Rheinhessen: Bessere Wohnmobil-Stellplätze finden Weincamper in Deutschland kaum

Rheinhessen gilt als größtes Weinbaugebiet Deutschlands. Aktiv-Urlaubende können sich in der Region zwischen Mainz und Worms auf tolle (Wein-) Wanderwege, Kanu- oder Schiffstouren sowie schöne Fahrradstrecken entlang des Rheins freuen.

Mainz begeistert mit bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Dom, dem Gutenberg-Museum und der lebendigen Altstadt. Auf den Domplätzen findet regelmäßig der Mainzer Wochenmarkt statt, einer der ältesten Märkte in Deutschland. Nicht weniger interessant zeigen sich die Städte Alzey, Bingen am Rhein oder das als Nibelungen-Stadt bekannte Worms. Für Pflanzenfreunde ist der Rheingrün Hofgarten in Westhofen nahe Worms, der zu besonderen Gelegenheiten öffnet, ein Geheimtipp.

16 Stellplatz-Tipps in Rheinhessen Wohnmobilstellplatz Mainz in Mainz Der Wohnmobilstellplatz Mainz bietet insgesamt 56 Stellplätze, eine Nacht kostet in der Hauptsaison 15 Euro. Wasser und Strom sind kostenpflichtig. WLAN sowie die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten sind inklusive. Hunde sind erlaubt.

55122 Mainz (D) Wohnmobilstellplatz Mainz 140 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der ganzjährig geöffnete Platz ist barrierefrei, teilweise schattig und gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In der Umgebung befinden sich die Altstadt, Museen, Schlösser, ein botanischer Garten. Auf gut gepflegten Fahrradwegen lässt sich das Mainzer Umland mit dem Rad erkunden.

Stellplatz Metzis Panoramablick in Ockenheim Der ganzjährig geöffnete Stellplatz in Ockenheim bietet 30 Stellplätze für Wohnmobile an. Die Gebühren in der Hauptsaison betragen 11 EUR, inklusive Kurtaxe für Erwachsene und Kinder. Der barrierefreie Platz ist beleuchtet, überwiegend eben, allerdings ohne Schatten.

55437 Ockenheim (D) Stellplatz Metzis Panoramablick 87 Bewertungen 11,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wasser und die Nutzung der Dusche sind kostenpflichtig. WLAN sowie die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten sind inklusive. Hunden sind willkommen. Ein Brötchenservice wird angeboten. Die Umgebung bietet Klöster, Museen sowie ausgewiesene Wander- und Fahrradwege.

Wohnmobilstellplatz Ingelheim am Rhein in Ingelheim am Rhein Der Wohnmobilstellplatz Ingelheim am Rhein bietet kostenfreie Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnmobile. Die maximale Übernachtungsdauer beträgt 3 Tage. Der Stellplatz ist ganzjährig geöffnet und bietet grundlegende Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, einschließlich Wasser, Strom und Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten, die im Preis inbegriffen sind.

55218 Ingelheim am Rhein (D) Wohnmobilstellplatz Ingelheim am Rhein 24 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz befindet sich innerorts und in der Nähe von Bädern, Gasthäusern und Sportstätten. Haltestellen von Bus und Bahn liegen in der Nähe. Hunde sind erlaubt, jedoch gibt es kein WLAN und der Stellplatz ist nicht bewacht. Zu den Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung zählen ein Hallenbad, Erlebnisbad, Freibad, Minigolf sowie zahlreiche Wander- und Fahrradwege.

Stellplatz am Weingut Schott in Stadecken-Elsheim Der Stellplatz befindet sich außerhalb des Ortes, direkt am Weingut. Die Gebühren für einen Stellplatz während der Hauptsaison betragen 8,50 EUR. Es gibt zwei Stellplätze, die nicht parzelliert sind. Eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs ist zu Fuß erreichbar.

55271 Stadecken-Elsheim (D) Stellplatz am Weingut Schott 11 Bewertungen 8,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Zu den angebotenen Services gehören Wasser, Strom, Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten, die alle inklusive sind. Hunde sind erlaubt. In der Umgebung gibt es ein Hallenbad und ein Freibad sowie ausgewiesene Wander- und Fahrradwege und Möglichkeiten zum Reiten.

Stellplatz am Weingut Philipp Schnabel in Siefersheim Der Stellplatz am Weingut Philipp Schnabel bietet 10 Stellplätze zu einem Preis von 15 EUR in der Hauptsaison. Zwei Erwachsene und Kinder sind im Preis inbegriffen, während für jeden weiteren Erwachsenen 5 EUR und für jedes weitere Kind 2,50 EUR zu zahlen sind. WLAN, Wasser, Strom und Entsorgungseinrichtungen sind inklusive. Hunde sind grundsätzlich erlaubt und Grillen ist mit Gas oder Elektrogrill gestattet. Eine Dusche steht kostenpflichtig zur Verfügung.

55599 Siefersheim (D) Stellplatz am Weingut Philipp Schnabel 28 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz ist von Anfang März bis Ende Oktober geöffnet und bietet eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in fußläufiger Entfernung. Die maximale Übernachtungsdauer beträgt 3 Tage.

Stellplatz Am Römerkastell in Alzey Gebührenfreier Stellplatz für 5 Mobile auf einem Parkplatz in Alzey. Überwiegend ebener, teilweise schattiger Platz. Befestigter und geschotterter Untergrund. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss in der Nähe.

55232 Alzey (D) Stellplatz Am Römerkastell 33 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Zum Service des Platzes gehören kostenpflichtig Strom und Entsorgung Chemie-WC sowie eine vorhandene Beleuchtung des Platzes. Maximaler Aufenthalt: 3 Nächte, Hunde sind erlaubt.

Land-Restaurant Bonnheimer Hof in Hackenheim Der Campingplatz 'Land-Restaurant Bonnheimer Hof' bietet Stellplätze zu einem Preis von 10 EUR in der Hauptsaison an. Zwei Erwachsene und Kinder sind im Preis inbegriffen. Strom und die Nutzung der Duschen sind kostenpflichtig. WLAN, Wasser, Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten sind im Preis enthalten.

55546 Hackenheim (D) Land-Restaurant Bonnheimer Hof 12 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Platz ist am Ortsrand gelegen und befindet sich an einem Weingut. Er bietet sowohl Rasen- als auch gepflasterte Flächen. Hunde sind erlaubt und es gibt ausgewiesene Wanderwege in der Umgebung.

Stellplatz am Borntaler Hof in Osthofen Der Stellplatz am Borntaler Hof bietet vier Stellplätze zu einem Preis von 12 EUR in der Hauptsaison. WLAN und WC sind inklusive, während Strom kostenpflichtig ist. Hunde sind erlaubt.

67574 Osthofen (D) Stellplatz am Borntaler Hof 27 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz befindet sich außerorts, am Weingut und auf einer teils unebenen, teils schattigen Wiese gelegen. In der Umgebung gibt es ausgewiesene Wanderwege.

Wohnmobilpark Bingen in Bingen am Rhein Der von Ende März bis Ende Oktober geöffnete Wohnmobilpark Bingen bietet Stellplätze zu einem Preis von 11,50 EUR in der Hauptsaison. Die maximale Übernachtungsdauer beträgt 10 Tage. Strom ist kostenpflichtig verfügbar, während Wasser und die Entsorgung von Grauwasser inklusive sind.

55411 Bingen am Rhein (D) Wohnmobilpark Bingen 150 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Wohnmobilpark liegt am Ortsrand und am Fluss, mit einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in fußläufiger Entfernung. WLAN und das Mitführen von Hunden sind inklusive. Der Stellplatz ist videoüberwacht, barrierefrei und beleuchtet. Waschmaschine und Wäschetrockner stehen zur Verfügung. In der Umgebung gibt es zahlreiche Aktivitäten wie Klöster, Museen, Freizeitparks, Schlösser und Burgen sowie ausgewiesene Wander- und Fahrradwege.

Wohnmobilstellplatz Gau-Algesheim in Gau-Algesheim Der ganzjährig geöffnete Wohnmobilstellplatz Gau-Algesheim bietet 38 Stellplätze zu einem Preis von 9 EUR in der Hauptsaison. Strom ist kostenpflichtig vorhanden, WLAN, Wasser und die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten sind inklusive. Hunde sind willkommen.

55435 Gau-Algesheim (D) Wohnmobilstellplatz Gau-Algesheim 26 Bewertungen 9,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz ist barrierefrei, innerorts gelegen und gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Grillen ist mit Gas oder Elektrogeräten erlaubt. Die Stellplätze sind befestigt, gepflastert und betoniert, mit teils schattigen Bereichen. In der Umgebung gibt es Museen und ein Hallenbad.

Hupperts Wohnmobil-Wingert in Gundersheim 'Hupperts Wohnmobil-Wingert' bietet 12 Stellplätze zu einem Preis von 5 EUR in der Hauptsaison an. Die maximale Übernachtungsdauer beträgt 4 Tage. Der Campingplatz befindet sich am Ortsrand, in der Nähe der Autobahn und am Weingut. Öffentliche Verkehrsmittel sind fußläufig erreichbar.

67598 Gundersheim (D) Hupperts Wohnmobil-Wingert 18 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Untergrund des Platzes ist überwiegend eben und teils schattig. Strom ist für 3 EUR pro Tag verfügbar. Es gibt keine WLAN-Verbindung, Wasser- oder Grauwasserentsorgung, WC oder Duschen. Hunde sind inklusive erlaubt. In der Umgebung gibt es ausgewiesene Wander- und Fahrradwege.

Stellplatz an der Dreihornmühle im Landkreis Alzey-Worms Der ganzjährig geöffnete Stellplatz an der Dreihornmühle bietet drei Stellplätze für Wohnmobile zu einem Preis von 10 EUR pro Nacht in der Hauptsaison. Strom ist kostenpflichtig verfügbar.

67593 Landkreis Alzey-Worms (D) Stellplatz an der Dreihornmühle 5 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Platz befindet sich am Ortsrand und in der Nähe eines Weinguts, mit einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in fußläufiger Entfernung. Die Stellplätze sind überwiegend eben und bestehen aus Wiese und Schotter. WLAN ist nicht verfügbar, aber Hunde sind erlaubt.

Stellplatz am Winzerhof Schnabel in Gau-Bickelheim Der Stellplatz am Winzerhof Schnabel ist von März bis November geöffnet und bietet 20 Stellplätze für Wohnmobilisten. Die maximale Übernachtungsdauer beträgt 2 Tage. Strom und die Nutzung der Dusche sind kostenpflichtig. WLAN, Wasser, Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoilette sind inklusive.

55599 Gau-Bickelheim (D) Stellplatz am Winzerhof Schnabel 21 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz befindet sich am Ortsrand und in der Nähe eines Weinguts, mit einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in fußläufiger Entfernung. Hunde sind erlaubt. Zu den Aktivitäten in der Umgebung gehören ausgewiesene Wander- und Fahrradwege sowie Golfmöglichkeiten.

Weingut Sommer BIO in Siefersheim Der Campingplatz ist von Ende März bis Ende Oktober geöffnet und bietet Stellplätze zu einem Preis von 10 EUR in der Hauptsaison an, wobei zwei Erwachsene im Preis inbegriffen sind. Die Stellplätze sind überwiegend eben und teils schattig. WLAN ist nicht verfügbar, Hunde sind erlaubt.

55599 Siefersheim (D) Weingut Sommer BIO 15 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz liegt am Ortsrand und direkt am Weingut, mit einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in fußläufiger Entfernung. Wasser, Strom, Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoilette sowie die Nutzung der Toiletten sind im Preis inbegriffen. Die Toiletten sind rund um die Uhr geöffnet, Duschen sind jedoch nicht vorhanden. In der Umgebung gibt es ausgewiesene Wander- und Fahrradwege.

Stellplatz am Weingut Gehring in Nierstein Der ganzjährig geöffnete Stellplatz bietet 30 Stellplätze für Wohnmobile zu einem Preis von 15 EUR in der Hauptsaison. Hunde sind kostenpflichtig willkommen, allerdings ist pro Buchung nur ein Hund zugelassen.

55283 Nierstein (D) Stellplatz am Weingut Gehring 75 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Strom und Duschen sind kostenpflichtig verfügbar. WLAN, Wasser, Grauwasserentsorgung, Kassettentoilettenentsorgung und die Nutzung der WC-Anlage ist inklusive.

Camping auf dem Gutenbornerhof in Alzey Der Campingplatz ist von Anfang April bis Ende Oktober geöffnet und bietet Stellplätze zu einem Preis von 10 EUR in der Hauptsaison. Erwachsene zahlen zusätzlich 8 EUR, während der Preis für Kinder 3,50 EUR beträgt.

55232 Alzey (D) Camping auf dem Gutenbornerhof 22 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt