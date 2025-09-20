Markenverzeichnis öffnen
5 Gratis-Stellplätze: Wohnmobil-Stopps zum Nulltarif

5 Gratis-Wohnmobil-Stellplätze in Deutschland
Umsonst übernachten vom Norden bis in den Süden

Von der Elbe bis zum Bayerischen Wald: 5 Stellplätze, die Camper völlig umsonst nutzen können.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.09.2025
Stellplatz Feuerwache Amberg
Foto: Klaus Zwingenberger

Kostenlos übernachten im Wohnmobil – klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Denn wer viel unterwegs ist, weiß: Stellplatzgebühren summieren sich schnell, gerade in touristischen Regionen. Und trotzdem gibt es sie noch, die kleinen Schätze am Straßenrand, wo man nichts zahlt und trotzdem viel geboten bekommt.

Manche liegen idyllisch an einem Fluss, andere direkt neben der Altstadt. Einige punkten mit kompletter Infrastruktur, andere sind einfach gehalten, dafür aber umso charmanter. Was alle verbindet: Sie kosten keinen Cent – und eröffnen spannende Möglichkeiten für eine Tour quer durch Deutschland.

Wir haben fünf kostenlose Stellplätze ausgesucht, die Camper von Nord nach Süd begleiten – vom Wendland bis zum Bayerischen Wald. Jeder mit eigener Geschichte, eigenem Charakter und einem Extra, das ihn besonders macht.

1. Hitzacker (Elbe) – Bleichwiese

Direkt an der Elbe gelegen, bietet dieser Platz im Wendland 60 Stellflächen – komplett kostenlos. Strom, Wasser, Entsorgung und sogar Duschen sind vorhanden. Ideal für alle, die Naturerlebnis und Kultur verbinden wollen: Die Altstadt und das Archäologische Zentrum sind nur wenige Schritte entfernt.

29456 Hitzacker/Elbe (D)
Wohnmobilparkplatz Bleichwiese
69 Bewertungen
Kostenlos
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

2. Marktleuthen – An den Egerauen

Mitten im Fichtelgebirge gelegen, warten zehn kostenfreie Parzellen auf Camper. WLAN, WC und Brötchenservice inklusive – hier fehlt es kaum an Komfort. Als Kontrastprogramm locken Wanderungen durchs Felsenlabyrinth Luisenburg oder ein Ausflug ins Porzellanikon in Selb.

95168 Marktleuthen (D)
Stellplatz an den Egerauen
40 Bewertungen
Kostenlos
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

3. Hofgeismar – Stellplatz Sälber Tor

58 kostenlose Plätze, begrenzte Aufenthaltsdauer auf drei Tage – dafür zentrale Lage und gute Anbindung. Strom und Wasser gibt es gegen geringe Gebühr. Perfekt für eine Stippvisite im Dornröschenschloss Sababurg oder Spaziergänge durch die nordhessische Altstadt.

34369 Hofgeismar (D)
Stellplatz Sälber Tor
60 Bewertungen
Kostenlos
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

4. Amberg – An der Feuerwache

16 Stellplätze mitten in der Oberpfalz, direkt am Fluss gelegen. Strom, Wasser und Entsorgung sind verfügbar, allerdings keine Duschen. Wer hier stoppt, sollte die historische Altstadt mit ihren mittelalterlichen Gassen erkunden.

92224 Amberg (D)
Stellplatz an der Feuerwache
52 Bewertungen
Kostenlos
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

5. Murnau am Staffelsee – Kemmelallee

Ganz im Süden, mitten in Oberbayern, wartet ein kostenloser Stellplatz in Murnau. Der Platz ist schotterig und ohne Versorgung, dafür aber perfekt gelegen: Nur wenige Schritte trennen Camper von der Altstadt, dem Schlossmuseum und dem berühmten Münter-Haus. Außerdem liegt mit dem Staffelsee einer der schönsten Badeseen Bayerns gleich um die Ecke.

82418 Murnau am Staffelsee (D)
Stellplatz: Murnau am Staffelsee - Kemmelallee 1
3 Bewertungen
Kostenlos