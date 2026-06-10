Camp Life Test-Tour 2026: Vier Teams, vier Modelle

Begeisterung, Spannung, Neugier und Vorfreude – so lässt sich die Stimmung unter den vier Teams der Camp Life Test-Tour 2026 am besten beschreiben. Vom 13. bis 23. August, zur besten Reisezeit, führt die Tour ins westliche Süddänemark – an die Nordseeküste, dorthin, wo Wind, Weite und kleine Hafenorte den Takt vorgeben. Gemeinsam mit dem Campingplatz-Spezialisten ACSI bringt promobil die ausgewählten Leser-Teams auf Tour, unterstützt von Partnern aus der Branche.

Komfortable Campingplätze und Aktivitäten Die Teams logieren auf ausgesuchten, komfortabel ausgestatteten Campingplätzen. Von dort aus erkunden und erleben sie Dänemark so, wie es im Katalog selten steht. Lokale Touristiker organisieren vor Ort Aktivitäten und Ausflüge, die zwischen Strand, Natur und Kultur ansetzen – mal sportlich, mal genussorientiert, mal mit Blick auf regionale Geschichte. Begleitet werden die Teilnehmer bei ihren Aktivitäten von Redakteuren sowie Kameramann und Fotograf. Aus den Eindrücken entstehen Geschichten in Text und Bewegtbild, von denen später auch andere Leser profitieren können – als Reiseziel-Einordnung und als Entscheidungshilfe rund ums Fahrzeug.

Test der neuen Modelle Denn getestet wird ebenfalls: Vier neue Modelle von Bürstner, Dethleffs, Etrusco und LMC gehen mit auf die Runde. Team Adventure startet im Dethleffs Globebus Performance mit Allradantrieb, Team Beginner nimmt im teilintegrierten Etrusco T 7400 SB Platz, Team Vanlife reist im Bürstner B66 C 600 samt Aufstelldach, Team Family im LMC Edero 470 K – mit Stockbetten ein typischer Familiencaravan. Das Zugfahrzeug ist ein aktueller Hyundai Santa Fe. Mitbringen müssen die Teams vor allem Neugier, Teamgeist und ihr persönliches Gepäck.

Team Adventure: Susi und Alexander Rothmeier

Rothmeier Susi und Alexander Rothmeier (63/60 J.) gehen mit Neugier und Abenteuerlust an den Start.



Susi und Alexander Rothmeier (63/60 J.) aus München leben nach dem Motto "Man lebt nur einmal, aber wenn man es richtig macht, ist einmal auch genug". Zu dieser Einstellung gehören auch eine große Portion Neugier auf Neues und eine gewisse Abenteuerlust. Die beiden scheinen jedenfalls irgendwie wie geschaffen für unser Team Adventure – mit vielen gezielt für sie ausgesuchten Aktivitäten. Die mitunter nötige Sportlichkeit bringen die beiden mit. Zweimal in der Woche geht‘s ins Studio ("Man muss was tun in seinem Alter", das man den beiden kein bisschen ansieht). Seit einiger Zeit lassen es sich die beiden auf Reisen in einem California Beach gut gehen, den Alexander immer weiter optimiert und für den er sogar ein eigenes Küchenmodul gebaut hat. Die zwei ergänzen sich auf Reisen zwar sehr gut, doch vielleicht wäre es ja an der Zeit für ein größeres Mobil. Das dürfen Susi und Alexander herausfinden in einem Dethleffs Globebus Performance, dem ersten Teilintegrierten der Marke mit Allradantrieb. Steuerte das Paar mit seinem Campingbus bislang meist Ziele im Süden an, stand in diesem Jahr Dänemark ohnehin in der Planung. Was für ein glücklicher Zufall!

Team Vanlife: Marianne Schmidt und Martin Breslein

Schmidt/Breslein Marianne Schmidt und Martin Breslein (38 J.) haben in ihrem Kastenwagen auf 77.000 Kilometern schon rund 20 Länder bereist.



Marianne Schmidt und Martin Breslein (38 J.) kommen aus der Altmark, sind naturverbunden und so reiseerfahren wie sonst kaum jemand in diesem Alter. Camping ist für sie quasi Lebensmodell: In ihrem Kastenwagen haben sie auf 77.000 Kilometern schon rund 20 Länder bereist, bevorzugt und im Winter oft monatelang den Süden: Portugal, Spanien, Italien, Griechenland. Umso heftiger lockt nun Dänemark. Ihre Leidenschaft ist mittlerweile Nebenberuf: Sie betreiben einen Youtube-Kanal, auf dem sie, zunächst vor allem für Familie und Freunde, ihre Reisen dokumentieren. Meist begleitet sie dabei Katze Sumi, inklusive eigener "Ausstattung" im Mobil. Auf den Van sind Marianne und Martin schon aus Führerscheingründen abonniert. Die Camp Life Test-Tour, auf die sie via Social Media aufmerksam wurden, bestreiten die beiden im Bürstner B66 C 600, einem klassischen Sechs-Meter-Bus inklusive Aufstelldach und Dachbett. Sie sind gespannt, wie sich ein anderer Van-Ansatz anfühlt: für Team Vanlife eine neue Perspektive im vertrauten Format.

Team Beginner: Susi und Uwe Laubstein

Laubstein Susi und Uwe Laubstein (63/65 J.) gehen als Team Beginner an den Start.



Susi und Uwe Laubstein (63/65 J.) leben seit einigen Jahren auf Rügen – und haben gerade die passende Lebensphase für neue Pläne erreicht. Die Kinder sind erwachsen und aus dem Haus. Susi ist seit 1. April 2026 Rentnerin, engagiert sich als Umweltschützerin, sammelt regelmäßig Müll in der Natur, macht täglich Yoga und singt im Chor. Uwe, pensionierter Bundeswehr-Offizier, ist am liebsten draußen: Radfahren, Schwimmen, Yachtsegeln, Bogenschießen, Motorrad – Hauptsache, Bewegung und ein bisschen Weite. Camping kennen beide, allerdings aus früheren, deutlich einfacheren Zeiten: Iglu-Zelt und Luftmatratze auf Motorradreisen nach Dänemark und Italien, Windsurfer-Camps auf Fehmarn – und später Segeltörns auf Ostsee und Mittelmeer, das "Wohnmobil" eben auf dem Wasser. Jetzt liebäugeln die Laubsteins mit einem komfortablen Reisemobil für längere Touren durch Deutschland und Europa, ohne Pauschalprogramm, gern unabhängig. Auf der Camp Life Test-Tour starten sie als Team Beginner im Etrusco T 7400 SB – mit Einzelbetten, wie sie es bevorzugen. Theorie haben sie genug. Jetzt zählt Praxis.

Team Family: Familie Weinhold

Weinhold Evi (41) und René (48) Weinhold aus Oberschwaben mit ihren Kindern Amélie (12) und Lennart (9).



Evi (41) und René (48) Weinhold aus Oberschwaben sind mit Amélie (12) und Lennart (9) längst im Campingmodus angekommen. Ihr Kastenwagen mit Doppelstockbetten im Heck ist über die Jahre konsequent an die eigenen Bedürfnisse angepasst worden, bekam sogar ein Aufstelldach spendiert – oben schlafen im Sommer die Kids, unten bleibt der Alltag sortiert. Nun, die Kinder werden größer, das Gepäck nicht weniger, die Fahrzeugfrage drängender. In Dänemark testen die Weinholds den LMC Edero 470 K inklusive Hyundai Santa Fe als Zugfahrzeug. Ob mehr Raum und die andere Urlaubslogik (abstellen, ausbreiten, losziehen) für die Familie am Ende die bessere Lösung sind? Dass es auf der Tour auch mal aktiv wird, kommt den Weinholds entgegen: Evi und René sind gern mit dem Gravelbike unterwegs, gehen wandern und campen sowieso bei jeder Gelegenheit. Amélie dreht Filmprojekte, spielt Theater, liest und steht gern in der Küche – Regie und Schnitt des Bewerbungsvideos hat sie gleich selbst übernommen. Lennart ist auf dem MTB oder BMX zu Hause. In Dänemark freuen sich die vier vor allem auf etwas, das im Familienkalender selten ist: auf durchorganisierte Tage, an denen man sich auch mal treiben lassen kann – und auf Land und Leute.