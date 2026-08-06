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Süditalien für Camper: 15 Top-Campingplätze für den nächsten Traumurlaub

Die besten Campingplätze in Süditalien
15 Plätze zwischen Kampanien, Sardinien & Sizilien

vom Campingprofi seit 1959

Traumhafte Küsten, mediterrane Landschaften und italienisches Lebensgefühl: Wir zeigen die Top 15 Campingplätze in Süditalien.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.08.2026
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Campingplatz-Tipps Sardinien
Foto: Steffen Zink

Süditalien ist nicht nur ein Reiseziel – es ist eine Einladung, das Leben langsamer, intensiver und schöner zu genießen. Nirgendwo ist "Dolce far niente", das süße Nichtstun, besser erlebbar. Dabei gibt es hier einiges zu erleben: Von den antiken Ausgrabungsstätten rund um Neapel über die beeindruckenden Küsten Kalabriens bis zu den weißen Sandstränden Sardiniens und den Vulkanlandschaften Siziliens bietet Süditalien zahlreiche Möglichkeiten für einen unvergesslichen Campingurlaub.

Wer den Urlaub aktiv gestalten möchte, findet ideale Bedingungen zum Schwimmen, Tauchen, Segeln oder Surfen. Abseits der Küste laden zahlreiche Wander- und Radwege dazu ein, die vielfältige Natur zu entdecken. Ausflüge führen in historische Städte wie Neapel, Matera ...