Wohnmobil-Paradies Mulhouse/Frankreich: Stellplätze, Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps

Mulhouse ist eine Stadt mit vielen Gesichtern: Sie war einst eine der wichtigsten Industriestädte Europas, geprägt von Textilfabriken, Eisenbahnbau und Automobilproduktion. Heute ist die 100.000-Einwohner-starke Stadt in Frankreich ein lebendiges Zentrum für moderne Kunst, industrielles Erbe und elsässische Lebensart. Eine Mischung, die Sie so schnell nicht wiederfinden.

Das Besondere: Mulhouse ist überschaubar und voller Überraschungen. Das historische Zentrum mit seinen bunten Häusern, dem Rathaus und der Stephanskirche lädt zum Schlendern ein. Und wenn Sie genug von Kopfsteinpflaster haben, bringt Sie die Straßenbahn – ein Kunstwerk für sich – in wenigen Minuten zu den großen Museen oder ins Grüne.

Mit dem Wohnmobil nach Mulhouse: Campingplätze Sie reisen mit dem Wohnmobil? Perfekt! Mulhouse ist bestens auf Camper eingestellt. Hier sind die besten Stellplätze für Ihren Trip:

Camping de l‘Ill – Mülhausen (F)

68100 Mulhouse(FR) Camping Municipal de l'lll 8 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Idyllisch gelegener Campingplatz am Stadtrand von Mühlhausen. Sehr guter Ausgangspunkt für Reisemobilisten, denn von der Rezeption sind es nur zehn Minuten über den Fluss Ill und durch den Park bis zur Tram. Überwiegend ebene Rasenflächen, viel Schatten, Restaurant am Platz, sehr freundliche Rezeption. WLAN im Preis inbegriffen, 3 Kilometer bis Mulhouse. 5,5 ha, 180 Stellplätze, 33 Bungalows. Saison: Ende März bis Ende Oktober sowie 22.11. bis 22.12.26.

Camping Les Cigognes – Cernay (F)

68700 Cernay(FR) Camping Les Cigones 3 Bewertungen 19,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Schön gelegener Campingplatz am Anfang der Route des Crêtes und der Weinstraße, begrenzt vom Fluss "La Thur" und neben einem Storchenaufzuchtzentrum. Meister Adebar bewegt sich frei auf dem Areal. Wander- und Radwege am Fluss, beheiztes Schwimmbad, Stadtzentrum 400 Meter entfernt, Märkte sind dienstags und freitags, WLAN (rund um Rezeption und Pool) im Preis inbegriffen. 20 Kilometer bis Mühlhausen. 4,5 ha, 139 Stellplätze, diverse Mietunterkünfte. Saison: 1. April bis 30. September.

Weitere empfehlenswerte Plätze

Camping Les Castors in Burnhaupt-le-Haut (FR): Familienfreundlich, mit eigenem Sanitärbereich für Wohnmobile, 23 km von Mulhouse entfernt

Familienfreundlich, mit eigenem Sanitärbereich für Wohnmobile, 23 km von Mulhouse entfernt Camping Doller in Guewenheim (FR) : kleiner, gemütlicher Platz mit direktem Zugang zur Natur 24 km von Mulhouse entfernt

: kleiner, gemütlicher Platz mit direktem Zugang zur Natur 24 km von Mulhouse entfernt Stellplatz der Balinea-Thermen in Bad Bellingen (DE): Gebührenpflichtiger Stellplatz für 34 Mobile am Ortsrand auf einem Parkplatz, 34 Kilometer bis Mühlhausen.

79415 Bad Bellingen (D) Stellplatz der Balinea-Thermen 35 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wichtig: Das Zentrum von Mulhouse ist am Wochenende autofrei. Nutzen Sie die Parkplätze am Rand (z. B. Parking de la Fonderie) und steigen Sie auf die Tram um – der City Pass lohnt sich hier besonders!

Mulhouse entdecken: Die Highlights Das bietet die elsässische Stadt Besucherinnen und Besuchern.

1. Das historische Zentrum: Place de la Réunion Der Place de la Réunion ist das Herz von Mulhouse. Hier stehen das Rathaus mit seiner prächtigen Fassade, die Stephanskirche und die ältesten Häuser der Stadt. Der Platz ist bunt, lebendig und voller Cafés – der perfekte Ort, um in den Tag zu starten oder den Abend ausklingen zu lassen. Besonders abends, wenn die Lichter angehen, ist die Atmosphäre magisch.

2. Streetart: Wenn die Stadt zur Leinwand wird Mulhouse ist eine der Streetart-Hauptstädte Frankreichs. Der Verein M.U.R. Mulhouse und Kooperationen mit internationalen Künstlern haben die Stadt in eine riesige Open-Air-Galerie verwandelt. Besonders sehenswert:

"El Sembrador" von INTI: Ein riesiges Wandgemälde, das Sie garantiert zum Staunen bringt.

von INTI: Ein riesiges Wandgemälde, das Sie garantiert zum Staunen bringt. "Le MUR" in der Rue de la Moselle: Hier wechseln die Kunstwerke regelmäßig – immer ein ÜberraschungseffektWeltreizeMehr Details über Weltreize.

Heiko P. Wacker Der Verein M.U.R. Mulhouse oder Kooperationen mit bekannten Malern beleben die Stadt.



Tipp: Holen Sie sich den Bildband "Murs Peints" im Touristenbüro – so verpassen Sie kein Kunstwerk!

3. Museen: Technik, Geschichte und Kunst Mulhouse ist ein Paradies für Museumsfans. Hier sind die absoluten Must-Sees:

Cité de l’Automobile – Sammlung Schlumpf: Laut eigenen Angaben die größte Autosammlung der Welt! Über 500 Fahrzeuge, darunter legendäre Bugattis, Rennwagen und Oldtimer.

Highlight: Die "Bugatti Royale" – ein Traum in Blau. Cité du Train: Das größte Eisenbahnmuseum Europas. Von der ersten Dampflok bis zum modernen TGV – hier wird Eisenbahngeschichte lebendig.

Highlight: Die Modellbahnabteilung mit humorvollen Szenen (z. B. ein Polizeiauto im Bach). Écomusée d’Alsace: Ein Freilichtmuseum mit über 80 historischen Gebäuden. Hier erleben Sie, wie die Menschen im Elsass früher gelebt haben.

Highlight: Die Storchenkolonie – mit über 200 Tieren die größte im Elsass. Und nicht verpassen: Ziegenbock Hansi, den Publikumsliebling Electropolis: Die Geschichte der Elektrizität, von den ersten Entdeckungen bis zur riesigen Sulzer-BBC-Maschine von 1901.

Highlight: Die interaktiven Ausstellungen – hier dürfen Sie selbst experimentieren. Art Museum Dan Gerbo: Zeitgenössische Kunst direkt am Bahnhof Mulhouse-Dornach. Ein echter Geheimtipp für Kunstfans.

Highlight: Kombinieren Sie den Besuch mit einem Spaziergang durch das angrenzende Nouveau Quartier. La Kunsthalle Mulhouse: Zentrum für zeitgenössische Kunst mit Ausstellungen Auf 700 m² gibt es wechselnde Ausstellungen, die aktuelle Kunsttrends und internationale KünstlerInnen zeigen.

Highlights: Die Ausstellungen "Persistances" von Hassan Darsi (12. Juni – 25. Oktober 2026) und "Alchimia Nova" von Anne Marie Maes (bis 11. Januar 2026). Tipp: Mit dem City Pass Mulhouse (19 Euro) sparen Sie nicht nur bei den Eintritten, sondern erhalten auch Ermäßigungen in Restaurants und einen kostenlosen Aperitif

Kulinarisch durch Mulhouse: Wo Sie essen müssen Mulhouse ist ein Paradies für Feinschmecker. Hier treffen elsässische Tradition und moderne Küche aufeinander – und das zu fairen Preisen.

1. Winstubs: Elsässische Gemütlichkeit Le Fer Rouge: Die beste Choucroute der Stadt! Probieren Sie auch den Baeckeoffe (ein elsässischer Eintopf) und den Kougelhopf zum Dessert.

Die beste Choucroute der Stadt! Probieren Sie auch den Baeckeoffe (ein elsässischer Eintopf) und den Kougelhopf zum Dessert. Auberge des Franciscains: Hier gibt es Flammkuchen in allen Variationen – klassisch mit Speck oder kreativ mit regionalen Zutaten.

Hier gibt es Flammkuchen in allen Variationen – klassisch mit Speck oder kreativ mit regionalen Zutaten. Zum Saüwadala: Ein Geheimtipp für elsässische Hausmannskost. Die Portionen sind riesig, die Atmosphäre urig.

Heiko P. Wacker Wer Mülhausen kulinarisch erleben möchte, kann sich den Hunger mit "Flammekueche" vertreiben. Anschließend geht es in die "Winstub".



2. Moderne Küche & internationale Einflüsse Le Faubourg: Feine französische Küche in elegantem Ambiente. Perfekt für einen besonderen Abend.

Feine französische Küche in elegantem Ambiente. Perfekt für einen besonderen Abend. Sushi GM: Wer Lust auf Japanisches hat, ist hier genau richtig. Frisch, lecker und zentral gelegen.

Wer Lust auf Japanisches hat, ist hier genau richtig. Frisch, lecker und zentral gelegen. La Taverne de l’Écomusée: Direkt im Freilichtmuseum – hier gibt es elsässische Gerichte in historischem Ambiente. 3. Frühstück & Café-Kultur Café Tilvist: Der perfekte Start in den Tag. Ausgiebiges Frühstück mit regionalen Produkten.

Der perfekte Start in den Tag. Ausgiebiges Frühstück mit regionalen Produkten. La Quille: Eine Weinbar mit elsässischen Käse- und Wurstplatten. Ideal für einen gemütlichen Abend mit Freunden.

Eine Weinbar mit elsässischen Käse- und Wurstplatten. Ideal für einen gemütlichen Abend mit Freunden. 7VB Café Mulhouse: Familienfreundliches Café mit eigener Rösterei und Flat White, Americano und Batch Brew. Tipp: Probieren Sie unbedingt den Silvaner – einen typisch elsässischen Wein, der perfekt zu Flammkuchen und Choucroute passt.

Praktische Tipps für Ihren Besuch Anreise: Mulhouse ist perfekt an das französische Autobahnnetz angebunden (A35, A36). Für Wohnmobile gibt es zahlreiche Stellplätze mit guter Anbindung an die Tram.

Mobilität: Die Straßenbahn ist schnell, günstig und bringt Sie überall hin. Mit dem City Pass fahren Sie kostenlos und erhalten ErmäßigungenGetYourGuideMehr Details über GetYourGuide.

Parken: Nutzen Sie die Parkplätze am Rand der Innenstadt (z. B. Parking de la Fonderie) und steigen Sie auf die Tram um.

Sprache: Französisch ist die Hauptsprache, aber in den Touristenbereichen kommt man auch mit Englisch oder Deutsch gut zurecht.