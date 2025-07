Mehr Luxus geht nicht: Gut Damp Dorotheenpark mit Privatbädern am Platz

Darf’s ein bisschen mehr sein? Fragt man die Betreiber des neuen Stellplatz Gut Damp Dorotheenpark, kann die Antwort nur "ja!" lauten. Was sich die Crew um Alexander Graf zu Reventlow vorgenommen und größtenteils schon umgesetzt hat, sucht bundesweit seinesgleichen: Ein super luxuriöser Stellplatz auf dem Areal eines herrschaftlichen Anwesens, top ausgestattet und in direkter Nachbarschaft zur Ostsee.

Was den neuen Stellplatz, der offiziell am 18. Oktober eröffnet wird, auszeichnet, ist zum einen die Anlage an sich: die 210 Stellflächen befinden sich in einem parkartigen, 80.000 Quadratmeter großen Gelände, das auch für Liner befahrbar ist. Die einzelnen Stellflächen sind bis zu 200 Quadratmeter groß und verfügen teilweise über eigene Badehäuschen, außerdem stehen Sanitäranlagen mit Einzelbädern zur Verfügung. Strom und Wasser gibt es auf allen Stellflächen. Zum anderen ist es das "Drumrum": Speisen lässt es sich in einer restaurierten Fachwerkscheune, dem Restaurant "Kuhaus" (montags und dienstags geschlossen). Wer lieber selbst grillt, kann im Hofladen ein BBQ-Paket mit Wildfleisch aus eigener Jagd, hausgemachten Bratwürsten und "Barbekuh"-Sauce erwerben. Hinzukommen soll außerdem ein Bistro, das Kleinigkeiten wie Pommes, Fischbrötchen und Waffeln anbieten wird. Zur Anlage gehört unter anderem auch ein Naturteich und ein Hundespielplatz.

Das alles hat natürlich seinen Preis, der deutlich über dem liegt, was man sonst von Stellplätzen – und selbst einigen Campingplätzen – gewohnt ist. Zwei Erwachsene zahlen für einen Stellplatz der günstigsten Kategorie in der Nebensaison 48 Euro pro Nacht, in der Hauptsaison 64 Euro. Die teuerste Kategorie "Premium Plus" mit Privatbad schlägt mit 90 Euro in der Nebensaison und 106 Euro in der Hauptsaison pro Nacht zu Buche. Noch bis 16. Oktober gelten allerdings deutlich günstigere Preise: Während dieser Testphase ist noch mit Bauarbeiten zu rechnen, dafür bezahlt man aber auch nur den halben Preis der Nebensaison.