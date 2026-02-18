Camper-DIY: Endlich Ordnung in der Besteckschublade

Klar, könnte man einfach einen fertigen Besteckkasten kaufen. Aber der

würde nie perfekt passen,

dämpft das Klappern des Bestecks nicht,

und sieht meistens auch nicht besonders schick aus. Gerade bei schrägen Schubladenfronten ist eine individuelle Lösung unschlagbar – und die lässt sich sogar mit variabel steckbaren Systemen nicht so passgenau realisieren.

Mit unserem kleinen Bastelprojekt bekommen Sie Ordnung, Ruhe und einen Hauch von Profi-Look in die Besteckschublade – und das für rund 15 Euro!

Material & Werkzeug Material:

2 mm dicke Faservliesplatten (z. B. V-Flex von Vöhringer, ca. 10 €/m²)

Kunststoffwinkel und Kantenprofile (aus dem Baumarkt)

Montagekleber Werkzeug:

Cutter oder Rollmesser (Nähbedarf, hochwertige Qualität empfohlen)

Lineal

Schneidematte

Schraubzwingen in klein bis mittel

Optional: Holzlatten zum gleichmäßigen Andrücken Tipp: Zwei Lagen V-Flex-Platten sorgen für Stabilität und kaschieren die Winkel.

Planung Überlegen Sie zuerst, wie der Besteckkasten aufgeteilt sein soll:

1 großes Fach für Brotmesser & Kochlöffel

für Brotmesser & Kochlöffel 4 kleinere Fächer für Messer, Gabeln, Suppen- und Teelöffel

für Messer, Gabeln, Suppen- und Teelöffel Breite der kleinen Fächer: 6,5–8 cm

Höhe: 3,5–4 cm (je nach Höhe der Schublade) Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1 : Die maßstabsgetreu aufgezeichnete Aufteilung sieht ein großes Fach für lange Messer und Kochlöffel sowie vier kleinere für das Essbesteck vor.

: Die maßstabsgetreu aufgezeichnete Aufteilung sieht ein großes Fach für lange Messer und Kochlöffel sowie vier kleinere für das Essbesteck vor. Schritt 2 : Zunächst wird der Boden der Schublade passgenau zurechtgeschnitten. Das geht am besten mit einem hochwertigen Rollmesser.

: Zunächst wird der Boden der Schublade passgenau zurechtgeschnitten. Das geht am besten mit einem hochwertigen Rollmesser. Schritt 3 : Die Platte aus V-Flex-Faservlies deckt den Boden der vorhandenen Schublade exakt und vollflächig und bis an die Ränder hin ab.

: Die Platte aus V-Flex-Faservlies deckt den Boden der vorhandenen Schublade exakt und vollflächig und bis an die Ränder hin ab. Schritt 4 : Als Nächstes die Seiten zuschneiden und mit Winkelprofilen an der Bodenplatte festkleben. Immer ein Teil nach dem anderen anbringen.

: Als Nächstes die Seiten zuschneiden und mit Winkelprofilen an der Bodenplatte festkleben. Immer ein Teil nach dem anderen anbringen. Schritt 5 : Stege unten und zur Seite mit Kunststoffprofilen fixieren. Winkel nie aufdoppeln, sondern, wo nötig, aussparen. Sie tragen im Sandwich sonst zu dick auf.

: Stege unten und zur Seite mit Kunststoffprofilen fixieren. Winkel nie aufdoppeln, sondern, wo nötig, aussparen. Sie tragen im Sandwich sonst zu dick auf. Schritt 6 : Jede Verklebung mehrere Minuten fest andrücken und fixieren. Am besten mit Schraubzwingen und Holzlatten. Abbindezeit des Montageklebers beachten.

: Jede Verklebung mehrere Minuten fest andrücken und fixieren. Am besten mit Schraubzwingen und Holzlatten. Abbindezeit des Montageklebers beachten. Schritt 7 : Wo Stege sich kreuzen, am besten ineinanderstecken. Das sorgt zusätzlich für Stabilität. Aussparungen etwas dünner als Plattendicke ausschneiden.

: Wo Stege sich kreuzen, am besten ineinanderstecken. Das sorgt zusätzlich für Stabilität. Aussparungen etwas dünner als Plattendicke ausschneiden. Schritt 8 : Zuerst die Stege aufdoppeln, dann erst – von beiden Seiten anstoßend – am Rand die zweite Plattenschicht anbringen.

: Zuerst die Stege aufdoppeln, dann erst – von beiden Seiten anstoßend – am Rand die zweite Plattenschicht anbringen. Schritt 9 : Links vorn gibt’s nun noch ein Fach für Kleinteile. Alle stehenden Teile sind bereits zweifach ausgeführt. Winkel und Kleberreste müssen noch verschwinden.

: Links vorn gibt’s nun noch ein Fach für Kleinteile. Alle stehenden Teile sind bereits zweifach ausgeführt. Winkel und Kleberreste müssen noch verschwinden. Schritt 10 : Dazu bekommt jedes Fach seinen eigenen Boden. Es ist besser, davon Schablonen zu machen und deren Sitz immer wieder zu überprüfen. Erst dann das Maß auf die V-Flex-Platten übertragen und diese zuschneiden. Zwischendurch immer wieder ausprobieren, ob das Bodenstück genau passt.

: Dazu bekommt jedes Fach seinen eigenen Boden. Es ist besser, davon Schablonen zu machen und deren Sitz immer wieder zu überprüfen. Erst dann das Maß auf die V-Flex-Platten übertragen und diese zuschneiden. Zwischendurch immer wieder ausprobieren, ob das Bodenstück genau passt. Schritt 11: Nun die Kantenprofile mit dem Cutter auf die richtige Länge bringen. Die längsten Abschnitte in einem Stück abdecken. So ist der Stabilitätsgewinn am größten. An solchen Stellen muss der anstoßende Steg natürlich ausgespart werden, damit das Profil komplett aufgeschoben werden kann.

Dominic Vierneisel Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Fertig! Die Kantenprofile müssen nicht festgeklebt werden. Sie halten durch die Klemmkraft und geben dem Ganzen einen ordentlichen Abschluss.