Zwischenübernachtung im angehängten Wohnwagen? Was Sie wissen sollten.

Klar ist: ein lediglich angekuppelter Wohnwagen bewegt sich stärker als ein mittels Stützrad und Kurbelstützen stabilisierter Camper. Bewegt man sich im Wohnwagen, schaukelt er ohne Abstützung teils merklich. Wer das nicht möchte, kann Abhilfe schaffen: Bereits das abgesenkte Stützrad reduziert die Aufbaubewegungen merklich, ohne dass gleich der Aufwand getrieben werden muss, alle vier Stützen des Wohnwagens herauszukurbeln.