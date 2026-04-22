Camper müssen an der A1-Raststätte Würenlos bei der Parkplatzsuche besonders vorsichtig sein: Seit April 2026 gelten dort strikte Regeln – und die können teuer werden. Wer mit Wohnmobil oder Campingbus auf einem der markierten Busparkplätze steht, muss mit einer saftigen Geldstrafe rechnen. Fällig werden 2.000 Franken, umgerechnet rund 2.100 Euro.Die Raststätte, im Volksmund als "Fressbalken" bekannt, ist vor allem zu Stoßzeiten und an Feiertagen regelmäßig überfüllt. In der Vergangenheit wurden die ausschließlich für Reisebusse vorgesehenen Stellflächen dabei immer wieder von anderen Fahrzeugen blockiert.Für die Busfahrerinnen und -fahrer hatte das direkte Folgen: Sie fanden keinen Platz mehr zum Halt, sodass sie ihre vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht einhalten konnten. Übermüdete Menschen hinter dem Steuer von Bussen sind aber für die Insassen und alle anderen Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen ein Sicherheitsrisiko.Woher kommt der Name Fressbalken?Die Raststätte Würenlos wurde 1972 eröffnet und war damals die größte über eine Autobahn gespannte Raststätte Europas. Ihr Entwurf erinnert an einen über den Fahrbahnen schwebenden Balken. Weil die Anlage vor allem für ihr breites gastronomisches Angebot beliebt war, etablierte sich bald die Bezeichnung "Fressbalken".Für Reisende mit Wohnmobil heißt das: Beschilderung und Markierungen an der Raststätte Würenlos genau beachten und im Zweifel länger nach einem Parkplatz suchen oder weiterfahren. Denn kurz auf dem Busparkplatz halten, wird berechtigterweise teuer bestraft.Gericht setzt Strafe für 20 Jahre festZunächst versuchte das Sicherheitspersonal vor Ort, Falschparker direkt anzusprechen und wegzuschicken. Doch die Einsicht hielt sich offenbar in Grenzen. Die Betreiberfirma H&B Real Estate AG wandte sich deshalb an das Bezirksgericht Baden – mit Erfolg.Das Gericht erließ bereits im Dezember 2025 ein offizielles Verbot, das nun seit April 2026 in Kraft ist. Die Regelung gilt für die nächsten 20 Jahre.\n\t\t\t,\n\t\tRegelung zielt auf Wohnmobile abDie Regelung zielt ausdrücklich auch auf Wohnmobile und Transporter ab, für die Stellplätze für Busse wegen ihrer großen Flächen gute Parkplätze sind. Lkw-Fahrer sind davon weniger betroffen: Für sie stehen auf dem weitläufigen Gelände eigene Parkbereiche bereit. Wer sich bei der Platzwahl unsicher ist, sollte die Beschilderung genau lesen – oder kurz beim Sicherheitspersonal nachfragen.Die Raststätte Würenlos liegt an einer der meistbefahrenen Autobahnstrecken der Schweiz. Die A1 verbindet über diesen Abschnitt Zürich mit Bern und bis zur Abfahrt auf die A3 mit Basel. Wer dort mit dem Wohnmobil Halt macht, sollte die neuen Regeln kennen – und ernst nehmen.\n\t\t\t,\n\t\tSicherheit geht vorDie Situation in Würenlos zeigt ein generelles Dilemma: Während der Güter- und Personenverkehr auf Europas Straßen stetig zunimmt, hinkt die Infrastruktur hinterher. Zu wenige Lkw-Parkplätze, überfüllte Rastanlagen und gestresste Berufskraftfahrer sind die Folge.Die Schweizer Unfallverhütungsstelle weist schon lange darauf hin, dass Übermüdung am Steuer zu den häufigsten Unfallursachen gehört. Wenn also Reisebusse ihre vorgeschriebenen Stopps nicht einhalten können, betrifft das nicht nur die Passagiere – sondern alle auf der Strecke.