Oberitalienische Seen: 5 Camping-Geheimtipps am Lago di Como, Irdro, Orta, Iseo, Lugano

Wer Italien liebt, aber nicht im Getümmel am Gardasee versinken möchte, findet zwischen Alpen und Po-Ebene eine ganze Kette kleinerer Seen, die mit mediterranem Klima, charmanten Orten und gut gelegenen Campingplätzen punkten. Vom mondänen Comer See bis zum stillen Idrosee – hier kommen fünf besondere Ziele für Wohnmobil-Reisende.

Comer See – Dolce Vita mit Alpenblick Der Comer See (Lago di Como) sieht aus wie ein Y und liegt zwischen Lago Maggiore und Gardasee. Durch seine geschützte Lage herrscht hier ein Klima, das eher an die ligurische Küste als an die Alpen erinnert. Wer am nördlichen Ufer in Domaso campt, hat den Wind für Segel und Surfbrett gleich vor der Parzelle.

Der Camping Gardenia wird in der App Stellplatz-Radar für seine gepflegten Plätze, die gute ÖPNV-Anbindung und die Lage direkt am Wasser gelobt. Besonders sehenswert: die Boutiquen in Como, das Fischerdorf Varenna mit dem Castello di Vezio und – für Filmfans – George Clooneys Villa Oleandra in Laglio.

22013 Domaso(IT) Camping Gardenia 8 Bewertungen 36,80 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Iseosee – Inselträume im Weinland Zwischen Comer See und Gardasee liegt der Lago d’Iseo – kleiner, ruhiger und ideal für Genießer. Mitten im See thront Monte Isola, die größte Binneninsel Europas.

Am Südufer laden Campingplätze wie Camping del Sole zum entspannten Aufenthalt ein – perfekt, um tagsüber die Weinregion Franciacorta zu erkunden. Am Nordufer beginnt das Valcamonica-Tal, bekannt für prähistorische Felszeichnungen.

25049 Iseo(IT) Camping del Sole 5 Bewertungen 68,20 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Luganer See – Schweiz trifft Italien Der Lago di Lugano liegt größtenteils in der Schweiz, besitzt aber mit Campione eine italienische Enklave mitten im Wasser. Mediterrane Uferpromenaden wechseln sich mit steilen, bewaldeten Hängen ab.

Urlaubende im Wohnmobil finden am Nordostufer Italiens mit Camping Darna und Camping La Sbianca ruhige Standorte – oft sogar in erster Reihe am Wasser. Wer mag, kann direkt vom Stellplatz aus wandern oder Rad fahren.

22018 Porlezza(IT) Camping Darna Sas 14 Bewertungen 43,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

22018 Porlezza(IT) Camping La Sbianca 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ortasee – Kleinod im Piemont Nur wenige Kilometer vom Lago Maggiore entfernt liegt der stille Ortasee. Das Örtchen Orta San Giulio wirkt wie aus einem Märchenbuch, und mitten im See schimmert die Insel Isola San Giulio mit ihrer Benediktinerinnen-Abtei.

Camping Orta am Ostufer ist ein perfekter Ausgangspunkt für Spaziergänge entlang der Promenade oder Ausflüge zum Sacro Monte d’Orta, einer Pilgerstätte mit rund 100 Kapellen.

28016 Orta San Giulio(IT) Camping Orta 1 Bewertung 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Idrosee – Natur pur und mittelalterliche Dörfer Südlich der Alpen, westlich des Gardasees, liegt der kleine Idrosee. Er ist von grünen Bergen eingerahmt und ein Paradies für Sportangler.

Camping Venus oder Camping Miralago bieten direkten Zugang zum Wasser und kurze Wege zu charmanten Orten wie Crone. Wer Ruhe sucht, findet hier genau den richtigen Platz – selbst in der Hauptsaison wirkt der Idrosee entspannt.

25074 Idro(IT) Camping Venus 29,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

38080 Baitoni(IT) Camping Miralago 4 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt