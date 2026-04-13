Feuer zerstört 7 Wohnwagen und ein Wohnmobil: Parkplatzbrand in Nordrhein-Westfalen

Ein Brand hat sieben Wohnwagen und ein Wohnmobil auf einem Parkplatz in Übach-Pallenberg (Ortsteil Marienberg) zerstört. Laut der Kreispolizei in Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) wurde am 13. April 2026 um 1:52 Uhr ein brennender Personenkraftwagen gemeldet. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte dann festgestellt, dass neben den Fahrzeugen auf dem Parkplatz noch das Wartehäuschen einer Bushaltestelle und eine Plakatwand brannten.

Eingezäuntes Parkplatzgelände

In den ersten Medienberichten blieb der genaue Brandort unklar. Es wurde von einem Brand "auf der Marienstraße" geschrieben. Demnach hätte es sich auch um am Straßenrand geparkte Fahrzeuge handeln können. Wie die Pressestelle der Polizei in Heinsberg gegenüber promobil bestätigte, ist der Brandort jedoch ein umfriedeter Parkplatz, auf dem neben Campingfahrzeugen auch mehrere Personenkraftwagen standen. Unklar ist derzeit noch, ob er gewerblich oder privat zum Abstellen der Wohnwagen und den Wohnmobilen genutzt worden ist. Der Brand soll auf dem Gelände ausgebrochen sein. Von dort hat er auf das Wartehäuschen und das Plakat übergegriffen.

Eine genaue Schadenssumme hat die Polizei noch nicht beziffert. Die Fahrzeuge sollen aber teilweise komplett ausgebrannt sein.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach aktuellem Stand kann die Polizei in Heinsberg noch keine Aussage darüber treffen, ob ein Fahrzeug auf dem Parkplatz durch einen Defekt in Brand geriet oder jemand ein Feuer gelegt hat. Die Fahrzeuge sollen durch die Umfriedung nicht ohne Aufwand zugänglich gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat nach dem Vorfall umgehend die Arbeit aufgenommen. Auf dem Gelände werden derzeit Spuren gesichert. Das schließt die Suche nach dem Brandherd oder möglichen Brandbeschleunigern ein. Eine Sprecherin der Polizei Heinsberg betonte aber auf Nachfrage, dass das Ergebnis der laufenden Ermittlungen abgewartet werden müsse, bevor belastbare Aussagen zur Brandursache gemacht werden könnten.

Brandort nicht am Gelände des Wohnmobilhändlers in Übach-Palenberg Das Gelände liegt in Marienberg, weinem westlichen Stadtteil von Übach-Palenberg direkt an der Marienstraße. Es ist nicht der Stammsitz von WoMo Reisemobile Segschneider. Der Handelsbetrieb für Wohnmobile und Wohnwagen sitzt im Übach-Palenberger Ortsteil Holthausen im Osten der Stadt. Die Distanz vom Firmensitz zum Brandort beträgt etwa fünf Kilometer.