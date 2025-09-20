5 Gratis-Stellplätze: Wohnmobil-Stopps zum Nulltarif

Kostenlos übernachten im Wohnmobil – klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Denn wer viel unterwegs ist, weiß: Stellplatzgebühren summieren sich schnell, gerade in touristischen Regionen. Und trotzdem gibt es sie noch, die kleinen Schätze am Straßenrand, wo man nichts zahlt und trotzdem viel geboten bekommt.

Manche liegen idyllisch an einem Fluss, andere direkt neben der Altstadt. Einige punkten mit kompletter Infrastruktur, andere sind einfach gehalten, dafür aber umso charmanter. Was alle verbindet: Sie kosten keinen Cent – und eröffnen spannende Möglichkeiten für eine Tour quer durch Deutschland.

Wir haben fünf kostenlose Stellplätze ausgesucht, die Camper von Nord nach Süd begleiten – vom Wendland bis zum Bayerischen Wald. Jeder mit eigener Geschichte, eigenem Charakter und einem Extra, das ihn besonders macht.

1. Hitzacker (Elbe) – Bleichwiese Direkt an der Elbe gelegen, bietet dieser Platz im Wendland 60 Stellflächen – komplett kostenlos. Strom, Wasser, Entsorgung und sogar Duschen sind vorhanden. Ideal für alle, die Naturerlebnis und Kultur verbinden wollen: Die Altstadt und das Archäologische Zentrum sind nur wenige Schritte entfernt.

29456 Hitzacker/Elbe (D) Wohnmobilparkplatz Bleichwiese 69 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Marktleuthen – An den Egerauen Mitten im Fichtelgebirge gelegen, warten zehn kostenfreie Parzellen auf Camper. WLAN, WC und Brötchenservice inklusive – hier fehlt es kaum an Komfort. Als Kontrastprogramm locken Wanderungen durchs Felsenlabyrinth Luisenburg oder ein Ausflug ins Porzellanikon in Selb.

95168 Marktleuthen (D) Stellplatz an den Egerauen 40 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Hofgeismar – Stellplatz Sälber Tor 58 kostenlose Plätze, begrenzte Aufenthaltsdauer auf drei Tage – dafür zentrale Lage und gute Anbindung. Strom und Wasser gibt es gegen geringe Gebühr. Perfekt für eine Stippvisite im Dornröschenschloss Sababurg oder Spaziergänge durch die nordhessische Altstadt.

34369 Hofgeismar (D) Stellplatz Sälber Tor 60 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. Amberg – An der Feuerwache 16 Stellplätze mitten in der Oberpfalz, direkt am Fluss gelegen. Strom, Wasser und Entsorgung sind verfügbar, allerdings keine Duschen. Wer hier stoppt, sollte die historische Altstadt mit ihren mittelalterlichen Gassen erkunden.

92224 Amberg (D) Stellplatz an der Feuerwache 52 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt