Top 10 Campingplätze in Frankreich: Newcomer auf dem1.Platz

Anhand der Bestenliste von CARAVANING wurden die hier aufgeführten zehn Spitzenreiter ermittelt. Die übergeordnete Rangfolge ergibt sich aus den zahlreichen Bewertungen auf den Online-Portalen Camping.info, Eurocampings.eu (ACSI), Google, Pincamp.de sowie Zoover.com.

Platz 1: Camping Le Paradis St.-Léon-sur-Vézère "Dieser Campingplatz ist äußerst gepflegt", findet Martina Langen. Auf Google informiert sie über ihre Erfahrungen: "Alle Mitarbeiter sind sehr freundlich. Irgendjemand kann immer helfen – ganz gleich, in welcher Sprache. Eine megaschöne Poollandschaft für Jung und Alt, ein gutes Restaurant und eine gemütliche Bar. Tolle Angebote für jedermann. In der Nebensaison sehr günstig." Die "tolle Anlage" würdigt Erwin in seiner Pincamp-Bewertung, ebenso den vorbildlichen Service und Empfang. Er bedauert allerdings, dass die Zufahrtswege sehr schmal sind. Das "Gefühl, in einem botanischen Garten zu campen", hatte Dagmar H., wie sie auf Camping.info schreibt. Sie bezeichnet ihren Sommerurlaub hier als "Gesamtpaket zu einem guten Preis". Besonders gefielen der Camperin das vorbildliche Team des Platzes, die sauberen Sanitärbereiche, die gepflegten Waschmaschinen sowie die Pools und das Restaurant.

24290 Saint-Léon-sur-Vézère(FR) Camping Le Paradis St. Léon 1 Bewertung 39,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Platz 2: Yelloh! Village Le Brasilia "Ein unglaublich gut geführter Camping, der keine Wünsche offenlässt, eine wundervolle Anlage mit viel Liebe zum Detail", meint Roman. "Wir haben nicht einen unfreundlichen Mitarbeiter erlebt. Die Sanitäranlagen waren immer sauber, das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut top", begründet er seine positive Bewertung bei Pincamp.de. Auf Zoover.com schwärmt Vanessa von dem "superschönen, sauberen Platz", dessen Schwimmbad und dem Strand, dem schattigen Stellplatz und dem Spaß, den sie und ihre Familie hier hatten. "Einer der besten Campingplätze" ist es für Björn. In seiner Google-Rezension heißt es unter anderem: "Das Restaurant ist erstklassig – superleckeres Essen und toller Service, die Poolanlage mit mehreren beheizten Becken (Spa-Pool: 30 Grad) ein echtes Highlight. Einfach traumhaft! Auch das Co-Working-Büro ist top ausgestattet, perfekt zum Arbeiten unterwegs."

66140 Canet-en-Roussillon(FR) Yelloh Camping Le Brasilia 10 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Platz 3: Camping Nature Parc L’Ardéchois "Schöne Ferien" hatte Mark auf diesem Platz – auch wenn er mit dem WLAN nicht zufrieden war. Bei Zoover.com äußert er sich sonst mit allem sehr zufrieden und verteilt Komplimente an das Personal. Als "sehr schönen Platz mit kleinen Fehlern" beschreibt Manfred diesen Camping auf Pincamp.de und erklärt: "Tolle Lage direkt an der Ardèche, große Stellplätze, teils mit eigenem Kühlschrank, Sitzgelegenheiten und Hängematte. Sehr netter Empfang auf Deutsch. Unbedingt unternehmen sollte man eine Kanutour."

07150 Vallon-Pont-d'Arc(FR) Camping Nature Parc L’ Ardéchois 1 Bewertung 60,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden

Platz 4: Yelloh! Village Le Sérignan Plage "Außergewöhnlich" nennt Claire den Platz "mit vielen Aktivitätsmöglichkeiten". "Die Familie war begeistert", kommentiert sie ihre Bewertung bei Eurocampings.eu. Marjolein rät bei Zoover.com, sich Fahrräder zu mieten, weil der "schöne und gepflegte, sehr abgelegene Campingplatz so groß und weitläufig ist. Seine Geschäfte und Restaurants liegen alle nahe beieinander und vermitteln das Gefühl eines kleinen Dorfes. Abends ist alles beleuchtet, die Unterhaltung hervorragend. Der Pool ist schön, aber viel zu klein."

34410 Sérignan(FR) Camping Yelloh ! Village Le Sérignan Plage 1 Bewertung 60,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Platz 5: Yelloh! Village Le Club Farret "Ein sehr schöner Ort, wo Familien etwas zusammen erleben können oder auch mal jeder für sich etwas Gutes tun kann – angefangen von der Kinderanimation, den Schwimmmöglichkeiten, dem Gym mit Kursangeboten sowie Lauf-, Geh- und Radfahrstrecken außerhalb", so die Google-Rezension von Torsten Behle. Die "Handschrift von Yelloh! Village" sei wie überall klar erkennbar, optisch wie auch bei den Standards in Sachen Ausstattung und Angebote, "wobei auch diese Anlage ihren ganz eigenen Charme besitzt".

34450 Vias(FR) Yelloh! Village Le Club Farret 8 Bewertungen 11,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden

Platz 6: Domaine de la Bergerie "Wir waren eine Woche hier und haben uns sehr wohl gefühlt. Das Personal war sehr hilfsbereit und erfüllte alle unsere Wünsche", teilt Stefes ihre Erfahrungen bei Eurocampings.eu mit. Sie war das zweite Mal auf dem Platz und komme gerne wieder. Auf demselben Portal empfiehlt Jürgen Langer den Platz "mit sehr gutem Gefühl": "Toller Camping in guter Lage, auch wenn nicht in Strandnähe. Die sanitären Anlagen wurden morgens gründlich gereinigt. Die Mitarbeiter waren stets freundlich und zuvorkommend."

Platz 7: De l’Arche Anduze "Ein sehr gut ausgestatteter und sauberer Ort. Fantastischer Badefluss mit Möglichkeiten zum Klippenspringen", urteilt Klaus S. auf Camping.info, kritisiert aber unter anderem, dass es "keine Abendunterhaltung oder anderen Aktivitäten" gebe. "Alles perfekt organisiert" fand Mar, die Freizeitangebote ebenso vermisste. Bei Zoover.com schreibt sie: "Snackbar und Restaurant sehr gut. Schöner Pool für Kids. Einen tieferen für Erwachsene habe ich vermisst. Der Fluss ist wunderschön und toll zum Schwimmen."

30140 Anduze(FR) Camping-Caravaning L'Arche 2 Bewertungen Strom vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Platz 8: Yelloh! Village Les Grands Pins "Schöner Campingplatz, nicht riesig. Tolles Freibad mit Rutschen und Wildwasserbahn, auch ein kleines Hallenbad. Abends gibt es Unterhaltung. Die Umgebung ist wunderschön. Bis zum nächsten Strand sind es zehn Minuten zu Fuß", notierte Alfred auf Zoover.com. Dirk Luhmer lobt auf Google die Lage des Platzes, der "schön angelegt, aber in die Jahre gekommen" sei. "Das Personal war immer freundlich und hilfsbereit. Das Sanitär wird allerdings viel zu selten gereinigt. Restaurant und Bar sind ok, mehr aber auch nicht."

33680 Lacanau(FR) Camping Les Grands Pins 4 Bewertungen Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Platz 9: Yelloh! Village Sylvamar Nach seinem zweiwöchigen Aufenthalt mit vier Kindern hinterließ Matthias Kyank folgenden Eintrag bei Google: "Sehr sauberer Campingplatz. Viele Serviceangebote, gutes Restaurant. Der Badebereich war ein absolutes Highlight, Sport und Animationsprogramm ausreichend und gut." Ebenda liest man von Rüdiger Bär: "Toll angelegter Camping mit großem Poolbereich. Bei unserem Aufenthalt war das Sanitär immer in ordentlichem Zustand. Das Restaurant am Pool können wir empfehlen. Der Weg zum Strand zieht sich."

40530 Labenne(FR) Camping Village Sylvamar 1 Bewertung 66,00 EUR/Nacht Strom vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Platz 10: Camping Les Genêts "Ein schöner Campingplatz, herrlich in der Natur an einem großen See mit Strand gelegen. Für die Kinder gibt es jede Menge zu tun", begründet Anton seine positive Bewertung bei Zoover.com. Und ebenda berichtet Clara: "Wir haben unseren Urlaub hier als Familie genossen." Neben der tollen Badegelegenheit lobt sie die Animation, das Restaurant, das freundliche Personal und die Sauberkeit der Anlage. Als "ruhig und familiär" beschreibt Alain M. auf Pincamp.de den Campingplatz, der ihm seit seiner Kindheit vertraut ist.