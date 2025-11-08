PRO Plätze: Zwei bezaubernde Campingplätze im Hunsrück

Sanfte Höhenzüge, schattige Wälder und weitläufige Täler wechseln sich ab mit Rebenhängen und funkelnden Flussläufen. Das alles verbindet man mit der Landschaft zwischen Hunsrück, Mittelrhein und Naheland. Ob mit Zelt, Wohnwagen oder Reisemobil – hier findet jede und jeder den passenden Platz inmitten der Natur. Viele Stell- und Campingplätze liegen direkt am Wasser oder an den beliebten Rad- und Wanderwegen, etwa am Saar-Hunsrück-Steig, am Rheinburgenweg oder entlang der Nahe.

Schöne Orte und Erlebnisse zwischen Flüssen, Wäldern und Weinbergen Wer Natur liebt, kommt ebenso auf seine Kosten wie Kulturfans. Rund um den Mittelrhein reihen sich Burgen, Schlösser und Weinorte aneinander, während der Hunsrück mit stillen Hochwäldern und klaren Bächen lockt. Das Naheland begeistert mit seinen Kurorten und Weinbergen, wo Winzerhöfe oft Stellplätze für Camper anbieten. Besonders schön ist es, den Tag nach einer Wanderung oder Radtour bei einem Glas Nahewein ausklingen zu lassen.

Für Familien und Aktive bietet die Region abwechslungsreiche Möglichkeiten: Klettersteige bei Boppard, Kanutouren auf der Nahe, Mountainbikerouten im Soonwald oder ein Ausflug mit der Hunsrückbahn über Viadukte und durch Tunnel. Ob ruhig, sportlich oder genussvoll – zwischen Hunsrück, Mittelrhein und Naheland wird jeder Campingurlaub zu einem Erlebnis inmitten ursprünglicher Natur und herzlicher Gastfreundschaft.

Wir haben für Sie die besten Campingplätze im Hunsrück gesucht und uns auf zwei Plätze beschränkt, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind.

Campingplatz Haumühle, Simmertal

56288 Kastellaun (D) Burgstadt Camping - ab 14 Jahre 13 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Einer der Top-Plätze im Hunsrück ist der Campingplatz Haumühle. Er liegt im beschaulichen Simmerbachtal, etwa einen Kilometer westlich der Gemeinde Simmerbach. Der ganzjährig geöffnete Campingplatz bietet 46 Parzellen in einem angenehm ruhigen Setting. Für Verpflegung ist hier gesorgt: Neben einem Restaurant direkt neben dem Platz sind außerdem ein Brötchenservice sowie Grillmöglichkeiten vorhanden.

Wer etwas einkaufen will, kann dies in der Stadt Simmerbach tun. Diese ist mit dem Auto in wenigen Minuten zu erreichen oder mit dem ÖPNV, für den es eine Haltestelle direkt vor dem Platz gibt.

Stellplatz-Radar// Campingplatz Haumuehle Der Campingplatz Haumühle liegt in einer malerischen Umgebung direkt am SImmerbach.

An Freizeitaktivitäten mangelt es hier ebenfalls nicht. In der Umgebung lassen sich verschiedene Altstädte sowie Schlösser und Burgen, wie etwa die Burg Sooneck erkunden, die einen geradezu atemberaubenden Ausblick auf den Rhein bietet, oder das Schloss Dhaun direkt über dem Campingplatz.

Auch Wandern und Mountainbiken stehen bei vielen hier ganz oben auf dem Programm. Die Landschaft des Hunsrücks ist vielfältig und wartet auf neugierige Urlauber.

Zu guter Letzt noch eine kleine Warnung: Wer Hunde nicht mag, ist auf diesem Campingplatz falsch. Die Vierbeiner sind auf diesem Platz nicht nur willkommen, sondern sogar ausdrücklich erwünscht – so berichten es mehrere Bewertungen in der Stellplatz-Radar-App.

Burgstadt Camping, Kastellaun

55618 Simmertal (D) Campingplatz Haumühle 20 Bewertungen 27,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Burgstadt-Camping in Kastellaun liegt am Stadtrand hinter einem Hotel. Der Platz für bis zu 100 Mobile ist von Anfang März bis Ende Oktober geöffnet – vorausgesetzt, die Gäste sind mindestens 14 Jahre alt.

Richtig gelesen. Der Campingplatz heißt ausschließlich Gäste ab 14 Jahren willkommen, kleine Kinder sind hier nicht erlaubt. Dies soll der harmonischen und ruhigen Atmosphäre dienen, die auf dem Platz vorherrscht und erhalten bleiben soll, sodass sich die Besucherinnen und Besucher vollkommen entspannen können und zur Ruhe finden.

Stellplatz-Radar// Burgstadt Camping Der Burgstadt Camping in Kastellaun liegt auf einem ansprechenden Areal direkt hinter einem Hotel am Stadtrand.

Dies lässt sich besonders gut im hauseigenen Saunabereich machen oder auf dem geliehenen Fahrrad bei einer Tour durch die wunderschöne Natur des Hunsrücks. In der Nähe befinden sich zudem einige Freizeithighlights, wie das Schloss Bürresheim, die Geierlay-Hängebrücke oder die Traumschleife Baybachklamm, durch die ein malerischer Wanderweg führt.