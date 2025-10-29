Wintercamping in Kroatien: 15 sonnenreiche Campingplätze, um dem Frost zu entfliehen

Wenn es in Deutschland frostig wird, locken an der kroatischen Adriaküste milde Temperaturen, mediterrane Landschaften und jede Menge Ruhe. Statt Schneematsch und grauem Himmel gibt’s oft Sonne – und das bei rund zehn bis 15 Grad im Schnitt, manchmal mehr.

Zwar ist es nicht warm genug für den Badeurlaub, aber ideal für Spaziergänge am Meer, Stadtbummel oder Radtouren durch Olivenhaine. Besonders an der Westküste Istriens und in Dalmatien sind Wintertage oft klar und sonnig – und die Nächte selten frostig.

Ein weiterer Pluspunkt: Preise und Auslastung. Während im Sommer viele Plätze restlos ausgebucht und teuer sind, zahlt man im Winter deutlich weniger. Ein eindrucksvolles Beispiel: Auf dem 5-Sterne-Platz Camp Čikat auf Lošinj kostet ein Premium-Stellplatz in der Hochsaison im August für zwei Erwachsene und Campingfahrzeug 110,20 Euro pro Nacht.

In der Wintersaison von November bis März zahlt man nur 26,80 Euro pro Nacht, Kinder sind dann komplett gratis und Strom und Wasser schon im Preis inbegriffen. Dazu kommt: kein Gedränge, kein Stau, kein Stress. Besonders Istrien und die Kvarner-Inseln haben eine gute Campingplatz-Infrastruktur. Wer es einsamer und einfacher mag, fährt weiter nach Dalmatien oder auf die Inseln. Wintercamping in Kroatien lohnt sich – für Körper, Seele und Geldbeutel.

Worauf man beim Wintercamping in Kroatien achten sollte Wintercamping ist auch in Kroation kein Sommerurlaub, für den Campende einfach nur ein paar dickere mit dickerer Jacken einpacken sollten. An einige Punkte sollten Sie deshalb denken:

Heizung & Strom: Nachts kann es kühl werden. Ausreichender Gasvorrat muss gewährleistet sein. Eine eventuell vorhandene Solaranlage liefert im Winter nicht dieselbe Leistung wie im Sommer – ein Stromanschluss am Platz ist hilfreich.

Beheizte Sanitäranlagen auf dem Campingplatz: im Sommer nice to have, im Winter ein echter Pluspunkt

Geöffnete Infrastruktur: Manche Restaurants und Shops schließen im Winter. Viele Plätze informieren online, welche Angebote verfügbar bleiben.

Sonnenlage: Ein Stellplatz mit Windschutz und Südlage sorgt auch im Winter für Wohlfühltemperaturen. Die 15 besten Campingplätze in Kroatien für den Winter Auf diesen 15 Campingplätzen kann man unter kroatischer Sonne dem deutschen Winter entfliehen:

Wintercampingplätze in Istrien 1. Camping Arena Stoja, Pula

52100 Pula(HR) Arena Stoja Campsite 23 Bewertungen 38,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Meerblick, beheizte Sanitäranlagen, Restaurants im Winter offen.

2. Arena Grand Kažela, Medulin

52203 Medulin(HR) Arena Grand Kazela Campsite 5 Bewertungen Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Großplatz mit Wellness-Angebot, Restaurant und Strom inklusive.

3. Camping Porto Sole, Vrsar

52450 Vrsar(HR) Camping Porto Sole 11 Bewertungen 20,70 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt am Meer, beheizte Sanitäranlagen mit Wellness-Familienbädern, Bistro geöffnet.

4. Camping Polidor Family Resort, Funtana

52452 Funtana(HR) Polidor Camping Park 3 Bewertungen 44,30 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kleiner, gepflegter Platz mit beheiztem Sanitärhaus und Pool.

5. San Servolo Wellness Camping, Buje

52460 Buje(HR) San Servolo Wellness Camping 5 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Luxuscamping mit Spa-Bereich und ganzjährigem Betrieb.

Wintercampingplätze Kvarner & Inseln 6. Camp Čikat, Lošinj

Inselklima, große Stellplätze, Winterpreise ab 6,40 €/Person.

7. Camping Omišalj, Insel Krk

51513 Omišalj(HR) Camping Omišalj 19 Bewertungen 54,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Moderner Platz mit beheizten Sanitäranlagen, offener Rezeption.

8. Valamar Ježevac Premium Camping Resort, Krk-Stadt

51500 Krk(HR) Ježevac Premium Camping Resort 14 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Premiumanlage mit Meerblick, Strom und Wasser auch im Winter verfügbar, Restaurant im Winter geöffnet.

9. Camping Bor, Krk

51500 Krk(HR) Camp Bor 11 Bewertungen 34,30 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kleiner, ruhiger Familienplatz oberhalb der Altstadt.

Wintercampingplätze Zadar & Šibenik 10. Falkensteiner Premium Camping Zadar, Zadar

23000 Zadar(HR) Falkensteiner Premium 22 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

5-Sterne-Komfort, Spa & Restaurant, ideal für Langzeitaufenthalte.

11. Camping Village Šimuni, Insel Pag

23251 Šimuni(HR) Camping Village Šimuni 14 Bewertungen 46,95 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Großplatz mit offenen Restaurants und Minimarkt im Winter.

Wintercampingplätze rund um Split 12. Camping Stobreč Split, Split

21311 Stobreč(HR) Camping Split 28 Bewertungen 27,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ganzjährig geöffnet, Stadt- und Strandnähe, Sanitärhäuser beheizt, Sonderkonditionen im Winter verfügbar.

Wintercampingplätze Dubrovnik & Süden 13. Camping Lavanda, Pelješac

Kleiner, ruhiger Platz mit Meerblick und Restaurant, Sonderkonditionen im Winter verfügbar.

14. Mini-Camping Lupis, Lovište (Pelješac)

20269 Autocamp Lupis(HR) Camp Lupis 2 Bewertungen 41,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Familiengeführt, einfache Ausstattung, offen im Winter.

Wintercampingplätze an den Plitvicer Seen 15. Camping Plitvice Holiday Resort, Plitvička Jezera

47245 Rakovica(HR) Plitvice Holiday Resort 3 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt