Wohnmobilstellplatz mit Meerblick – und die Fähre nach Åland (Schweden) gleich um die Ecke

Grisslehamn ist kein aufgehübschter Touristenhafen – hier wird noch gearbeitet. Fischerboote liegen an den Stegen, der Geruch von Teer und Salzwasser hängt in der Luft, und abends sitzen Einheimische vor dem Hamnklubben, dem örtlichen Restaurant.

Der Campingplatz liegt nur hundert Meter vom Jachthafen entfernt und bietet rund 95 Zelt- und Wohnwagenstellplätze sowie 12 Hütten – ergänzt durch einige Premium-Stellplätze direkt am Jachthafen.

Essen & Einkaufen Zwei Restaurants und Bars servieren Gerichte mit internationaler Inspiration in maritimer Atmosphäre, vom leichten Mittagessen bis zum Abendessen mit Hafenblick. Der Lebensmittelladen vor Ort bietet frisch gebackenes Brot, regionale Spezialitäten und Eis.

Das besondere Extra: Vergünstigte Überfahrt nach Åland Gäste erhalten einen Rabattcode für Eckerö Linjen – die Fährlinie, die die kürzeste Route über das Ålands Hav bedient. Die Überfahrt dauert nur zwei Stunden, das Terminal liegt etwa 1 km von der Marina entfernt.

Hinweis: Der Rabattcode gilt bei Direktbuchung über die Website der Marina. Bei telefonischer oder persönlicher Buchung kann der Code nicht im Voraus zugesendet werden. Konditionen direkt bei der Marina erfragen.

Service & Einrichtungen Servicehäuser mit Toiletten, Duschen und Waschmaschinen sind vorhanden, ebenso ein Kinderspielplatz, Abenteuergolf und ein schwimmender Badeplatz.

Wer Entspannung sucht: Es gibt zwei Saunen – eine im Servicegebäude sowie ein holzbefeuertes Saunafloß direkt am Wasser, das freitags und samstags von 16:30 bis 18:00 Uhr geöffnet ist.

Im Sommer finden regelmäßig Live-Musik und Veranstaltungen statt. Der Gästehafen bietet vollen Service für Bootsfahrer, darunter Seetankstelle, Bootszubehör und Gasnachfüllung.

Der Platz ist ganzjährig geöffnet und heißt auch Haustiere willkommen.

Hinweise für die Reiseplanung Die Stellplatzpreise liegen je nach Kategorie zwischen 400 und 498 SEK/Nacht (ca. 35–44 Euro). Premium-Plätze am Jachthafen mit Stromanschluss sind im höheren Preissegment angesiedelt.

Grisslehamn ist von Stockholm und Uppsala in etwa 1,5 Stunden erreichbar – ideal auch für einen längeren Wochenendtrip.

76456 Grisslehamn(SE) Grisslehamns Marina & Camping 2 Bewertungen 22,61 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Ekbacksvägen 18, 764 56 Grisslehamn, Schweden