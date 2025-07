Ausgezeichnete Stellplätze im Sauerland: 13 Übernachtungs-Tipps für die nächste Reise

Im Südosten Nordrhein-Westfalens gelegen, befindet sich das "Land der tausend Berge", besser bekannt als Sauerland. Die Mittelgebirgsregion ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber, Aktivurlauber, Familien und Erholungssuchende gleichermaßen. Geprägt von bewaldeten Hügeln, klaren Seen und idyllischen Dörfern, erstreckt sich das Sauerland über Teile der Kreise Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Olpe, Soest und Siegen-Wittgenstein.

Die Gegend hält viele verschiedene Ausflugsziele bereit. Besonders beeindruckend ist die Atta-Höhle. Eine der größten Tropfsteinhöhlen Deutschlands. Außerdem lohnt eine Besichtigung der Burg Altena, ein Zwischenstopp an der Panorama Erlebnisbrücke in Winterberg sowie beim Skywalk BiggeBlick in Attendorn oder man genießt einen entspannten Tag an einem der Seen, wie zum Beispiel dem Möhnesee. Auch für Kinder gibt es tolle Attraktionen: Wie wäre es mit einem Familienausflug ins Fort Fun Abenteuerland in Bestwig, in den Wild- und Freizeitpark Willingen oder zum Erlebnisberg Kappe nach Winterberg?

Tourismusbüro Pottenstein Auf über sechs Kilometern erstreckt sich die berühmte Atta-Höhle und begeistert mit riesigen Tropfsteinen.



Natur pur im Herzen Deutschlands Wer seinen Urlaub lieber in der Natur verbringt, ohne viel Trubel, findet hier ein großes Netz an ausgewiesenen Wanderwegen. Als besonders schön gelten Tagesetappen der Fernwanderwege "Rothaarsteig" und "Sauerland-Höhenflug". Zudem gibt es viele kindgerechte Wanderwege, wie den "Kyrill-Pfad". Auch Klettern, Paragliding und Radfahren sind beliebte Aktivitäten im Sommer. Im Winter hingegen ist die Region ideal zum Skifahren, Snowboarden, Rodeln und Winterwandern. Besonders Willingen und Winterberg dürften Wintersportfans ein Begriff sein.

13 Top-Stellplätze im Sauerland Stellplatz an der Atta-Höhle in Attendorn Der Stellplatz an der Atta-Höhle liegt am Ortsrand von Attendorn und bietet sechs Stellplätze für Wohnmobile. Die Kosten in der Hauptsaison betragen 12,50 Euro pro Nacht. WLAN ist nicht verfügbar, Hunde sind erlaubt.

Zu den inkludierten Services gehören Wasser, Strom und die Entsorgung von Grauwasser. Eine Entsorgung für Kassettentoiletten ist ebenfalls vorhanden. Duschen sind nicht verfügbar. In der Umgebung gibt es einen Badesee sowie Möglichkeiten, die Altstadt und ein Schloss oder eine Burg zu besichtigen.

Wohnmobilpark Winterberg in Winterberg Der Wohnmobilpark Winterberg bietet 75 Stellplätze zu unterschiedlichen Preisen je nach Saison. In der Hauptsaison beträgt der Preis 25 Euro, während in der Nebensaison 18 Euro berechnet werden. Zwei Erwachsene sind im Preis inbegriffen, für jeden weiteren Erwachsenen fallen 3 Euro an, und für Kinder 2 Euro. Die Kurtaxe beträgt für Erwachsene 2,45 Euro, Kinder sind davon ausgenommen.

WLAN ist inklusive, Hunde sind gegen eine Gebühr von 3 Euro erlaubt. Wasser, Strom und die Nutzung der Dusche sind ebenfalls kostenpflichtig. Die Entsorgung von Grauwasser und der Kassettentoilette ist inklusive. Der Platz ist überwiegend eben und teils schattig, mit Rasengitter, Schotter und Schotterrasen ausgestattet. In der Umgebung gibt es Museen, Parks, ausgewiesene Wander- und Fahrradwege sowie Möglichkeiten zum Winterwandern und Skifahren.

Wohnmobilstellplatz Delecke Nordufer in Möhnesee Der Stellplatz ist für 55 Mobile ausgelegt und befindet sich am Ortsrand von Möhnesee-Delecke, in Seenähe und an einer Gaststätte. Der überwiegend ebene und teilweise schattige Platz hat einen geschotterterten Untergrund. Das Zentrum ist zu Fuß erreichbar, dennoch gibt es einen ÖPNV-Anschluss am Stellplatz.

Der Platz verfügt über Video-Überwachung, Restaurant, Imbiss und eine Sanitäranlage. Im Preis von 28 Euro pro Nacht sind Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Dusche und Hunde enthalten.

Stellplatz an der Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg Der von Anfang April bis Ende Oktober geöffnete Stellplatz an der Freizeitwelt Sauerland bietet acht Stellplätze zu einem Preis von 10 Euro in der Hauptsaison. Die Zahlung erfolgt direkt beim Betreiber. Zusätzlich fällt eine Kurtaxe von 2 EUR pro Erwachsenem und Kind an.

Der Stellplatz befindet sich am Ortsrand und ist für Wohnmobile und Wohnwagen geeignet. WLAN, Strom, Wasser, WC und Duschen sind inklusive. Hunde sind erlaubt, und es gibt einen Gasflaschenservice. Zu den Freizeitangeboten zählen ein Erlebnisbad, Freibad, Minigolf und ein E-Bike-Verleih. Für Kinder stehen ein Planschbecken, Kinderschwimmbecken, Aquapark und Spielplätze zur Verfügung.

Wohnmobilstellplatz Westpark in Werdohl Der Wohnmobilstellplatz Westpark bietet sechs Stellplätze, die kostenlos für Übernachtungen genutzt werden können. Es gibt keine Parzellen. Die Nutzung von Wasser und Strom ist kostenpflichtig. Die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten ist inklusive. Der Stellplatz ist nicht bewacht und es gibt kein WLAN.

Grillen ist mit Gas, Kohle, Elektro oder Lagerfeuer gestattet. Ein Brötchenservice wird angeboten. Hunde sind inklusive erlaubt. Eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs befindet sich in fußläufiger Entfernung. In der Umgebung gibt es ein Hallenbad, ein Freibad, Angelmöglichkeiten sowie ausgewiesene Wander- und Fahrradwege. Ein Spielplatz ist ebenfalls vorhanden.

Wohnmobilhafen Brilon in Brilon Der innerorts gelegene Wohnmobilhafen Brilon bietet 12 Stellplätze für Wohnmobile. Die Kosten für einen Stellplatz in der Hauptsaison betragen 10 Euro und sind am Parkscheinautomat zu entrichten. Die Kurtaxe für Kinder ist inklusive. Eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs befindet sich direkt am Platz.

WLAN und Hunde sind inklusive, Grillen ist mit Gas oder Elektrogeräten erlaubt. Der Stellplatz ist beleuchtet, jedoch nicht bewacht. Wasser und Strom sind kostenpflichtig. Die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten ist inklusive. Es gibt keine WCs oder Duschen vor Ort. In der Umgebung gibt es ein Hallenbad, Freibad, Minigolf, Museen, Wander- und Fahrradwege, Golf, Tennis, Reiten sowie Winterwandern und Langlaufloipen.

Warsteiner Camperpark in Warstein Der Warsteiner Camperpark bietet Stellplätze zu einem Preis von 10 Euro sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison. Zwei Erwachsene sind im Preis inbegriffen. Wasser und Strom sind kostenpflichtig. Der Camperpark ist ganzjährig geöffnet, und die sanitären Einrichtungen sind rund um die Uhr zugänglich. Außerdem ist er barrierefrei und beleuchtet. Es gibt keine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Die Stellplätze sind befestigt, aus Schotter und Schotterrasen, überwiegend eben und ohne Schatten. WLAN und die Mitnahme von Hunden sind inklusive. In der Umgebung gibt es zahlreiche Aktivitäten wie Museen, Tierparks, Schwimmbäder, Naturschutzgebiete, Wander- und Fahrradwege, Tennis, Reiten, Winterwandern, Skilifte und Langlaufloipen.

Stellplatz Aqua Olsberg in Olsberg Der Stellplatz Aqua Olsberg bietet 21 Stellplätze zu einem Preis von 8,50 Euro in der Hauptsaison. Zwei Erwachsene und Kinder sind im Preis inbegriffen. Die Zahlung erfolgt an der Badkasse. Die Kurtaxe beträgt 1,50 Euro pro Erwachsene und Kind.

Der innerorts gelegene Platz ist für Reisemobile angelegt, barrierefrei, beleuchtet und erlaubt das Mitführen von Hunden. Wasser, Strom und Duschen sind kostenpflichtig. WLAN sowie Grauwasser- und Kassettentoilettenentsorgung sind inklusive. Zu den Freizeitmöglichkeiten gehören ein Hallenbad, ein Erlebnisbad, ein Freibad und ein Spielplatz. In der Umgebung gibt es Möglichkeiten zum Angeln, Wandern und Radfahren.

Wohnmobilstellplatz am Sorpedamm in Sundern Der Wohnmobilstellplatz am Sorpedamm bietet 24 Stellplätze zu einem Preis von 13 Euro in der Haupt- und Nebensaison. Der Platz ist teilweise befestigt und schattig, mit Schotteruntergrund. WLAN ist nicht verfügbar, jedoch sind Hunde inklusive. Die Ver- und Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten ist im Preis inbegriffen. Strom und Wasser sind kostenpflichtig.

Auf dem barrierefreien und beleuchteten Stellplatz ist Grillen mit Gas oder Elektrogeräten erlaubt. Der Platz bietet Zugang zu einer Sauna, einem Hallenbad, einem Badesee und einem Strand. Fahrrad- und E-Bike-Verleih sind ebenfalls verfügbar.

Kurzzeitstellplatz Stade in Olpe Der von Anfang März bis Mitte November geöffnete Kurzzeitstellplatz Stade bietet Stellplätze zu einem Preis von 20 Euro pro Nacht in der Haupt- und Nebensaison. Zwei Erwachsene sind im Preis inbegriffen, während für jeden weiteren Erwachsenen 5 Euro und für Kinder 3 Euro berechnet werden.

Der Platz ist für Wohnmobile und Wohnwagen geeignet und liegt am Ortsrand, am See, im Wald und in der Nähe eines Bauernhofs. Öffentliche Verkehrsmittel sind fußläufig erreichbar. WLAN, Wasser, Strom und Entsorgung von Grauwasser sind inklusive. Hunde sind gegen eine Gebühr von 3 Euro erlaubt. Der Stellplatz ist beleuchtet, barrierefrei und es gibt Picknick-Bereiche sowie Grillmöglichkeiten.

Wanderreiten-Repetal in Attendorn Der Campingplatz 'Wanderreiten-Repetal' bietet Stellplätze zu einem Preis von 15 Euro pro Nacht in der Haupt- und Nebensaison. Zwei Erwachsene sind im Preis inbegriffen, während für jeden weiteren Erwachsenen 5 Euro berechnet werden. Es gibt keine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Hunde sind erlaubt, und Grillen ist mit Gas oder Elektrogeräten gestattet.

Wasser und Strom sind kostenpflichtig. Die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten ist möglich. Sanitärkabinen können gemietet werden. Eine Sauna und ein Badesee stehen zur Verfügung. In der Umgebung gibt es zahlreiche Aktivitäten wie Schlossbesichtigungen, Segeln, Surfen, Tauchen, Angeln sowie ausgewiesene Wander- und Fahrradwege.

An der Scheune in Winterberg Der ganzjährig geöffnete Campingplatz bietet kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten auf drei Stellplätzen. Der Platz befindet sich außerhalb in der Nähe eines Bauernhofs, mit einer fußläufig erreichbaren Bushaltestelle.

Die Stellplätze sind überwiegend eben. Hunde sind erlaubt. In der Umgebung gibt es ein Hallenbad, ein Freibad sowie ausgewiesene Wander- und Fahrradwege.

Naturcampingstellplätze am Ferienhof Verse in Lennestadt Der Campingplatz ist von Anfang März bis Ende Oktober geöffnet und bietet Stellplätze zu einem Preis von 15 Euro pro Nacht sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison. Zwei Erwachsene und Kinder sind im Preis inbegriffen. WLAN und Hunde sind inklusive. Grillen ist mit Gas oder Kohle erlaubt. Ein Brötchenservice steht zur Verfügung. Wasser und die Entsorgung von Grauwasser sind inklusive, Strom ist kostenpflichtig.

