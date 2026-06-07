Alt, aber nicht faltig: Retro-Teardrop mit jungem Herz

Kirsten Böhnhardt lehnt sich zurück: "2025 waren es gut 7.000 Kilometer, die wir mit dem Wohnwagen unterwegs waren", "aber dafür haben wir ihn ja gebaut", fügt Gatte Thomas an. "Wobei ich am Anfang selber nicht so recht das Zutrauen hatte, ob nicht die Sperrholzplatten aus der Flanke fliegen, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind" – auch gelernte Schreiner haben zuweilen Selbstzweifel. Dass die längst abgelegt sind, ist nach eineinhalb Jahrzehnten klar, die "Fruchtblase" hat sich als zähes Luder erwiesen. "Vielleicht sind wir deshalb so gern und so oft unterwegs. Gerade jetzt, als Rentner, können wir das Potenzial so richtig nutzen, letztes Jahr waren wir alleine drei Monate in Südeuropa bis Tarifa unterwegs."