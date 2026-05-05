Strompreis-Schock für Camper: Faire Abrechnung oder pure Abzocke?

Der promobil-Leser traut seinen Augen nicht. Als der erfahrene Wohnmobilist Anfang März auf dem Stellplatz an den Zwillingsmühlen in Greetsiel ankommt, liest er den Aushang: Dass der Strompreis deutlich gestiegen ist: 1 Euro für drei Stunden Strombezug. Hochgerechnet auf 24 Stunden wären das 8 Euro. Nur für Strom. Aus der Vergangenheit kannte er den Preis: 1 Euro für acht Stunden. Die Erhöhung empfindet er als Wucher. Er schreibt der Gemeinde – und der promobil-Redaktion.