Süditalien für Camper: 15 Top-Campingplätze für den nächsten Traumurlaub

Süditalien ist nicht nur ein Reiseziel – es ist eine Einladung, das Leben langsamer, intensiver und schöner zu genießen. Nirgendwo ist "Dolce far niente", das süße Nichtstun, besser erlebbar. Dabei gibt es hier einiges zu erleben: Von den antiken Ausgrabungsstätten rund um Neapel über die beeindruckenden Küsten Kalabriens bis zu den weißen Sandstränden Sardiniens und den Vulkanlandschaften Siziliens bietet Süditalien zahlreiche Möglichkeiten für einen unvergesslichen Campingurlaub.