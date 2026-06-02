Mit Wohnmobil zu den Top 10 Zoos in Europa: Camping und Tiere für die ganze Familie

Ob Panda-Bären in Frankreich, Tropenwelten in Leipzig oder Safari-Feeling in Spanien – viele der schönsten Zoos Europas lassen sich perfekt mit einem Camping-Trip verbinden. Besonders für Familien mit Kindern sind Wohnmobil-Stellplätze in direkter Nähe ideal: morgens entspannt frühstücken, danach ohne lange Anreise in den Tierpark starten und abends den Tag gemütlich auf dem Campingplatz ausklingen lassen.

Die Top 10 Zoos in Europa mit Campingplatz in der Nähe Wir zeigen eine Auswahl der spektakulärsten Zoos Europas – inklusive Eintrittspreisen, Highlights und den besten Wohnmobil-Stellplätzen in der Umgebung.

1. Belgien: Pairi Daiza Der Tierpark "Pairi Daiza" liegt in der kleinen Stadt Brugelette, rund 60 Kilometer südwestlich von Brüssel. Kaum ein Zoo in Europa wirkt so beeindruckend: Auf einer Fläche von 65 Hektar erwarten Besuchende asiatische Tempel, afrikanische Landschaften und detailreich gestaltete Themenwelten – fast wie eine Mischung aus Safari, Botanischem Garten und Freizeitpark.

Ein Highlight ist die Anfang 2026 eröffnete Tropenwelt "Edenya": Die vier Hektar große Erlebnis-Halle begeistert ganzjährig mit tropischem Klima, einer Hängebrücke, riesigen Aquarien mit Haien und Seekühen sowie mehr als 1.800 Pflanzen- und 230 Tierarten.

Getty-Images/VIRGINIE LEFOUR Pairi Daiza in Belgien: Die vier Hektar große Tropenwelt "Edenya" wurde erst Anfang 2026 eröffnet.



Eintrittspreis: ab 37 Euro (Kinder 3-11 Jahre) / ab 43 Euro (Erwachsene) / ab 41 Euro (Senioren ab 65). Für das tropische Gewächshaus "Edenya" werden pro Person +7 Euro fällig.

Übernachtungs-Tipp: Der Stellplatz befindet sich direkt am Tierpark. Camperinnen und Camper können den Zoo bequem zu Fuß erreichen und sparen sich die Parkplatzsuche.

7940 Brugelette(BE) Pairi Daiza 1 Bewertung 9,00 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Frankreich: ZooParc de Beauval Der ZooParc de Beauval liegt in Saint-Aignan im Loiretal und zählt zu den spektakulärsten Tierparks Europas. Besuchende erleben hier eine außergewöhnliche Vielfalt an Tierarten, darunter die berühmten Großen Pandas, das tropische Äquatorial-Dom-Gewächshaus und Seilbahnfahrten mit Blick über die weitläufigen Anlagen.

Zu den Highlights gehören außerdem die fast zwei Hektar große Südamerika-Voliere, sowie die seltenen Goldstumpfnasenaffen, die nur in wenigen Zoos weltweit zu sehen sind.

Getty-Images/GUILLAUME SOUVANT ZooParc de Beauval in Frankreich: Zu den besonderen Highlights gehören auch die seltenen Goldstumpfnasenaffen, die nur in wenigen Zoos weltweit zu sehen sind.



Eintrittspreis: datiertes Tagesticket: 32 Euro (Kinder 3-10 Jahre) / 39 Euro (Erwachsene), undatiertes Tagesticket: 36 (Kinder 3-10 Jahre) / 43 Euro (Erwachsene).

Übernachtungs-Tipp: Der kostenlose Wohnmobil-Stellplatz liegt in unmittelbarer Nähe des Zoos, sodass Campende den Haupteingang in wenigen Minuten zu Fuß erreichen.

3. Niederlande: Burgers' Zoo Im niederländischen Arnhem begeistert der Royal Burgers’ Zoo mit außergewöhnlichen Erlebniswelten, die Kinder und Erwachsene direkt in fremde Lebensräume eintauchen lassen. Statt klassischer Gehege setzt der Zoo auf riesige Themenhallen wie den tropischen "Bush", die Wüstenlandschaft "Desert" oder das beeindruckende Korallenriff-Aquarium "Ocean".

Getty-Images/NurPhoto Burgers' Zoo in den Niederlanden: Das beeindruckende Korallenriff-Aquarium "Ocean".



Eintrittspreis: Tagesticket ab 27,50 Euro (Kinder 4–9 Jahre) / ab 30 Euro (Erwachsene).

Übernachtungs-Tipp: Vom Campingplatz aus erreichen Gäste Burgers’ Zoo in wenigen Fahrminuten. Auch kurze Fahrradtouren (ca. 15 Minuten) oder gemütliche Spaziergänge (ca. 30 Minuten) durch die naturnahe Umgebung sind beliebt.

6816 PB Arnhem(NL) Camping Warnsborn 4 Bewertungen 28,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. Deutschland: Zoo Leipzig Der Zoo Leipzig zählt zu den modernsten Tierparks Europas und ist vor allem für seine gigantische Tropenerlebniswelt "Gondwanaland" bekannt. Auf einer Bootsfahrt durch den künstlichen Regenwald können Besuchende exotische Pflanzen, frei fliegende Vögel und tropische Tiere entdecken.

Insgesamt erwarten Gäste sechs große Erlebniswelten mit naturnah gestalteten Anlagen. Der Zoo hat einen starken Fokus auf Artenschutz und Bildung.

Zoo Leipzig/Foto Buerger Zoo Leipzig: Bekannt ist er unter anderem für seine gigantische Tropenerlebniswelt "Gondwanaland".



Eintrittspreis: Tagesticket ab 15 Euro (Kinder 6-16 Jahre) / 23 Euro (Erwachsene) im Winter und ab 17 Euro (Kinder 6-16 Jahre) / 25 Euro (Erwachsene) im Sommer.

Übernachtungs-Tipp: Der Stellplatz liegt nur wenige Gehminuten vom Zoo entfernt. Campinggäste können den Tierpark und die Innenstadt bequem ohne Auto erkunden.

04129 Leipzig (D) Wohnmobilstellplatz in Leipzig Zentrum und Zoo 55 Bewertungen 27,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

5. Deutschland: Zoo Berlin Im Herzen der Hauptstadt liegt der traditions- und artenreichste Zoo Europas. Mehr als 1.000 Tierarten leben hier, darunter Pandas, Elefanten, Großkatzen und zahlreiche seltene Tiere.

Außerdem gehört das benachbarte Aquarium, mit Fischen, Reptilien, Amphibien und Insekten zum Zoo. Besucherinnen und Besucher können es separat oder mit einem Kombiticket besuchen.

Zoo Berlin/Heiko Lehmann Zoo Berlin: Mehr als 1.000 Tierarten leben hier, darunter auch Pandas.



Eintrittspreise: Tagesticket ab 7 Euro für den Zoo und 11 Euro für Zoo + Aquarium (Kinder 4 bis 15 Jahre) / ab 16 Euro für den Zoo und 24 Euro für Zoo + Aquarium (Erwachsene).

Übernachtungs-Tipp: Von der Wohnmobil-Oase gelangen Campende schnell mit S- oder U-Bahn zum Zoologischen Garten.

13357 Berlin (D) Wohnmobil-Oase-Berlin 191 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Tschechien: Prager Zoo Der Prager Zoo gehört zu den beliebtesten Familienzielen in Tschechien. Er überzeugt mit großzügigen Anlagen, vielen Spielbereichen und vergleichsweise günstigen Eintrittspreisen.

Besonders bekannt ist das weitläufige Gelände für seine spektakuläre Hanglage oberhalb der Moldau sowie seine modernen Tierhäuser mit Elefanten, Gorillas und seltenen Reptilien.

Getty-Images/Gabriel Kuchta Prager Zoo in Tschechien: Die modernen Tierhäuser beherbergen Elefanten, Gorillas und seltene Reptilien.



Eintrittspreis: Tagesticket ab 8,22 Euro (Kinder 3-15 Jahren & Studenten) / ab 13,57 Euro (Erwachsene) / 4 Cent für Senioren ab 70 Jahren.

Übernachtungs-Tipp: Der Campingplatz liegt im Stadtteil Troja unweit des Zoos. Gäste erreichen den Tierpark bequem mit dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln oder in wenigen Auto-Minuten.

171 00 Prag(CZ) Camp-Penzion Dana Troja 9 Bewertungen 35,97 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

7. Österreich: Tiergarten Schönbrunn Der mehrfach als bester Zoo Europas ausgezeichnete Tiergarten Schönbrunn in Wien gilt als ältester noch bestehender Zoo der Welt. Er verbindet kaiserliches Ambiente mit moderner Tierhaltung. Direkt im Schlosspark Schönbrunn gelegen, erleben Besuchende historische Architektur, weitläufige Anlagen und zahlreiche Tierhäuser.

Von den rund 600, zum Teil bedrohten Tierarten ist aktuell das im Januar 2026 geborene Amurleoparden-Baby das Besucher-Highlight.

Getty-Images/REDA Tiergarten Schönbrunn in Österreich gilt als ältester noch bestehender Zoo der Welt.



Eintrittspreis: Tagesticket ab 17 Euro (Kinder 6-18 Jahre) / ab 29 Euro (Erwachsene).

Übernachtungs-Tipp: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangen Campende ganz einfach vom Stellplatz direkt zum Schloss Schönbrunn und zum Tiergarten. Dadurch eignet sich der Platz ideal für einen Städtetrip mit Zoo-Besuch.

1230 Wien(AT) 1. Reisemobilstellplatz Wien 90 Bewertungen 32,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

8. Schweiz: Zoo Zürich Der Zoo Zürich genießt international einen exzellenten Ruf für moderne Tierhaltung und weltweite Naturschutzprojekte.

Ein Grund für den Besuch ist die riesige Masoala-Regenwaldhalle, die einen echten madagassischen Regenwald mit tropischem Klima nachbildet. Dazu kommen naturnahe Lebensräume wie die Lewa Savanne oder der Kaeng-Krachan-Elefantenpark.

Getty-Images/FABRICE COFFRINI Zoo Zürich in der Schweiz genießt international einen exzellenten Ruf für moderne Tierhaltung.



Eintrittspreis: Tagesticket ab 19,62 Euro (Kinder 6-12 Jahre) / ab 29,43 Euro (Jugendliche (13-17 Jahre) / ab 34,88 Euro (Erwachsene).

Übernachtungs-Tipp: Vom ruhig gelegenen und bei Familien beliebten Campingplatz am Greifensee sind es etwa 40 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder ca. 15 Auto-Minuten zum Zoo.

8124 Maur(CH) Camping Maurholz 5 Bewertungen 36,59 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

9. Spanien: Bioparc Valencia Der am Westrand Valencias gelegene Bioparc Valencia beherbergt über 150 Tierarten, darunter Löwen, Gorillas, Elefanten, Flusspferde und Lemuren. Bekanntheit erlangte er vor allem durch sein sogenanntes "Zoo-Immersion"-Konzept, wodurch es Besuchenden möglich ist, afrikanische Landschaften nahezu ohne sichtbare Barrieren zu erleben. Statt Zäunen und Gittern sorgen Wassergräben und natürliche Übergänge für echtes Safari-Gefühl.

Besonders süß: Das im November 2025 geborene Breitmaulnashornkalb erkundet nun die Zoo-Savanne.

Getty-Images/JOSE MIGUEL FERNANDEZ Bioparc Valencia in Spanien: Das im November geborene Breitmaulnashornkalb erkundet die Zoo-Savanne.



Eintrittspreis: Tagesticket ab 23,50 Euro (Kinder 4 bis 12 Jahre & Senioren ab 65 Jahren) / ab 29,50 Euro (Erwachsene).

Übernachtungs-Tipp: Vom Camper Park in Bétera gelangen Campende bequem per Metro oder Auto ins Stadtzentrum von Valencia und weiter zum Bioparc.

46117 Bétera(ES) Valencia Camper Park 33 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

10. UK: Chester Zoo Der Chester Zoo 40 Kilometer südlich von Liverpool ist für seine Naturschutzprojekte und Forschung mehrfach ausgezeichnet. Er zählt zu den renommiertesten Tierparks Europas.

Besuchende erwartet eine Mischung aus weitläufigen Themenwelten, fünf Abenteuerspielplätzen und den größten tropischen Biodom des Königreichs. Auf rund 51 Hektar sind 500 verschiedene Tierarten zu entdecken – darunter seltene Großkatzen, bedrohte Primaten und zahlreiche exotische Vogelarten aus aller Welt.

Getty-Images/STRINGER Chester Zoo in England wurde für seine Naturschutzprojekte und Forschungen schon mehrfach ausgezeichnet.



Eintrittspreis: Tagesticket ab 2,88 Euro (Kleinkinder 1-2 Jahre) / ab 32,25 Euro (Kinder 3-15 Jahre) / ab 43,76 Euro (Erwachsene). Die Ticketpreise variieren je nach Saison und Buchungszeitpunkt.

Übernachtungs-Tipp: Vom zentrumsnah gelegenen Wohnmobilstellplatz erreichen Campende den Zoo bequem mit dem Bus oder Wohnmobil. Die Parkplätze am Zoo sind für Besuchende kostenlos.