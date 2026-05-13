Zu viert im 2-Personen-Wohnwagen? Familientest des Hobby De Luxe 460 UFe

Mit dem neuen Mercedes V300d als Zugfahrzeug und dem Hobby De Luxe 460 UFe am Haken schrumpfen auch größere Distanzen entspannt. Spontan wird das knapp 250 Kilometer entfernte Celles-sur-Plaine in den französischen Vogesen zum Ziel des Testwochenendes erkoren.

Unser Test-Zuhause fürs Wochenende: der neue Hobby-Dauertester De Luxe 460 UFe. Ein absoluter Klassiker, der mit seinem französischen Doppelbett im Bug und dem angrenzenden zweiteiligen Bad eigentlich der perfekte Grundriss für Paare ist. Bei uns muss er allerdings seine Familientauglichkeit unter Beweis stellen, da wir zu viert mit zwei Kids (8 und 10 Jahre) verreisen.