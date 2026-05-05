Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Ratgeber
Sonstige Ratgeber

Strompreis-Schock für Camper: Faire Abrechnung oder pure Abzocke?

Stromkosten auf Wohnmobistellplätzen
Ab wann ist die Strompauschale zu hoch?

Strom auf dem Stellplatz wird teurer. Aber ab wann ist eine Strompauschale noch fair – und ab wann zahlen Camper drauf?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.05.2026
Als Favorit speichern
Leserumfrage Strom im Wohnmobil
Foto: Karl-Heinz-Augustin

Der promobil-Leser traut seinen Augen nicht. Als der erfahrene Wohnmobilist Anfang März auf dem Stellplatz an den Zwillingsmühlen in Greetsiel ankommt, liest er den Aushang: Dass der Strompreis deutlich gestiegen ist: 1 Euro für drei Stunden Strombezug. Hochgerechnet auf 24 Stunden wären das 8 Euro. Nur für Strom. Aus der Vergangenheit kannte er den Preis: 1 Euro für acht Stunden. Die Erhöhung empfindet er als Wucher. Er schreibt der Gemeinde – und der promobil-Redaktion.

Die Bürgermeisterin reagiert. Sie räumt ein, dass die Preisgestaltung korrigiert werden musste. Denn die Energiekosten und Instandhaltungskosten (Reparaturmaterial und Personal) sind auch für kommunale und private Camping- und Stellplatzbetreiber deutlich gestiegen.

Aber sind ...