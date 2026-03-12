NEU vollautomatischer Stellplatz in Krásná Lípa: Zwischenstopp für Camper in Tschechien

Stellen Sie sich vor: Sie rollen mit Ihrem Wohnmobil durch sanfte Hügel, vorbei an Sandsteinfelsen, die wie verzauberte Burgen aus dem Märchenbuch ragen – und plötzlich öffnet sich vor Ihnen ein Stellplatz, der mehr ist als nur Parkplatz.

Willkommen in Krásná Lípa, dem Tor zur Böhmischen Schweiz! Die Kleinstadt liegt nur 70 km östlich von Dresden. Hier startet gerade eine kleine Revolution: ein vollautomatischer Stellplatz, betrieben von der Gemeinde und ausgestattet mit modernster Technik.

Perfekt gelegen: Natur pur vor der Haustür Der neue Stellplatz am Stadtrand von Krásná Lípa ist kein Zufall, sondern eine kluge Standortwahl. Nur 900 Meter vom Stadtzentrum entfernt bietet er in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Böhmische Schweiz den idealen Ausgangspunkt für Wanderer, Radfahrer und Naturliebhaber.

Ob Sie zur berühmten Pravčická brána wandern, dem Naturspektakel Prebischtor (siehe Fotos oben), durch die mystische Edmundsklamm spazieren oder mit dem Rad entlang der Elbe cruisen – hier beginnt Ihr Abenteuer direkt vor der Haustür.

Sieben Parzellen, volle Ausstattung – und alles digital

Henning Wolf Der Stellplatz bietet 7 Plätze.

Der Platz bietet sieben Stellplätze, jeweils 6x9 Meter groß – perfekt für Wohnmobile bis acht Meter Länge. Was Sie hier erwartet:

Ver- und Entsorgung für Frischwasser, Grauwasser und Chemietoilette.

für Frischwasser, Grauwasser und Chemietoilette. Strom an modernen Edelboxx-Säulen (Bezahlung per App, Preis pro kWh wird nächste Woche finalisiert).

an modernen Edelboxx-Säulen (Bezahlung per App, Preis pro kWh wird nächste Woche finalisiert). 24/7-Zugang dank digitaler Schranke – buchen Sie online, checken Sie per QR-Code ein und starten Sie sofort durch. Einziger Wermutstropfen: Sanitäranlagen gibt es aktuell noch nicht, aber die Gemeinde plant bereits Erweiterungen.

Buchung in Sekunden: So einfach geht’s

Keine Rezeption, keine Wartezeiten – hier läuft alles digital. Über die direst-Plattform buchen Sie Ihren Platz bequem online, erhalten einen QR-Code und können sofort loslegen. Die Zahlung erfolgt kontaktlos per Kreditkarte oder PayPal, und der Stromverbrauch wird minutengenau abgerechnet. Ein System, das nicht nur Camperinnen und Campern, sondern auch Betreibern das Leben erleichtert.

Was Sie in und um Krásná Lípa erleben

Krásná Lípa ist nicht nur ein Ort zum Parken, sondern ein Tor zu unvergesslichen Erlebnissen. Nach einer Wanderung durch die Felsen lohnt sich ein Besuch in der Brauerei Falkenstein, wo lokales Craft-Bier gebraut wird. Wer Lust auf böhmische Küche hat, wird im Ausflugsrestaurant Dymník im 7 km entfernten Rauchberg fündig – hier gibt es traditionelle Gerichte wie Knödel und Gulasch in bester Qualität.

Oder Sie schlendern durch die beschauliche Innenstadt mit zahlreichen gemütlichen Cafés und der Touristen-Info "Haus der Böhmischen Schweiz". Wer mehr gehen will: Hier startet ein barrierefreier Wanderweg an der Grenze zwischen Lausitzer Gebirge und Nationalpark Böhmische Schweiz – praktischerweise ein Rundweg.

Stellplatz Krásná Lípa Stellplätze : 7

: 7 Adresse : Mánesova 1144/26, 407 46 Krásná Lípa

: Mánesova 1144/26, 407 46 Krásná Lípa GPS: 50.9110550N, 14.4997106E