetris-Erfahrung in den nur 5,15 Meter langen Aufbau.