Ab ins Grüne! So gelingt der Wohnmobil-Trip zu den Landesgartenschauen 2026

Landesgartenschauen sind für Reisemobilisten ein beliebtes Reiseziel: Man genießt die neu angelegten Parkanlagen, bekommt gärtnerische Impulse bei Schaupflanzungen und Ausstellungen und kann am Kultur- und Mitmachprogramm teilnehmen – ohne dass man an einen einzelnen Eventtag gebunden ist. Dazu kommt: Viele Anlagen bleiben nach der Schau als dauerhafte Aufwertung für Stadt und Region erhalten. Was konkret geboten wird, unterscheidet sich allerdings stark – daher lohnt ein Blick auf die jeweiligen Programmschwerpunkte.

Bad Nenndorf (Niedersachsen) Zeitraum: 29.04.2026–18.10.2026 Wo findet die Landesgartenschau statt?

In Bad Nenndorf findet die achte niedersächsische Landesgartenschau statt – vor den Toren Hannovers und mitten in einer historischen Kurparkanlage, die sich zwischen Stadt und Landschaft öffnet. Auf rund 34 Hektar verbindet die Schau Gartenkunst, Bildung, Kultur und Freizeit zu einem Erlebnis, das alle Generationen ansprechen soll.

Was erwartet die Besucher vor Ort?

Neu angelegte Themengärten, abwechslungsreiche Wissensstationen, Bereiche zum Ausruhen sowie gärtnerisch inszenierte Pflanzbilder bieten sowohl Anregung als auch Erholung. Das Konzept knüpft an den vorhandenen Bestand an, setzt jedoch gezielt zusätzliche Schwerpunkte – etwa bei Nachhaltigkeit, Klimaanpassung und Aufenthaltsqualität. Mehr als 1500 Programmpunkte verteilen sich auf 173 Tage, darunter Lesungen, Ausstellungen, Führungen, Musik, Bewegungsangebote, Quizabende und Mitmachformate; Thementage bündeln einzelne Schwerpunkte. Für die Verpflegung stehen unterschiedliche Angebote bereit – vom Snack im Grünen bis zum Café mit Blick in den Park. Hunde dürfen mitgebracht werden.

Omar Ghazzaoui Der Kurpark in Bad Nenndorf ist Austragungsort der achten Landesgartenschau in Niedersachsen.



Tickets/Preise:

Tagesticket Erwachsener inklusive ÖPNV: 24 Euro

Kind (4 bis 13 Jahre): 1 Euro

Hund: 6 Euro. Wo kann man übernachten?

31542 Bad Nenndorf (D) WoMo-Park Bad Nenndorf 19,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

31552 Apelern (D) Calido Camping 16,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Neuss (Nordrhein-Westfalen) Zeitraum: 16.04.2026–11.10.2026 Wo findet die Landesgartenschau statt?

Alexander Raubal Noch liegt das Landesgartenschaugelände in Neuss brach, bis zum Start soll das aber ganz anders aussehen.



Westlich von Düsseldorf direkt am Rhein liegt Neuss. Die Landesgartenschau findet im Neusser Stadtgebiet auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn statt – dem heutigen RennbahnPark. Auf einer Gesamtfläche von 38 Hektar werden rund 650.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Was erwartet die Besucher vor Ort?

Den gärtnerischen Schwerpunkt bilden Blühflächen mit wechselnder Bepflanzung, Stauden, ein Rosengarten und Wiesensaaten. In den Blumenhallen sind regelmäßig wechselnde Themen vorgesehen. Begleitet wird die Schau von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit über 1000 Veranstaltungen, das von Musik, Kultur und Unterhaltung bis zu Information und Innovation reicht. Auf dem Gelände soll außerdem das laut Veranstalter weltweit größte Schützenfest eines Vereins stattfinden. Kulinarisch gibt's ein breit gefächertes Angebot, das Klassiker ebenso umfasst wie regionale Spezialitäten.

Tickets/Preise:

Tagesticket Erwachsener inklusive ÖPNV: 22 Euro (Kasse)/20 Euro (online)

Tagesticket Kind (4 bis 17 Jahre): 7 Euro/5 Euro (online)

Hund: 5 Euro Wo kann man übernachten?

41460 Neuss (D) Wohnmobilstellplatz am Neusser RennbahnPark 9 Bewertungen Kostenlos Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

41541 Dormagen (D) Camping Strandterrasse 13 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ellwangen (Baden‑Württemberg) Zeitraum: 24.04.2026–04.10.2026 Wo findet die Landesgartenschau statt?

Das Landesgartenschau‑Gelände liegt in Ellwangen (im baden-württembergischen Ostalbkreis) in den Jagstauen und umfasst als zentrale Bereiche vor allem den neu angelegten Auenpark.

Christian Frumolt Das Gartenschaugelände in Ellwangen erstreckt sich rund um die Jagst.



Was erwartet die Besucher vor Ort?

Ellwangen rückt unter dem Motto "Lust am Wandel" die Jagst in den Mittelpunkt: Im Zuge der Landesgartenschau soll der Fluss abschnittsweise naturnäher gestaltet werden. Statt der bislang prägenden Begradigungen und Stauungen entsteht ein Gewässerraum, der ökologischen Ansprüchen besser gerecht wird und zugleich als Aufenthalts- und Erholungsbereich genutzt werden kann. Im Zentrum stehen drei überarbeitete Grünanlagen: Jagstpark, Stadtpark und Auenpark. Ergänzend sind Themen- und Blumengärten, ein Stadtstrand sowie weitere innerstädtische Grünbereiche als Orte zum Entdecken vorgesehen. Auch der Veranstaltungskalender ist mit mehr als 1000 Events von Konzerten, Kleinkunst und Vorträgen bis hin zu Podiumsdiskussionen prall gefüllt.

Das gastronomische Angebot ist auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgelegt: Vom schnellen Imbiss über Eis und kalte Getränke bis hin zum entspannten Abendessen ist für jeden was dabei. Kulinarischer Mittelpunkt ist das Stadtpark-Restaurant in direkter Nähe zur Sparkassen-Heimatbühne. Ergänzt wird es durch den Biergarten Auenblick an der Teinacher-Bühne. Hunde dürfen nicht mit auf das Gelände genommen werden.

Tickets/Preise:

Tagesticket Erwachsener: 24,90 Euro

Tagesticket Kind (bis 17 Jahre): gratis Wo kann man übernachten?

73479 Ellwangen (D) Natur und City Camping Ellwangen 11 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

73479 Ellwangen (Jagst) (D) Campingplatz Sonnenhof 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Leinefelde‑Worbis (Thüringen) Zeitraum: 23.04.2026–11.10.2026 Wo findet die Landesgartenschau statt?

Leinefelde‑Worbis im Nordwesten von Thüringen richtet seine Landesgartenschau im Stadtgebiet Leinefelde aus. Unter dem Motto "Aussöhnung zwischen Stadt und Landschaft" soll aus einem früher stark von Garagenhöfen geprägten Bereich ein zusammenhängender Landschaftspark mit dauerhaften Verbesserungen entstehen. Kernidee ist, dass die Landesgartenschau an mehreren Orten im Stadtgebiet wirkt. Dazu gehören die Südstadt, Tüffers Garten und der Lunapark.

Was erwartet die Besucher vor Ort?

Das Rahmenprogramm ist umfassend: von Konzerten über Yoga-Einheiten bis zum "Grünen Klassenzimmer" ist für alle Altersklassen etwas dabei. Das Besondere: Sämtliche Veranstaltungen sind im Ticketpreis der Tages- oder Dauerkarten bereits enthalten.

Ungewöhnlich ist der "Blumenblock": Ein ehemaliger fünfstöckiger Plattenbau wird zu einer Ausstellungshalle umgebaut, in der zwölf Blumenschauen im Zwei‑Wochen‑Rhythmus wechseln. Hunde sind an der Leine auf dem Gartenschaugelände willkommen.

Tickets/Preise:

Tageskarte Erwachsener: 22 Euro

Tageskarte Kinder (6 bis 14 Jahre): 8 Euro

Hund: 7 Euro (nur ein Hund pro volljähriger Person erlaubt) Wo kann man übernachten?

37339 Leinefelde-Worbis (D) Alternativer Bärenpark Worbis 12 Bewertungen Kostenlos Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

37318 Thalwenden (D) Bergwiese-Thüringen 3 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt