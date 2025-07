Klimakrise trifft Alpentourismus: Höchster Campingplatz der Schweiz muss schließen

Campingplatz Arolla soll weiter bestehen

Die beiden sind sich sicher, dass sie in Arolla weitermachen. "Wir wollen Sie unbedingt weiterhin hier in Arolla willkommen heißen. In diesem kleinen, versteckten Paradies, das einen Campingplatz verdient hat, koste es, was es wolle", schreiben sie. Schon jetzt läuft die Suche nach einem alternativen Gelände, wo der Campingplatz Arolla sogar noch in diesem Jahr befristet öffnen kann. An langfristigen Plänen für eine Umsiedlung werde laut Gemeindepräsidentin Gaspoz und der Betreiberfamilie ebfenfalls gearbeitet. "Es gibt eine Reihe potenzieller Standorte, die noch eingehend geprüft werden müssen. Nach den ersten Analysen scheint es fast sicher, dass der neue Campingplatz nicht unterhalb von 1950 m liegen wird", berichtet Eva Colli. Wenn es über diese Marke geht, dann vielleicht sogar mit dem Status höchster Campingplatz Europas. Derzeit ist das der Platz Camping Pont Breuil in Valsavarenche in der italienischen Region Aosta, der je nach exaktem Stellplatz auf 1955 m bis ungefähr 1964 m über dem Meeresspiegel liegt.