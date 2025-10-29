Markenverzeichnis öffnen
Wintercamping in Kroatien: 15 sonnenreiche Campingplätze, um dem Frost zu entfliehen

Wintercamping in Kroatien
Sonne, Ruhe und attraktive Preise im Winter

Während Deutschland friert, genießen Camper an der kroatischen Adria milde Temperaturen, Meerblick und niedrige Preise – mit bis zu 75 Prozent Ersparnis im Vergleich zur Hauptsaison im Sommer. Wir zeigen, welche 15 Plätze ganzjährig geöffnet sind.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.10.2025
Als Favorit speichern
f_Wintercamping_Kroatien
Foto: Jadranka-Turizam

Wenn es in Deutschland frostig wird, locken an der kroatischen Adriaküste milde Temperaturen, mediterrane Landschaften und jede Menge Ruhe. Statt Schneematsch und grauem Himmel gibt’s oft Sonne – und das bei rund zehn bis 15 Grad im Schnitt, manchmal mehr.

Zwar ist es nicht warm genug für den Badeurlaub, aber ideal für Spaziergänge am Meer, Stadtbummel oder Radtouren durch Olivenhaine. Besonders an der Westküste Istriens und in Dalmatien sind Wintertage oft klar und sonnig – und die Nächte selten frostig.

Ein weiterer Pluspunkt: Preise und Auslastung. Während im Sommer viele Plätze restlos ausgebucht und teuer sind, zahlt man im Winter deutlich weniger. Ein eindrucksvolles Beispiel: Auf dem 5-Sterne-Platz Camp Čikat auf Lošinj kostet ein Premium-Stellplatz in der Hochsaison im August für zwei Erwachsene und Campingfahrzeug 110,20 Euro pro Nacht.

In der Wintersaison von November bis März zahlt man nur 26,80 Euro pro Nacht, Kinder sind dann komplett gratis und Strom und Wasser schon im Preis inbegriffen. Dazu kommt: kein Gedränge, kein Stau, kein Stress. Besonders Istrien und die Kvarner-Inseln haben eine gute Campingplatz-Infrastruktur. Wer es einsamer und einfacher mag, fährt weiter nach Dalmatien oder auf die Inseln. Wintercamping in Kroatien lohnt sich – für Körper, Seele und Geldbeutel.

Worauf man beim Wintercamping in Kroatien achten sollte

Wintercamping ist auch in Kroation kein Sommerurlaub, für den Campende einfach nur ein paar dickere mit dickerer Jacken einpacken sollten. An einige Punkte sollten Sie deshalb denken:

  • Heizung & Strom: Nachts kann es kühl werden. Ausreichender Gasvorrat muss gewährleistet sein. Eine eventuell vorhandene Solaranlage liefert im Winter nicht dieselbe Leistung wie im Sommer – ein Stromanschluss am Platz ist hilfreich.
  • Beheizte Sanitäranlagen auf dem Campingplatz: im Sommer nice to have, im Winter ein echter Pluspunkt
  • Geöffnete Infrastruktur: Manche Restaurants und Shops schließen im Winter. Viele Plätze informieren online, welche Angebote verfügbar bleiben.
  • Sonnenlage: Ein Stellplatz mit Windschutz und Südlage sorgt auch im Winter für Wohlfühltemperaturen.

Die 15 besten Campingplätze in Kroatien für den Winter

Auf diesen 15 Campingplätzen kann man unter kroatischer Sonne dem deutschen Winter entfliehen:

Wintercampingplätze in Istrien

1. Camping Arena Stoja, Pula

52100 Pula(HR)
Arena Stoja Campsite
23 Bewertungen
38,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

 Meerblick, beheizte Sanitäranlagen, Restaurants im Winter offen.

2. Arena Grand Kažela, Medulin

52203 Medulin(HR)
Arena Grand Kazela Campsite
5 Bewertungen
Platz für Wohnmobile mit Überlänge

 Großplatz mit Wellness-Angebot, Restaurant und Strom inklusive.

3. Camping Porto Sole, Vrsar

52450 Vrsar(HR)
Camping Porto Sole
11 Bewertungen
20,70 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

 Direkt am Meer, beheizte Sanitäranlagen mit Wellness-Familienbädern, Bistro geöffnet.

4. Camping Polidor Family Resort, Funtana

52452 Funtana(HR)
Polidor Camping Park
3 Bewertungen
44,30 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

 Kleiner, gepflegter Platz mit beheiztem Sanitärhaus und Pool.

5. San Servolo Wellness Camping, Buje

52460 Buje(HR)
San Servolo Wellness Camping
5 Bewertungen
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

 Luxuscamping mit Spa-Bereich und ganzjährigem Betrieb.

Wintercampingplätze Kvarner & Inseln

6. Camp Čikat, Lošinj

 Inselklima, große Stellplätze, Winterpreise ab 6,40 €/Person.

7. Camping Omišalj, Insel Krk

51513 Omišalj(HR)
Camping Omišalj
19 Bewertungen
54,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

 Moderner Platz mit beheizten Sanitäranlagen, offener Rezeption.

8. Valamar Ježevac Premium Camping Resort, Krk-Stadt

51500 Krk(HR)
Ježevac Premium Camping Resort
14 Bewertungen
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WLAN vorhanden

 Premiumanlage mit Meerblick, Strom und Wasser auch im Winter verfügbar, Restaurant im Winter geöffnet.

9. Camping Bor, Krk

51500 Krk(HR)
Camp Bor
11 Bewertungen
34,30 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

 Kleiner, ruhiger Familienplatz oberhalb der Altstadt.

Wintercampingplätze Zadar & Šibenik

10. Falkensteiner Premium Camping Zadar, Zadar

23000 Zadar(HR)
Falkensteiner Premium
22 Bewertungen
34,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

 5-Sterne-Komfort, Spa & Restaurant, ideal für Langzeitaufenthalte.

11. Camping Village Šimuni, Insel Pag

23251 Šimuni(HR)
Camping Village Šimuni
14 Bewertungen
46,95 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

 Großplatz mit offenen Restaurants und Minimarkt im Winter.

Wintercampingplätze rund um Split

12. Camping Stobreč Split, Split

21311 Stobreč(HR)
Camping Split
28 Bewertungen
27,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

 Ganzjährig geöffnet, Stadt- und Strandnähe, Sanitärhäuser beheizt, Sonderkonditionen im Winter verfügbar.

Wintercampingplätze Dubrovnik & Süden

13. Camping Lavanda, Pelješac

20250 Orebić(HR)
Campingplatz Lavanda
8 Bewertungen
29,00 EUR/Nacht

 Kleiner, ruhiger Platz mit Meerblick und Restaurant, Sonderkonditionen im Winter verfügbar.

14. Mini-Camping Lupis, Lovište (Pelješac)

20269 Autocamp Lupis(HR)
Camp Lupis
2 Bewertungen
41,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Hunde erlaubt

 Familiengeführt, einfache Ausstattung, offen im Winter.

Wintercampingplätze an den Plitvicer Seen

15. Camping Plitvice Holiday Resort, Plitvička Jezera

47245 Rakovica(HR)
Plitvice Holiday Resort
3 Bewertungen
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

 Ganzjährig offen, Restaurant & beheizte Sanitärhäuser, Ausflüge in den Nationalpark.