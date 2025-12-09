Ein Campingplatz mit neuem Adults-Only-Konzept, scheinbar skrupellose neue Betreiber, leidende Familien, die ihre Dauerstellplätze verlieren: Das Schweizer Nachrichtenportal Beobachter hat einen Bericht über den Campingplatz Hobby 3 in Unterseen – Interlaken (Berner Oberland) verfasst, der viele Schlagwörter enthält, die Medien zum Reichweitenmachen brauchen. Er erzählt aber nur die Hälfte der Geschichte. Was zu einer problematischen Fehleinschätzung der Campingplatzbetreibenden führt. Denn Familienunfreundlichkeit ist den neuen Betreiberinnen kaum vorzuwerfen. Sie haben für den Hobby 3 nur ein Konzept entwickelt, das sich vom direkt benachbarten Campingplatz, der ebenfalls ihnen gehört, abgrenzt und den Bedürfnissen der Campenden gerecht wird.

Deutsche Medien verstärken den Furor Seinen Anfang nahm der Medienfuror durch die Familie Oeschger, die ihre seit Jahrzehnten gemietete Parzelle auf dem Hobby 3 aufgeben musste, weil die Kinder zu jung sind. "Wir akzeptieren den Entscheid schweren Herzens, kritisieren aber die Kommunikation", sagt Sandra Oeschger gegenüber dem Schweizer Portal Beobachter. Mehr als eine ungünstige Kommunikation bleibt von den Vorwürfen bei sachlicher Betrachtung nicht übrig. Während sich bei den Schweizer Journalisten wenigstens die spezifischen Probleme des Einzelfalls herauslesen lassen, setzen die deutschen Medien eine Schippe Drama drauf. Dauermieter müssten ihre Wohnwagen und Vorbauten entsorgen, weil ein Weiterverkauf auf dem Gelände nicht erlaubt sei, berichtet der Münchner Merkur. Die Entscheidung der neuen Besitzer hätte bei vielen Betroffenen für Frust und Enttäuschung gesorgt, schreibt Rosenheim 24. Bei der Schwäbischen Zeitung heißt es: "Diese Neuausrichtung kam für viele Camper total überraschend."

Erster Adults-Only-Campingplatz der Schweiz

3800 Unterssen(CH) Camping Hobby 3 1 Bewertung 44,42 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Was insofern stimmt: Der ehemalige Hobby 3 wird ab Januar zum Camping Lazy Rancho – Adults Only, dem ersten Campingplatz der Schweiz nur für Erwachsene (Personen älter als 16). Der Name kommt von der Lazy Rancho AG, die den Platz zum Saisonstart im März rückwirkend zum ersten Januar 2025 übernommen hat. Zum Unternehmen gehört schon seit Jahrzehnten der kaum 250 Meter entfernte Campingplatz Lazy Rancho, der ab 2026 den Zusatz "Family und Adventure" tragen wird. Hinter der AG stehen die Schwestern Cheyenne und Virginia Blatter, deren Eltern den Lazy Rancho bis Ende 2024 betrieben haben. "Bereits in den ersten Gesprächen im vergangenen Jahr haben wir erkannt, dass zwei nahezu identische Campingprodukte innerhalb von 250 Metern wenig sinnvoll sind", erklärte Cheyenne. Also haben sich die Schwestern dazu entschieden, für die beiden Plätze unterschiedliche Konzepte zu entwickeln.

Deshalb wird Lazy Rancho, der Platz mit dem neuen Spielplatz, familienfreundlichen Mietobjekten und vielen Familienjahresplätzen, zum Lazy Rancho – Family & Adventure. Den etwas kleineren, ehemaligen Hobby 3, mit weniger kindgerechter Infrastruktur und seit jeher eher erwachsener Zielgruppe, bauen die Schwestern zum Adults-Only-Platz um. Sie wollen dort eine Wellness-Oase mit Sauna, Whirlpool, Kältebad und Ruhebereich schaffen. "Familien sollen weiterhin willkommen sein, und der größte Teil des Geländes bleibt bewusst familienorientiert. Gleichzeitig möchten wir Ruhesuchenden erstmals in der Schweiz ein Umfeld anbieten, in dem sie sich erholen können, ohne Kinderlärm oder Bewegungsdynamiken von Familien", erklärt Cheyenne.

3800 Unterseen(CH) Camping Lazy Rancho 1 Bewertung 43,41 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Betroffene Familien erhalten Umzugsangebot Die beiden Betreiberinnen haben demnach keine Familie ohne ein alternatives Angebot vom Hobby 3 verbannt oder herausgeworfen, und um viele Parteien ging es dabei auch nicht. Von insgesamt 38 Jahresgästen seien letztlich fünf Familien betroffen gewesen, schreiben die Blatters. Schon am 21. März hätten sie alle Dauercampenden angeschrieben, um die Kontaktdaten zu aktualisieren und individuelle Lösungen abzustimmen. Zu diesem Zeitpunkt sind ihnen nur zwei Familien mit Kindern auf dem Hobby 3 bekannt gewesen, erst im Verlauf der Saison hätte sich gezeigt, dass es fünf sind. Zwei davon nahmen das Umzugsangebot an, eine kündigte freiwillig und zog auf einen anderen Campingplatz, eine andere verkaufte ihre komplette Einheit auf dem bestehenden Platz. Mit Oeschgers fand sich keine Lösung, mit der sowohl Betreiber als auch die Campenden zufrieden waren. Also musste die Familie den Campingplatz Hobby3 oder Lazy Rancho – Adults Only verlassen, inklusive gebrauchtem Wohnwagen und Vorbau.

Betreiberinnen erhalten positives Feedback Das schlechte Echo der Medienberichte und einiger Kommentare dazu hat Cheyenne und Virginia Blatter überrascht und betroffen gemacht. Umso wichtiger ist es für die beiden, dass ihre Kunden ihnen sehr positives Feedback widerspiegeln. Sie würden viele Anfragen erhalten, sowohl von Familien, die sich auf den neuen Family & Adventure Bereich freuen, als auch von Erwachsenen, die einen ruhigen Campingbereich schätzen. Einige Campende sind bereits auf den Ü16-Platz umgezogen. "Familien mit Kindern sind und bleiben ein zentraler Bestandteil unseres Angebots. Gleichzeitig glauben wir, dass ein Adults-Only-Bereich genauso seine Berechtigung hat – als ergänzendes Angebot, von dem beide Zielgruppen profitieren", erklärt Cheyenne. Die beiden Schwestern haben in Unterseen einen Ort geschaffen, an dem Familien unbeschwert Camping-Ferien machen können, und gleichzeitig Erwachsene Ruhe finden. Übrigens mit einem unglaublichen Ausblick auf das Alpen-Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau.