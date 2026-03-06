Periode beim Camping? Vergessen Sie Tampons – das ist die beste Lösung!

Meine Periode kommt selten gelegen – und beim Camping wird sie schnell zum logistischen Problem. Begrenzt fließendes Wasser, keine Mülleimer, wenig Privatsphäre. Selbst im Wohnmobil, wo ich theoretisch mehr Komfort habe, bleibt die Frage: Welches Produkt ist praktisch, hygienisch und umweltfreundlich?

Die Antwort hängt zwar davon ab, ob ich im Zelt, Wohnwagen oder Campervan unterwegs bin, doch selten ist Menstruieren unterwegs eine Freude. Ein Hindernis ist die Periode für mich aber nicht – darum daheim bleiben kommt nicht in die Tüte!

Die größten Herausforderungen unterwegs Beim Camping mit Periode geht es vor allem um drei Dinge: Müll, Hygiene und Praktikabilität. Einwegprodukte wie Tampons oder Binden produzieren Abfall, der mitgeschleppt werden muss – im Zelt ein Albtraum, im Wohnmobil zumindest lästig.

Hygiene ist ein weiteres Problem: Saubere Hände sind essenziell, aber unterwegs oft nicht verfügbar. Und selbst wenn ich im Wohnwagen fließend Wasser habe, bleiben Fragen wie: Habe ich Zeit, Lust und genügend Gasvorräte, um meine Menstruationstasse auszukochen?

Das beste Menstruations-Produkt fürs Camping Diese Rangliste zeigt meine persönlichen Top-Produkte – und die Gründe warum.

1. Menstruations-Unterhosen: Der klare Favorit Menstruations-Unterhosen sind für mich die unkomplizierteste Lösung – egal, ob im Zelt oder Wohnmobil. Sie sind müllfrei, einfach in der Handhabung und erfordern keine aufwendige Hygiene. Nach dem Tragen spüle ich sie einfach mit kaltem Wasser aus und packe sie in einen Wetbag (wasserdichte Waschtasche). Im Wohnmobil können Sie sie später in der Waschmaschine reinigen, im Zelt waschen Sie sie per Hand.

Kein Müll, keine Desinfektion nötig.

Bequem und diskret – sieht aus wie normale Unterwäsche.

Funktioniert auch ohne fließend Wasser.

Muss an der Luft trocknen – bei Regen oder Kälte schwierig.

Nicht für sehr starke Blutungen geeignet (Kombi mit Binde möglich).

Anschaffungskosten hoch.

Tipp: Ich packe direkt 2–3 Paar ein und spüle sie sofort nach dem Tragen aus, um Gerüche zu vermeiden.

2. Binden: Die einfache Lösung fürs Wohnmobil Binden sind die einfachste Option – besonders, wenn Sie im Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs sind. Sie erfordern keine aufwendige Hygiene und sind günstig und überall erhältlich. Im Wohnmobil kann ich sie einfach in den Haushalts-Müll werfen, im Zelt muss man den Abfall mitnehmen.

Einfach zu wechseln, keine Desinfektion nötig.

Für starke Blutungen geeignet.

Müllproblem – jede Binde muss entsorgt werden.

Geruchsentwicklung bei Hitze oder längerem Tragen.

Tipp: Ich nehme gerne biologisch abbaubare Binden. Den Haushalts-Müll entsorge ich so schnell wie möglich, um Gerüche zu minimieren.

3. Tampons: Nur mit sauberen Händen Tampons sind platzsparend und schnell gewechselt – aber nur, wenn ich saubere Hände habe. Im Wohnmobil sind sie eine gute Option, im Zelt oder beim Wildcampen eher problematisch.

Platzsparend, schnell gewechselt.

Für starke Blutungen geeignet.

Hygiene-Risiko – saubere Hände sind ein Muss.

Müllproblem – jeder Tampon muss entsorgt werden.

Tipp: Ich packe zum Wechseln unterwegs Desinfektionsgel für die Hände ein.

4. Menstruationstasse: Nur für Profis mit Wohnmobil Menstruationstassen sind müllfrei und langlebig – aber nur dann eine gute Wahl, wenn Sie im Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs sind. Im Zelt oder beim Wildcampen sind sie zu aufwendig in der Handhabung, weil sie nach jedem Gebrauch ausgekocht werden müssen.

Kein Müll, lange Tragedauer (bis zu 12 Stunden).

Blut kann in Toilette/Erde entsorgt werden.

Auskochen ist Pflicht – im Zelt fast unmöglich.

Einführung erfordert Übung.

Tipp: Nutzen Sie kollabierbare Tassen (z. B. von Saalt) und kochen Sie sie im Wohnmobil mit dem Gaskocher aus.

5. Softcups: Die schlechteste Wahl Softcups sind Einweg-Menstruationstassen – sie kombinieren die Nachteile von Tampons und Tassen, ohne deren Vorteile zu bieten. Sie sind teuer und schwierig in der Handhabung.

Die Must-haves für die Periode unterwegs

Egal, ob im Zelt oder Wohnmobil: diese Dinge packe ich immer ein – selbst, wenn die Periode nicht im Terminkalender steht:

Wetbag (für schmutzige Unterwäsche, Tassen oder Binden)

(für schmutzige Unterwäsche, Tassen oder Binden) Desinfektionsgel und Handseife (für die Handhygiene)

und (für die Handhygiene) Dunkle Unterwäsche (falls mal was daneben geht)

(falls mal was daneben geht) Schmerztabletten, CBD-Tropfen, eine kleine Wärmflasche (hilft bei Krämpfen)

(hilft bei Krämpfen) Müllbeutel (für Tampons/Binden)