Clever Campen 2025: Die Podcast-Folgen, die jeder Camper kennen muss

Das Jahr 2025 war für Campingfans spannend und lehrreich zugleich. Der Podcast Clever Campen von promobil lieferte Hörerinnen und Hörern erneut wertvolle Tipps, spannende Geschichten und praxisnahe Einblicke rund ums mobile Reisen.

Das Format verbindet Expertenwissen mit unterhaltsamen Gesprächen über Trends, Reiseerfahrungen und Entwicklungen in der Campingwelt – von praktischen Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger bis zu tiefgehenden Einblicken in Fahrzeugtechnik, Vanlife und nachhaltiges Reisen. Besonders beliebt waren 2025 die folgenden Podcast-Folgen, die den Nerv der Camping-Community getroffen haben:

Plötzlich Getriebeschaden! Drama um den Fiat Ducato Der Fiat Ducato gehört zu den beliebtesten Basisfahrzeugen für Camper – und dennoch kam es hier zu unerwarteten Problemen mit der Neun-Gang-Automatik. In dieser Folge berichteten unsere Expertinnen über Stimmen von Betroffenen des Getriebeschadens am Ducato sowie die mutmaßliche Ursache und die Lösung des Herstellers. Weiterführende Informationen und Tipps rund um dieses Thema lesen AbonnentInnen hier oder hören Sie die ganze Geschichte im Podcast:

Günstiger Campen mit den besten Leser-Tipps Camping kann auch mit kleinem Budget komfortabel und stressfrei sein. Die Redaktion hat die besten Spartipps der Leserschaft zusammengetragen – von cleverer Ausrüstung über günstige Stellplätze bis zu praktischen Tipps für Verpflegung unterwegs. Eine Folge, die zeigt: Camping muss nicht teuer sein. Sie wollen lieber lesen als hören? Die 10 besten Spartipps für Camperinnen und Camper lesen Sie in diesem Artikel.

Was beim Camping wirklich nervt – und wie man’s besser macht Von überfüllten Stellplätzen bis zu nerviger Technik – diese Folge beleuchtet die typischen Herausforderungen beim Camping, inspiriert von unseren Leserinnen und Lesern. Gleichzeitig geben die Expertinnen und Experten von Clever Campen konkrete Lösungen, um Ärgernisse zu vermeiden und den Campingurlaub entspannter zu gestalten. "Was CamperInnen 2025 wirklich nervt", können Sie hier nachlesen oder im Podcast hören:

Clever Campen X Faszination Rennrad Was Camper übers Radfahren wissen sollten Sportlich ambitionierte Camper kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Folge zeigt, wie sich Camping und Rennradfahren optimal verbinden lassen. Von cleveren Transportlösungen für das Rad über die Wahl geeigneter Stellplätze bis hin zur Planung der perfekten Route – diese Episode ist ein Muss für alle, die unterwegs aktiv bleiben wollen. Als Bonus geben die Expertinnen und Experten der Rennrad-Redaktion praktische Tipps zu Ausrüstung, Sicherheit und Trainingsmöglichkeiten unterwegs. Außerdem beleuchtet die Folge, welche Campingfahrzeuge sich besonders gut für Radfahrer eignen und wie man den Wohnmobilurlaub mit sportlicher Aktivität ideal kombiniert. Ein weiteres Podcast-Highlight der Clever-Campen-Hörerschaft:

Top-Destinationen und Reisetrends 2025 Zum Jahresauftakt gab die Redaktion einen Überblick über die spannendsten Reiseziele und aktuellen Trends im Campingjahr 2025. Von neuen Trendregionen über nachhaltige Reisekonzepte bis hin zu Veränderungen im Reiseverhalten: Diese Folge liefert Inspiration für die nächste Tour und zeigt, wohin die Campingreise geht.