Oberitalienische Seen: 5 Camping-Geheimtipps am Lago di Como, Irdro, Orta, Iseo, Lugano

Wer Italien liebt, aber nicht im Getümmel am Gardasee versinken möchte, findet zwischen Alpen und Po-Ebene eine ganze Kette kleinerer Seen, die mit mediterranem Klima, charmanten Orten und gut gelegenen Campingplätzen punkten. Vom mondänen Comer See bis zum stillen Idrosee – hier kommen fünf besondere Ziele für Wohnmobil-Reisende.
Comer See – Dolce Vita mit Alpenblick
Der Comer See (Lago di Como) sieht aus wie ein Y und liegt zwischen Lago Maggiore und Gardasee. Durch seine geschützte Lage herrscht hier ein Klima, das eher an die ligurische Küste als an die Alpen erinnert. Wer am nördlichen Ufer in Domaso campt, hat den Wind für Segel und Surfbrett gleich vor der Parzelle.
Der Camping Gardenia wird in der App Stellplatz-Radar für seine gepflegten Plätze, die gute ÖPNV-Anbindung und die Lage direkt am Wasser gelobt. Besonders sehenswert: die Boutiquen in Como, das Fischerdorf Varenna mit dem Castello di Vezio und – für Filmfans – George Clooneys Villa Oleandra in Laglio.
Iseosee – Inselträume im Weinland
Zwischen Comer See und Gardasee liegt der Lago d’Iseo – kleiner, ruhiger und ideal für Genießer. Mitten im See thront Monte Isola, die größte Binneninsel Europas.
Am Südufer laden Campingplätze wie Camping del Sole zum entspannten Aufenthalt ein – perfekt, um tagsüber die Weinregion Franciacorta zu erkunden. Am Nordufer beginnt das Valcamonica-Tal, bekannt für prähistorische Felszeichnungen.
Luganer See – Schweiz trifft Italien
Der Lago di Lugano liegt größtenteils in der Schweiz, besitzt aber mit Campione eine italienische Enklave mitten im Wasser. Mediterrane Uferpromenaden wechseln sich mit steilen, bewaldeten Hängen ab.
Urlaubende im Wohnmobil finden am Nordostufer Italiens mit Camping Darna und Camping La Sbianca ruhige Standorte – oft sogar in erster Reihe am Wasser. Wer mag, kann direkt vom Stellplatz aus wandern oder Rad fahren.
Ortasee – Kleinod im Piemont
Nur wenige Kilometer vom Lago Maggiore entfernt liegt der stille Ortasee. Das Örtchen Orta San Giulio wirkt wie aus einem Märchenbuch, und mitten im See schimmert die Insel Isola San Giulio mit ihrer Benediktinerinnen-Abtei.
Camping Orta am Ostufer ist ein perfekter Ausgangspunkt für Spaziergänge entlang der Promenade oder Ausflüge zum Sacro Monte d’Orta, einer Pilgerstätte mit rund 100 Kapellen.
Idrosee – Natur pur und mittelalterliche Dörfer
Südlich der Alpen, westlich des Gardasees, liegt der kleine Idrosee. Er ist von grünen Bergen eingerahmt und ein Paradies für Sportangler.
Camping Venus oder Camping Miralago bieten direkten Zugang zum Wasser und kurze Wege zu charmanten Orten wie Crone. Wer Ruhe sucht, findet hier genau den richtigen Platz – selbst in der Hauptsaison wirkt der Idrosee entspannt.
