Probeliegen im Wohnmobil: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Eine weiche Matratze ist kein Garant für erholsamen Schlaf. Wer beim Probeliegen im Wohnmobil oder Wohnwagen nur kurz testet, ob das Bett "sich gut anfühlt", riskiert unangenehme Überraschungen auf Reisen. Dabei lässt sich schon bei der ersten Fahrzeug-Besichtigung viel über den späteren Schlafkomfort herausfinden – wenn Camping-Einsteiger wissen, worauf es ankommt.

5 schnelle Tipps fürs Probeliegen im Wohnmobil Mindestens 10 Minuten liegen bleiben: Nur so erkennt man Druckstellen, Geräusche und Liegekomfort wirklich. Ausgestreckt testen – auch zu zweit: Größe, Bewegungsfreiheit und Einstieg lassen sich nur gemeinsam realistisch prüfen. Matratze + Unterbau prüfen: Nicht nur weich ist gut – Lattenrost oder Tellerfedern verbessern Komfort und Belüftung. Kopffreiheit & Umfeld beachten: Steckdosen, Lichtschalter, Fenster und Stauraum beeinflussen den Schlafkomfort enorm. Fahrzeugtyp berücksichtigen: Querbett im Kastenwagen ≠ Queensbett im Wohnwagen – Komfort hängt stark vom Grundriss ab. Liegefläche und Schlafkomfort Ein gutes Bett besteht nicht nur aus Schaumstoff. Kaltschaum, Latex oder Federkern – jeder Matratzenaufbau bringt eigene Vor- und Nachteile mit sich. Kaltschaum passt sich dem Körper gut an und speichert wenig Wärme – ideal für wechselnde Temperaturen. Latex dagegen wirkt eher wärmeisolierend, was im Winter angenehm, im Hochsommer aber unangenehm sein kann.

Ingolf Pompe Bett im Campingbus: Längs oder quer schlafen ist hier die Frage.

Einige Premium-Matratzen setzen auf Tonnentaschenfederkerne – wie bei hochwertigen Boxspringbetten. Der Vorteil: Punktelastik und gute Belüftung. Achtung: Nicht jede Matratze hat denselben Härtegrad auf beiden Seiten. Manche Hersteller arbeiten mit zonierten Liegeflächen – das kann für Paare ein echtes Plus sein. Hier finden Sie Tipps für die richtige Matratze im Wohnmobil.

Unterbau: Lattenrost oder Pressholz? Unter der Matratze entscheidet sich, wie viel Unterstützung der Rücken bekommt. Ein Lattenrost sorgt für Elastizität, Tellerfedern passen sich punktuell an – wie ein Netz, das jede Bewegung ausgleicht. Eine einfache Holzplatte dagegen federt gar nicht und kann Feuchtigkeit stauen.

Vorsicht! Bei günstigen Modellen wird oft an dieser Stelle gespart. Die Folge: Verspannte Schultern und nächtliches Hin- und Herwälzen.

Raumgefühl & Bewegungsfreiheit Auch wer gut liegt, muss sich im Bett noch bewegen können. Querbetten bieten oft nur knapp 1,85 m Länge – für viele zu wenig. Längsbetten oder ein freistehendes Queensbett schaffen mehr Freiheit, kosten aber wertvollen Innenraum.

Ingolf Pompe Einzelbetten im Alkoven: Die Betten wirken großzügig, die Matratzen dick, doch sind Lichtschalter oder Ablageflächen gut erreichbar?

Wichtig: Sich im Bett einmal komplett drehen, aufsetzen und seitlich aufstehen. Nur so merkt man, ob das Handling nachts klappt – zum Beispiel beim Gang zur Toilette.

Fahrzeugtypen im Vergleich: Darauf kommt’s an In verschiedenen Campingfahrzeugen gibt es unterschiedliche Grundvoraussetzungen für den Schlafkomfort. Diese Punkte sind speziell für die jeweilige Aufbauform:

Kastenwagen: Querbetten im Heck sind platzsparend – aber eng. Große Menschen sollten unbedingt ausgestreckt Probe liegen. Die Matratzenauflagen liegen häufig auf Holzleisten statt auf Lattenrosten. Fenster über dem Kopfbereich und Radkästen können stören. Hier zählt jeder Zentimeter. Tipp : Für kleine Campervans lohnt es sich meist, einen Matratzen-Topper zu kaufen.

Querbetten im Heck sind platzsparend – aber eng. Große Menschen sollten unbedingt ausgestreckt Probe liegen. Die Matratzenauflagen liegen häufig auf Holzleisten statt auf Lattenrosten. Fenster über dem Kopfbereich und Radkästen können stören. Hier zählt jeder Zentimeter. : Für kleine Campervans lohnt es sich meist, einen Matratzen-Topper zu kaufen. Teil- und Vollintegrierte: Hier sind feste Betten üblich – oder Hubbetten, die tagsüber unter der Decke verschwinden. Letztere bieten oft dünnere Matratzen und eingeschränkte Kopffreiheit. Wer nachts nicht gerne eingeklemmt liegt, sollte das Hubbett bei voller Absenkung testen – auch im Sitzen. Tipp : Wie hoch ist der Einstieg ins Bett? Gerade bei Längsbetten über der Heckgarage sollte eine gute Aufstiegsmöglichkeit (z.B. Treppenstufen) an Bord sein.

Hier sind feste Betten üblich – oder Hubbetten, die tagsüber unter der Decke verschwinden. Letztere bieten oft dünnere Matratzen und eingeschränkte Kopffreiheit. Wer nachts nicht gerne eingeklemmt liegt, sollte das Hubbett bei voller Absenkung testen – auch im Sitzen. : Wie hoch ist der Einstieg ins Bett? Gerade bei Längsbetten über der Heckgarage sollte eine gute Aufstiegsmöglichkeit (z.B. Treppenstufen) an Bord sein. Wohnwagen: Wohnwagen bieten viel Spielraum bei den Grundrissen. Queensbett, Einzelbetten oder große Rundsitzgruppen zum Umbauen – alles ist möglich. Dabei gilt: Je flexibler der Umbau, desto weniger komfortabel die Liegefläche. Klappsysteme haben oft dünnere Polster. Tipp : Wohnwagen werden oft stationär genutzt – hier ist die Belüftung unter der Matratze besonders wichtig. Sonst droht Stockfleckenbildung.

Wohnwagen bieten viel Spielraum bei den Grundrissen. Queensbett, Einzelbetten oder große Rundsitzgruppen zum Umbauen – alles ist möglich. Dabei gilt: Je flexibler der Umbau, desto weniger komfortabel die Liegefläche. Klappsysteme haben oft dünnere Polster. : Wohnwagen werden oft stationär genutzt – hier ist die Belüftung unter der Matratze besonders wichtig. Sonst droht Stockfleckenbildung. Alkoven: Der klassische Alkoven bietet viel Platz über dem Fahrerhaus – aber auch eigene Tücken. Der Aufstieg erfolgt meist über eine Leiter, was nachts mühsam sein kann. Dazu kommt: Die Kopffreiheit ist begrenzt. Plus: Ist Sitzen im Bett möglich? Tipp: Den Einstieg komplett durchspielen und auf mögliche Enge beim Hinlegen achten.