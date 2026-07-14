Wo der See glitzert & die Hängematten warten: Campingpark Heidewald

Es gibt diese Orte, die auch ohne Schnickschnack funktionieren, die aber alles haben, was man wirklich braucht. Der Campingpark Heidewald in Sassenberg ist so ein Ort.

Seit den 1960ern, als der Caravan-Pionier Heinz Austermann hier die ersten Stellplätze anlegte, hat sich viel getan. Heute führt die dritte Generation der Familie Peitz-Austermann den Platz – und macht daraus ein kleines, feines 5-Sterne-Campingparadies mitten im Fahrradparadies Münsterland.

Unkompliziertes Camping mit viel Platz 22 Euro kostet der einfache Wohnmobil-Stellplatz in der Hauptsaison für zwei Erwachsene, Kinder zahlen 6 Euro, Hunde 4 Euro. Strom gibt’s für 70 Cent die Kilowattstunde. Das ist fair, findet nicht nur der Geldbeutel, sondern auch die meisten Gäste. Mehr Komfort bietet dagegen die Premium- oder De-Luxe-Plätze (siehe unten).

Alle Plätze sind großzügig, sodass die Markise ausgefahren werden kann, ohne dass man dem Nachbarn die Luft zum Atmen nimmt. WLAN, Wasser, Grauwasserentsorgung, Strom und Sanitäranlagen sind inklusive – und die sind wirklich sauber. "Top durchdacht", schreibt ein Gast in der Stellplatz-Radar-App. "Man merkt, dass hier jemand mitdenkt."

Campingpark Heidewald Die De-Luxe-Plätze des Campingparks Heidewald mit Privatsanitär und Hängematten-Einladung



Doch nicht alles läuft perfekt. Das Reservierungssystem scheint ein Buch mit sieben Siegeln zu sein. Mehrfach berichten Camperinnern und Camper in der Stellplatz-Radar-App, dass sie versehentlich reservierte Plätze belegt haben – und am nächsten Morgen umziehen mussten. Auch die Entsorgungsstation hat nur bis 16:30 Uhr geöffnet, was für Spätankömmlinge nervig sein kann.

Glamping, Tiny Houses und Schäferwagen Wer keine Lust auf klassisches Camping hat, findet hier Alternativen: Tiny Houses mit eigener Sauna, Schäferwagen, in denen man "Schäfchen zählt", oder Safari-Zelte, die Abenteuerfeeling ohne Komfortverzicht bieten.

Die De-Luxe-Campingplätze kommen mit Privatsanitär, Hängematten und eigener Terrasse – für alle, die es ein bisschen luxuriöser mögen. Und wer mit Zelt anreist, darf sich über gesplittete Flächen freuen, damit der Rasen geschont wird.

Campingpark Heidewald Die Iglus im Heidewald sind auch ohne Schnee ein Traum – und voller Blütenzauber.



Besonders schön: Die Mischung aus Natur und Infrastruktur. Der Platz liegt direkt am See, mit schattigen Ecken und sonnigen Plätzen. Sehr charmant sind die Gänse. Die laufen frei herum und kommen auch mal bis zum Frühstückstisch.

Ein Spielplatz, ein Freibad und ein Fahrradverleih sorgen für Action, während die Hängematten zum Faulenzen einladen. Und wenn man mal keine Lust auf Selbstversorgung hat, gibt’s Brötchen auf Vorbestellung oder italienisches Essen im "Campino" – außer dienstags, da hat das Restaurant geschlossen.

Das Münsterland vor der Haustür Der Campingpark Heidewald ist der perfekte Ausgangspunkt, um das Münsterland zu erkunden. Direkt vor der Tür beginnt der Fahrradpark mit Routen wie dem Emsradweg oder der 100-Schlösser-Route. Wer mag, leiht sich ein E-Bike und düst durch die flache Landschaft – oder macht einen Abstecher nach Warendorf, Münster oder Osnabrück.

Wasserratten kommen am Feldmarksee auf ihre Kosten, Golfer genießen 30 Prozent Rabatt auf dem Platz in Peckeloh, und für Kinder gibt’s einen Indoorspielplatz in der Nähe.

Doch auch wer einfach nur auf dem Campingplatz will, ist hier richtig. Die Sanitäranlagen sind beheizt, es gibt ein "Kinderland" mit Wickeltisch und Kinderdusche, und wer Wäsche waschen muss, findet Waschmaschinen und Trockner. Einziges Manko: Das WLAN ist auf 500 MB pro Tag begrenzt – für Streaming reicht das nicht, aber für eine schnelle Nachricht oder die Wettervorhersage reicht’s.

48336 Sassenberg (D) Campingpark Heidewald 12 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt