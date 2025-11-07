Wohnmobil-Stellplätze des Jahres 2026: Wählen und Gewinnen!

Die beliebte Stellplatz-Leserwahl geht in eine neue Runde: promobil ruft seine Leserinnen und Leser zur Wahl der besten Stellplätze des Jahres auf. Unter den nominierten 100 Kandidaten finden sich wie gewohnt eine Vielzahl beliebter Plätze aus ganz Deutschland– ergänzt um einige Neuzugänge, die sich in der promobil-Stellplatz-Radar-App durch besonders gute Bewertungen hervorgetan haben. So gestalten die Nutzer der App das Teilnehmerfeld aktiv mit. Die Plätze, die im vergangenen Jahr nur wenig Zustimmung erhalten haben, mussten dafür weichen.

Transformation in der Stellplatzlandschaft In Deutschlands Stellplatzlandschaft tut sich einiges: Neue Betreiberkonzepte machen von sich reden – etwa das französische Netzwerk Camping-Car Park, das auch hierzulande erste Plätze betreibt. Auffallend ist auch, dass viele Reisemobilisten inzwischen recht preissensibel geworden sind: Plätze, die ohne erkennbaren Mehrwert ihre Preise erhöhen, werden nicht selten mit schlechten Bewertungen abgestraft.

Gleichzeitig steigen die Ansprüche vieler Reisemobilistinnen und -mobilisten. Komfortmerkmale wie moderne Ver- und Entsorgungseinrichtungen, WLAN oder Sanitäranlagen sind auf immer mehr Plätzen selbstverständlich – ein Trend, der auch in den Leserbriefen regelmäßig diskutiert wird. Mit Ihrer Stimme bei der promobil-Leserwahl können Sie ein Zeichen setzen: für Qualität, Gastfreundschaft und Engagement.

Jury vergibt Sonderpreise Ergänzend zur Leserwahl vergibt die promobil-Fachjury erneut drei Sonderpreise. Diese gehen an Plätze, die sich beispielsweise im Rahmen der promobil-Initiative "Grünes Licht für mehr Stellplätze" besonders positiv hervorgetan haben. Die Ergebnisse der Wahl präsentieren wir erstmals auf der Messe Reisen & Caravaning in Hamburg vom 5. bis 8. Februar 2026. In der April-Ausgabe von promobil stellen wir Ihnen dann alle Gewinner ausführlich vor. Nun denn: Nehmen Sie teil – es lohnt sich!

Das können Sie gewinnen 12.-15. Preis: Geschirrset von Berger Mit dem Geschirr-Set Kynne 16+4 ist man auf jede Mahlzeit beim Camping bestens vorbereitet. Bruchunempfindlich, pflegeleicht. Wert: jeweils 49,99 Euro.

9.-11. Preis: Campingbackofen von RoadBaker Der RoadBaker-Camping-Backofen mit dem Sichtfenster im Glasdeckel ist die perfekte Lösung für alle, die auch unterwegs nicht auf frische Ofengerichte verzichten möchten. Leicht zu reinigen dank Antihaftbeschichtung. Wert: je 99,90 Euro.

Roadbaker Brötchen frisch aus dem Ofen gibt es dank diesem Camping-Backofen von Roadbaker nun auch in jedem Urlaub.



8. Preis: petromax LED-Laterne Mit der LED-Laterne LM500 bringt Petromax das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart in perfekter Harmonie zusammen. Inklusive eines 4er Sets Lithium-Ionen-Akkus und einer stabilen Transporttasche mit integrierter Netztasche. Wert: rund 182 Euro.

7. Preis: Memorykissen von G+S Polstermacher Die 3in1-Kissen bestehen aus einer 3-teiligen Füllung. Der G+S Viscoschaum ist ein Memory-Schaum, der sich ideal an den Hals/Nacken/Kopfbereich anpasst. Der Medicool-Bezug ist abnehmbar und bis 60 Grad waschbar. Wert beider Kissen: rund 200 Euro.

6. Preis: GCI outdoor Campingstuhl Der Campingstuhl Freestyle Rocker Elite bietet hohen Komfort und angenehme Luftzirkulation. Die höhere Sitzposition mit niedriger Lehne eignet sich ideal zum Sitzen am Tisch, feste Armlehnen geben Stabilität. Bequemes Sitzen dank robuster Federtechnologie. Der Gewinner erhält zwei Stühle. Wert: rund 240 Euro.

5. Preis: Elektrogrill von Nomadiq Mit dem Gasgrill Nomadiq Gas BBQ 3.0 kann man getrost auch die Stellplatznachbarn einladen. Enorm handlich und gut zu transportieren, bietet er zwei Grillflächen an, die durch individuelle Temperaturzonen genutzt werden können. Die Roste verfügen über eine Emaille-Beschichtung und sind zudem spülmaschinenfest. Wert: 299,95 Euro.

Nomadiq/Mark Groen Photography Super kompakter Elektrogrill von Nomadiq.



4. Preis: Alphatronics Smart-TV Mit dem Alphatronics K24W lässt es sich auch unterwegs bestens fernsehen und vor allem streamen. Für das Modell sprechen die intuitive Bedienung und das robuste, langlebige Gehäuse. Dank der neuesten Generation des webOS Hub bietet das Gerät erweiterte Funktionen wie PVR-Aufnahme, Timeshift, Apple AirPlay und Matter-Unterstützung – für ein neues Entertainment-Niveau in bewährter Alphatronics-Qualität. Wert: 479 Euro.

3. Preis: Bus-Vozelt von Reimo Das aufblasbare Bus-Vorzelt TOUR EASY AIR für Campingbusse wie beispielsweise den VW T5/6/6.1, VW Multivan, Renault Trafic, Mercedes Vito, Citroën Spacetourer überzeugt mit großer Fronttür (inklusive Moskitonetz), kleinem Packmaß und geringem Gewicht. Praktisch: Die Fronttür kann auch als Sonnensegel genutzt werden. Wert: 529 Euro.

2. Preis: Solarkit von Büttner Das Solarmodul Dometic Büttner POWER BLACK LINE 200-2 Kit verspricht dank einer innovativen Glasoberfläche kombiniert mit 80 Hochleistungszellen selbst unter ungünstigen Lichtbedingungen hervorragende Leistungen. Aufgrund einer speziellen Verschaltung schaffen die acht zusätzlichen Zellen optimale Bedingungen für den MPPT-Solarlader. Im Zusammenspiel mit dieser Steuerungstechnologie erreichen Power-Blackline-Solarmodule maximale Leistungswerte – bei minimalem Flächenbedarf. Wert: 1.085 Euro.

1. Preis: Elektrisches Klapprad von MYVELO Das MYVELO Berlin vereint den Komfort und Fahrspaß eines großen Fahrrads mit der Flexibilität eines Klapprads. Der leistungsstarke Bafang-Heckmotor sorgt dafür, dass das Rad mit seiner herausragenden Beschleunigung zum absoluten Flitzer wird. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder unterwegs beim Camping – das Elektro-Faltrad Berlin macht einfach Spaß! Wert: 2.499 Euro.

Myvelo Kompakt, stylisch und elektrifiziert unterwegs ist man mit diesem Faltrad von MYVELO.



Stimmen Sie bequem online ab unter: www.promobil.de/stellplatzwahl26. Einsendeschluss ist der 19. Januar 2026. Eine Teilnahme an der Abstimmung ist pro Person nur ein Mal möglich. Unter allen Teilnehmenden verlost promobil hochwertige Preise von der Solaranlage bis zum Geschirrset. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner unter den Stellplätzen wie unter den Leserinnen und Lesern werden persönlich von der Redaktion benachrichtigt.