Kaffeezubereitung beim Camping: so trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten

Die einen schwören auf technisch ausgefeiltes Equipment mit automatischem Milchaufschäumer, andere vertrauen auf die gute alte Filtermaschine oder den Perlator von Bialetti und Co. Puristen brühen mit heißem Wasser in der French Press oder mit einem Filterhalter selbst auf. Ganz Abgebrühte machen sich das Leben mit Instant-Pulver leicht. Welche Methoden zum Kaffeekochen nutzen Sie im Campingurlaub?

Karin und Harald Pauler: Ein Wasserkessel für den Gasherd, Filter und Filtertüte; so bereiten wir unseren Kaffee im Wohnmobil seit mehr als 30 Jahren zu. Und am Nachmittag gerne auch mal einen Espresso aus der alten Espressokanne.

Utz Graafmann: Mit einem Briki, einem kleinen Mokkakännchen, bereiten wir auf dem Gasherd griechischen Kaffee zu. Er hat ein tolles Aroma und einen perfekten Kaimaki, also die "Crema" beim griechischen Kaffee. Urlaubserinnerungen an Griechenland inklusive.

Gertrudis Laggai: Meinen Espressokocher verwende ich für normalen Kaffee mit Kaffeepads. Das schmeckt hervorragend und der Kocher ist schnell zu reinigen, da sich kein loses Kaffeepulver darin befindet. So habe ich einen Kocher für normalen Kaffee und für Espresso dabei. Allerdings gibt es nicht in allen Ländern Kaffeepads, daher informieren und genügend Pads mitnehmen.

Urs Bichler: Als echte Kaffeeliebhaber haben wir viele Möglichkeiten ausprobiert. Heute genießen wir unseren Kaffee aus einer Mini-Nespresso-Maschine, die wir mit Landstrom oder mit einer Eco-Flow-Powerstation betreiben. Sie hat ihren festen Platz an der Küchenwand in einer Halterung von Käpsele.

Margret und Werner: Unsere Coffee B Maschine betreiben wir mit Landstrom, ansonsten gibt es zur Not löslichen Kaffee. Die Kaffee-Kugeln sind kompostierbar und somit nachhaltig.

Kerstin Anders: Vor drei Jahren waren wir noch mit Instantkaffee unterwegs. Inzwischen kaufen wir unterwegs bei kleinen, lokalen Röstereien Kaffee. Der wird in der French Press mit Thermofunktion zubereitet. Manche Rösterei bietet auch Tassenkaffeefilter an. Die klemmt man in die Tasse und übergießt sie mit heißem Wasser.