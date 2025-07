Fragen & Antworten zum digitalen Fahrzeugschein

Die Sicherheitsvorkehrungen der i-Kfz-App ähneln denen moderner Banking-Apps. Um einen digitalen Fahrzeugschein in die App zu laden, ist die sichere Identifikation als Halter mittels E-ID über den neuen Personalausweis notwendig. Erst wenn man sich als Halter ausgewiesen hat, werden die Fahrzeugdaten des jeweiligen Fahrzeuges vom Kraftfahrt-Bundesamt abgefragt und als digitaler Fahrzeugschein in der i-Kfz-App hinterlegt.

Es wird den digitalen Fahrzeugschein für alle Fahrzeuge und Anhänger geben. Das schließt Wohnmobile, Campingbusse, Wohnwagen, Motorräder, Roller oder Autos mit ein. Halter können sich alle Fahrzeugscheine für ihren Fuhrpark in die App laden und sie dort mit anderen Nutzern teilen. Das funktioniert in näherem Umfeld per QR-Code oder über größere Distanzen mithilfe eines Links, der sich verschicken lässt. Der Halter kann dabei festlegen, wie lange er den Fahrzeugschein teilen will, oder ihn unbegrenzt freigeben.

Noch befindet sich der digitale Fahrzeugschein in der Pilotphase. Doch laut dem Bundesministerium für Verkehr soll die i-Kfz-App nach Abschluss der Pilotphase voraussichtlich im Verlauf des zweiten Halbjahrs 2025 für die öffentliche Nutzung angeboten werden. Dann soll diese für IOS und Android-Geräte in den jeweiligen App-Stores erhältlich sein.

Integration des digitalen Führerscheins geplant

In der ersten Phase lässt sich in der i-Kfz-App nur der digitale Fahrzeugschein hinterlegen. Das Bundesministerium für Verkehr möchte zukünftig auch den digitalen Führerschein in die Anwendung integrieren. Er befindet sich in der Vorbereitungsphase für die nationale Einführung. Wann es den EU-weit gültigen digitalen Führerschein geben wird, hängt von der Verabschiedung und Umsetzung der vierten EU-Führerscheinrichtlinie ab. Die Abstimmungsarbeiten zwischen Europäischem Rat und EU-Parlament sind mittlerweile abgeschlossen. Die neuen EU-Führerscheinregeln werden derzeit rechtskonform in die Sprachen der 27 Mitgliedsländer übersetzt, bevor Rat und Parlament darüber offiziell abstimmen können. Inhalt der neuen Richtlinie ist auch die Erweiterung des B-Führerscheins für Wohnmobile bis 4,25 Tonnen.