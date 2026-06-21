Dieser Stellplatz in Extremadura liefert das beste „Fensterkino“: Naturparadies pur

Ein Olivenhain, 700 Meter Höhe und eine Aussicht, die sich wie eine eigene Attraktion anfühlt: Beim Camperstop Alegría bei Montánchez blickt man vom Wohnmobil aus über der Extremadura-Ebene. Wenn in der Ferne dunkle Wolken aufziehen, wirkt die Landschaft wie eine Bühne – und wer im Trockenen hinter der Panoramascheibe sitzt, bekommt das Naturschauspiel als Bonusprogramm serviert.

Stellplatz mit Parkgefühl Schon die Anfahrt setzt den Ton: Hinter dem Tor führt eine geschwungene Auffahrt durch eine parkähnliche Zufahrt, bevor sich das gestufte Plateau öffnet. Die Stellflächen liegen mit viel Luft zueinander – gut für alle, die Ruhe suchen und gern "weit schauen".