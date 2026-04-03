Hund im Wohnmobil? DIESE Boxen retten Leben! (11 Anbieter im Check)

Ein Unfall bei nur 70 km/h – und schon wird ein schlecht gesicherter Hund zum Geschoss, verletzt beim Aufprall Insassen, überlebt selbst kaum. Was nach einem Extremszenario klingt, hat die Unfallforschung der Versicherer 2016 in einem Crashtest eindrücklich belegt. Auch der Touring Club Schweiz zeigte 2025: Selbst einige der handelsüblichen Transportboxen für Autos halten einem Crash nicht stand. Mit fest eingebauter Hundebox reisen die Hunde sicherer und komfortabler.

Im Programm großer Industriemarken finden Camperinnen und Camper selten Wohnmobile mit wirklich robuster Ausstattung für den Hundetransport. Dafür ist in der Regel die Fahrt zu einem Hundeboxhersteller nötig, der Modelle für die Heckgarage von Wohnmobilen oder den Heckstauraum von Campingbussen hat. Außerdem gibt es ein paar wenige Wohnmobilausbauer, die hundegerechte Campingfahrzeuge herstellen.

Auf die Bedürfnisse des Tiers angepasst In gut ausgebauten Hundeboxen für Wohnmobile steckt mehr als Gitter aus Aluminium: Funktionale Durchgänge, rutschfeste Beläge, stabile Materialien, Belüftungen und optionale Heizung bieten dem Hund einen sicheren und komfortablen Reiseplatz.

Als Zubehör gibt es Halterungen für Näpfe, sodass Futter und Wasser auch immer seinen Platz hat. Hinzu kommt ein praktischer Nebeneffekt: Schmutz bleibt in der Box, nicht im Wohnbereich.

Marktüberblick: Diese Anbieter rüsten Wohnmobile-Hundeboxen nach Der Markt ist klein: Es gibt spezialisierte Werkstätten, die Hundeboxen nach Maß montieren. Vereinzelte Komplettanbieter bauen und verkaufen hundegerecht ausgebaute Wohnmobile. Dann sind da natürlich noch die Hersteller von standardisierten Boxen, die Campende selbst einbauen können.

4pfoten-Mobile: Wohnmobile für Hundebesitzende

4pfoten-Mobile 4pfoten-mobile baut die sogenannten Dog-Liner aus: Wohnmobile und Campingbusse, die hundefreundliche gestaltet sind - inklusive Hundebox in der Heckgarage mit Außendusche.

4pfoten-Mobile verfolgt ein konsequentes Konzept: Das Fahrzeugangebot, sogenannte Dog-Liner, richtet sich ausschließlich an Hundebesitzer. Das von erfahrenen Hundehaltern entwickelte Raumkonzept mit zahlreichen Features bietet Platz für bis zu zwei große Hunde. Eine im Hundebereich mit Hundebox installierte Digitalkamera ermöglicht es dem Fahrer, seine Hunde aus dem Fahrerhaus per Monitor zu beaufsichtigen. Dazu gibt es viele praktische Ausstattungskomoponenten, wie zum beispiel Leinenhalter außen am Wohnmobil. Die Dog-Liner werden bundesweit verkauft und vermietet.

Standorte: Rheurdt (Zentrale), sowie u.a. Münster, Dortmund, Großbottwar, Neukirchen-Vluyn, Königswinter

Carevan by MSR – Hundebox

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Carevan baut Wohnmobile und Campingbusse hundegerecht um. Rund um die Hundebox im Heck bleibt Stauraum, der Durchgang nach vorne bleibt offen. Auf Wunsch wird auch ein Hundefenster in die Garagentür eingebaut. Die Umbauten zeichnen sich durch passgenaue Ausführung aus.

Standort: Gomaringen (Baden-Württemberg)

Cardog – Hundeboxen nach Maß Cardog fertigt tatsächlich Hundeboxen für Wohnmobile nach Maß aus Aluminiumprofilen und PP-Kunststoffplatten. Der Ablauf ist klar strukturiert: Kontaktaufnahme und erstes Beratungsgespräch, Aufmaß am Fahrzeug, Produktion der Hundebox, Einbau ins Fahrzeug – ob Van, Campingbus oder Wohnwagen. Cardog baut sogar Hundeboxen in Stockbetten. Zusätzlich vermietet Cardog selbst ausgebaute Wohnmobile.

Standort: Backnang (Baden-Württemberg)

Faustmann – Hundeboxen Faustmann produziert maßangefertigte Hundetransportboxen in Brandenburg, von Hand gefertigt. Ein speziell entworfenes Aluminiumprofil sorgt einerseits für ein geringes Gewicht der Hundebox, anderseits für eine extrem hohe Stabilität. Die Boxen können im Innenraum von Wohnmobilen montiert werden. Im Campingbus bringt der Hersteller sie unter dem Bett an, sodass sie sowohl vom Kofferraum als auch vom Innenraum geöffnet werden kann.

Standort: Dahmetal/Dahme (Brandenburg)

Fellnasenmobil – Hundezimmer im Wohnmobil

Fellnasenmobil Fellnasenmobil baut auch Hundeboxen auf die Sitzgruppe von Wohnmobilen. Das Premium-Produkt ist aber eine Hundebox für die Heckgarage.

Im Allgäuer Ferienort Roßhaupten wird getüftelt und gebastelt, um für vierbeinige Freunde das Reisen bequem und sicherzumachen. Das Unternehmen baut Campingbusse und Wohnmobile – vorwiegend von Carado – zum hundegerechten Fellnasenmobil um. Das schließt Hundeboxen ein, die auf der Sitzgruppe oder einem Stockbett montiert werden und natürlich auch welche in der Heckgarage. Die Ausstattung für den Hund im Heck des Wohnmobils umfasst Platz für bis zu zwei Hunde, Rampe nach draußen, Schiebetüre zum Innenraum, rutschfeste Box, komfortable Polster, Heizung, Fenster nach draußen und Hundedusche.

Standort: Roßhaupten/Allgäu (Bayern)

Heyermann – Hundetransportboxen Heyermann ist ein etablierter Hersteller mit breitem Sortiment und individueller Maßanfertigung. Das Unternehmen hat je ein Hundeboxmodell für Campingbusse und Wohnmobile. Die Boxen werden auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmt und schränken die Bewegungsfreiheit im Fahrzeug so wenig wie möglich ein. Bestellung, Beratung und Einbau erfolgen vor Ort nach Terminabsprache.

Standort: Schwerte (Nordrhein-Westfalen)

Hundesport Mobil

DH Maschinenbau & Metallbearbeitung Die Boxen von Hundesport Mobil gibt es mit Standardmaßen oder als individuelle Anfertigung. Hergestellt und auf Wunsch auch eingebaut werden sie bei DH Maschinenbau und Metallbearbeitung in Thüringen.



Hundesport Mobil ist die Marke unter deren Namen DH Maschinenbau & Metallbearbeitung Hundeboxen für Wohnmobile vertreibt. Der Hersteller bietet neben den Standard-Boxen auch den kompletten individuellen Umbau des Wohnmobils an. Erfahrene Feinwerkmechaniker fertigen und montieren die Box. Bei Problemen kann durch eigene Konstruktion und Produktion schnell reagiert werden. Der Einbau erfolgt zum vereinbarten Termin schnell und fachgerecht – in den meisten Fällen reichen schon ein paar Stunden. Die Boxen lassen in der Heckgarage Platz für Zubehör, haben einen Durchgang nach vorne und an der Seitenklappe ein Sicht- und Belüftungsfenster. Zwei Jahre Garantie und eine optionale 2-Jahres-Inspektion runden das Angebot ab.

Standort: Leinefelde-Worbis (Thüringen)

Köterkiste – drei Modelle von Basic bis Premium Die Köterkiste ist die Hundebox, die in den Wohnmobilen der Vermietung Köterkutsche eingebaut ist. Das Unternehmen verkauft die Box mittlerweile aber auch. Basic ist die Einstiegsvariante, Comfort die Mittelklasse mit einem Außenfenster und Premium die Oberklasse mit zwei Fenstern und Hundetreppen. Standard in allen Modellen sind drei Türen (eine Richtung Innenraum), Antirutschbelag und feste Gitter. Die Maße werden individuell festgelegt, den Einbau übernimmt der Hersteller.

Standort: Rösrath (Nordrhein-Westfalen)

Popko Wohnmobile Hundebox Popko Wohnmobile ist ein langjähriger Wohnmobilhändler mit eigener Werkstatt, der Hundeboxen als Einbauservice anbietet. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz im schwäbischen Günzburg, direkt an der B10. Die Sonderanfertigungen werden in den Heckstauraum oder ins Wohnmobil integriert und bieten deutlich mehr Sicherheit als lose eingestellte Käfige.

Standort: Günzburg (Bayern)

SSBI Hundeboxen für Wohnmobile und Campingbusse

SSBI Hundeboxen Die Campingbus-Hundebox von SSBI lässt sich auf Schienen aus dem Stauraum herausziehen.

SSBI entwickelt seit mehr als 20 Jahren maßgeschneiderte Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherungssysteme und geht persönlich auf die Wünsche der Kunden ein. Das Unternehmen baut auch individuell angepasste Hundeboxen in Wohnmobile ein, sowohl im Innenraum als auch in der Heckgarage – hier mit Sichtfenstern und Durchgang. Für Campingbusse gibt es ein Modell, das sich auf Schienen aus dem Heckstauraum herausziehen lässt.

Standort: Oerlinghausen (Nordrhein-Westfalen)

Waumobil – hundegerechte Wohnmobil-Umbauten

Waumobil ist eines der größten Netzwerke für hundegerechte Miet-Wohnmobile im deutschsprachigen Raum. Die Erfahrungen teilt das Team mittlerweile, indem es andere Campende beim Kauf des passenden Wohnmobils für Riesen mit Hund berät. Ist einmal ein Fahrzeug gekauft, kann es bei einer der vier Partnerwerkstätten hundegerecht umgebaut werden. Zum Paket gehören neben der individuell angepassten Hundebox in der Heckgarage der Durchgang in den Wohnraum und ein Fenster an der Garagentür.

Standorte: bundesweit in 11 Bundesländern sowie Österreich und Schweiz; Zentrale in Niederkrüchten (NRW), Werkstätten in Bamberg, Bergisch-Gladbach, Buxtehude, Euskirchen

Der große Vorteil fester Hundeboxen Günstig sind solche Lösungen selten, dafür aber sicher und komfortabel für Hund und Campende. Die fest eingebaute Hundebox im Wohnmobil spielt in einer anderen Liga. Mit dem Fahrzeug verschraubt, trägt sie Aufprallkräfte in die Fahrzeugstruktur ab und schützt damit Hund und Insassen gleichermaßen. Sie ist angepasst auf die Größe des Hundes und der Heckgarage oder des Heckstauraums.

Wichtig zu wissen: Einheitliche gesetzliche Normen fehlen bis heute. Wer kauft, muss selbst nach Qualität und Befestigungskonzept fragen.

Reisende Hunde benötigen Konstanz. Die fest eingebaute Box erfüllt genau diese Funktion: vertrauter Rückzugsort, sicherer Schlafplatz, ruhige Zone. Nach einem langen Wandertag in einer neuen Umgebung, finden die Tiere in der eigenen Box schneller Ruhe. Das reduziert Stress, schützt den Hund und entlastet den Halter.

Durchgang zum Wohnraum: ein echter Mehrwert Zwei Grundvarianten haben sich etabliert:

Im klassischen Wohnmobil mit Heckgarage wird die Box in den Laderaum integriert , eine Schiebegittertür ermöglicht dabei den Durchgang in den Wohnbereich.

, eine Schiebegittertür ermöglicht dabei den Durchgang in den Wohnbereich. Im Kastenwagen oder Campingbus entsteht der Hundebereich im Heckstauraum mit Zugang zum Innenraum. In beiden Fällen bleibt der übrige Stauraum weitgehend nutzbar, weil die Box die vorhandene Raumgeometrie ausnutzt.

Besonders clever lösen viele Anbieter das sogenannte Durchgangsprinzip. Ist im Wohnmobil mit Hundebox die Schiebetür zwischen Heckgarage oder dem Heckstauraum und dem Wohnbereich geöffnet, entscheidet der Hund selbst, ob er sich in die Box zurückzieht oder den Kontakt zu den Besitzenden sucht. Während der Fahrt bleibt die Tür geschlossen, auf dem Stellplatz öffnet sie den Weg nach innen.

Checkliste: 6 Fragen vor dem Kauf oder Einbau Bevor der Auftrag erteilt wird, lohnt es sich, diese sechs Fragen zu stellen – und ehrlich zu beantworten:

Fahrzeugtyp: Kastenwagen, Teilintegrierter oder Alkoven – welche Einbaulösung passt zur Fahrzeuggeometrie? Durchgang: Soll die Box einen Zugang zur Heckgarage oder direkt in den Wohnbereich haben? Hundegröße: Kann der Hund stehen, sich drehen und ablegen – auch nach zehn Stunden Fahrt? Crashsicherheit: Gibt es einen Nachweis zur Befestigung, zur Materialstabilität oder gar zu einem Crashtest? Gewicht und Zuladung: Wie viel Zuladung kostet die Box – und wie viel bleibt noch für Gepäck, Wasser und Proviant? Belüftung und Reinigung: Übersteht die Box einen Sommer in Südfrankreich und eine schlammige Herbstwanderung in Schottland?