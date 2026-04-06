Frühlingserwachen in der Pfalz: Perfekte Camping-Tour zwischen Mandelblüten und Wein

Unsere Genuss-Tour beginnt im Süden des Bundeslands Rheinland-Pfalz. Jedes Jahr im März findet im pfälzischen Gleiszellen-Gleishorbach das Mandelblütenfest statt. Hier rollt unser Campingbus – gerade noch passend – durch die schmalen Gassen und an den einladenden Höfen und Straußenwirtschaften vorbei. In der Pfalz sind Dorfstraßen manchmal ganz schön eng.

Das Mandelblütenfest in Gleiszellen Der kleine Erholungsort hat besonders schöne Fachwerkhäuser und romantische Weinlauben, die auch die Pilger auf dem pfälzischen Teil des Jakobswegs schätzen. Zahllose rosa Mandelblüten machen die Region zum Erlebnis für die Sinne. Nach den Wintertagen bekommt man hier einen Vorgeschmack auf das Frühlingserwachen. Das Fest findet samstags und sonntags rund um die Dionysiuskirche von Gleishorbach statt, wo es Gegrilltes und Flammkuchen gibt. Typische Pfälzer Spezialitäten wie Saumagen oder Grumbeersupp (Kartoffelsuppe) bekommt man im Gasthof Zum Lam. Im Stiftsweingut Frank Mayer, ein paar Schritte entfernt, probieren wir Weiß- und Grauburgunder sowie Riesling. Während der Mandelblüte ist der Stellplatz für Wohnmobile und Wohnwagen am Ortsrand eingerahmt von den zarten Blüten der Mandelbäume.

Auch der Pfälzer Mandelpfad, der im rund zehn Kilometer entfernten Schweigen-Rechtenbach beginnt und nach rund 100 Kilometern bei Bockenheim endet, führt hier entlang und kann in sieben Etappen erwandert werden. Zu den Start- und Zielpunkten der einzelnen Etappen kommt man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Weg schlängelt sich sanfte Hügel hinauf und hinab, eingerahmt von den Bergrücken des Pfälzer Waldes und Anhöhen voller grüner Rebstöcke. Im zweitgrößten Weinanbaugebiet Deutschlands wächst auf den Böden vor allem Riesling. Aber auch Weiß-, Grau- und Spätburgunder sind beliebte Trauben der Region. Nur ein paar Minuten sind es von Gleiszellen-Gleishorbach zum Deutschen Weintor nach Schweigen. Es markiert den südlichen Beginn der Weinstraße. In Bockenheim begrenzt das Haus der Deutschen Weinstraße ihr nördliches Ende.

Spektakuläre Ausblicke am Dahner Felsenpfad Der Naturcampingplatz am Berwartstein, knapp 20 Kilometer von Schweigen entfernt, liegt an einem kleinen Badesee, bewacht von der gleichnamigen Burg. Hier lebte Hans Trapp, gefürchteter Raubritter und Heerführer der Kurpfälzischen Streitkräfte. Die einst als uneinnehmbar geltende Festung kann besichtigt werden.

Annette Frühauf Aufgepasst: In der legendären Raubritterburg ist nur Barzahlung möglich!



Bizarre Steingebilde säumen den abwechslungsreichen, gut 12 Kilometer langen Felsenpfad bei Dahn. Am Felsland Badeparadies gibt es einen Parkplatz, der auch als Stellplatz für Wohnmobile genutzt wird. Von der Aussichtskanzel des Schwalbenfelsens blickt man über Dahn. Einkehren kann man beispielsweise in der Hütte des Pfälzerwald-Vereins. Die Buntsandsteinmassive sind beeindruckend und lenken von den zahlreichen Anstiegen der Tour ab. Nach dem wildromantischen Wieslautertal folgt der letzte Anstieg auf den Wachtfelsen. Das Braut und Bräutigam genannte Felsenpaar kann man abschließend unten am Wanderparkplatz in voller Größe bestaunen.

Annette Frühauf Vom Pfaffenfelsen führt der Weg zum Schillerfelsen – durch Felsspalten und über teilweise steile Steintreppen.



Ein Besuch im Doktorenhof in Venningen: Essig ist viel mehr als eine Zutat Vom Naturcampingplatz fahren wir rund 35 Kilometer nach Venningen und zum Doktorenhof. In den Fässern seiner Keller reift kein Wein, sondern Essig. So dreht sich bei den Kellerführungen des Weinessigguts alles um die sauren Tropfen, die eine durchaus sinnliche Note haben – ganz ohne Alkohol. Denn die Essigsäurebakterien, auch Essigmutter genannt, wandeln den Alkohol des Weins durch Fermentation um. Die Essigproduktion zählt zu den ältesten Herstellungsverfahren überhaupt. Im Gegensatz zu Weinfässern sind die Essigfässer nur etwa zu zwei Dritteln gefüllt. Denn Sauerstoff und die Essigmutter sind nötig, um den Alkohol im Wein abzubauen und Essig zu erhalten. Im speziellen Doktorenhofglas, mit extra langem Stiel, wird der Essig verkostet. Der Ficus ist ein heller, leicht süßlicher Essig zum Trinken mit Feigen aus der Pfalz. Die Namen der fantasievollen Kreationen klingen verheißungsvoll: "Engel küssen die Nacht", "Tränen der Kleopatra" und "Balsam des heiligen Damian". Nach dem doch etwas säuerlichen Aperitif passt etwas Deftiges, das es in der Straußenwirtschaft Merkel gibt. Die Weinprobe findet anschließend im Weingut Jung statt, wo das Wohnmobil auch über Nacht stehen bleiben darf.

Gut zehn Kilometer geht es am nächsten Tag weiter von Venningen zum Hambacher Schloss. Die Festung wurde im Mittelalter als Burg erbaut. Erst später hat man sie zum Schloss ausstaffiert. Wegen des 1832 dort ausgerichteten Hambacher Festes gilt es neben der Frankfurter Paulskirche als wichtiges Symbol der deutschen Demokratiebewegung.

Campingplätze in der Pfalz Naturcampingplatz am Berwartstein

Im Laichfeld 1, 76891 Erlenbach bei Dahn, geöffnet vom 26. März bis Anfang November 2026

76891 Erlenbach bei Dahn (D) Naturcampingplatz Am Berwartstein 3 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz Büttelwoog

Am Campingplatz 1, 66994 Dahn, geöffnet vom 27. März bis 1. November 2026

66994 Dahn (D) Campingplatz Büttelwoog 13 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wohnmobil-Stellplätze Camper Parkplatz Gleiszellen

Ortseinfahrt Gleiszellen (über K 13 oder B 48), 76889 Gleiszellen-Gleishorbach

76889 Gleiszellen-Gleish. (D) Stellplatz an der Ortseinfahrt 13 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wohnmobilparkplatz am Weingut Cuntz

Wasgaustraße 7, 76889 Schweigen-Rechtenbach

76889 Schweigen-Rechtenbach (D) Stellplatz am Weingut Cuntz 10 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden

Wohnmobil-Stellplatz Wein- und Likörhaus Jung

Am Mittelweg 14, 67482 Venningen

67482 Venningen (D) Stellplatz am Weingut Jung | Wein- und Likörhaus 16 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt