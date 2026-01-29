Markenverzeichnis öffnen
Geheimnisvoller Karneval in Annecy: Tipps, Spots & Stellplätze für den Wohnmobil-Kurztrip

Foto-Trip nach Annecy in Frankreich
Der geheimnisvolle Karneval von Annecy

Karneval in Annecy: Ein Fest der Farben und Fantasie zwischen Kanälen und Brücken, inspiriert von der venezianischen Tradition.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.01.2026
Als Favorit speichern
Annecy, Karneval, Kostüm
Foto: Thomas Cernak

Im Februar wird Annecy zur Bühne für stille Masken, opulente Stoffe und jede Menge Gänsehaut-Momente. Perfekt für einen Wohnmobil-Kurztrip, bei dem man morgens am See startet und nachmittags zwischen Kanälen die besten Karnevalsfotos einsammelt.

  • Für wen lohnt es sich? Für alle, die gern schauen, schlendern und fotografieren.
  • Was ist das Besondere? Venezianisch inspirierte Kostüme, Masken – und auffällige Stille.
  • Wo entstehen die stärksten Bilder? An Brücken, am Wasser und in der Altstadt.

Was Besuchende beim Karneval in Annecy erwartet

Mehrere hundert Teilnehmende kommen in ihren aufwendigen Gewändern nach Annecy. Brokat, Samt und Seide glänzen im Winterlicht, dazu Spitze, Stickereien und Schmuck, der an eine andere Zeit erinnert.

Die Masken verdecken ...